Στη Ρώμη η 16η World Tourism Event: Παγκόσμια σκηνή για τα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στην καρδιά της Ρώμης, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η 16η Διεθνής Έκθεση World Tourism Event (WTE), ένας κορυφαίος θεσμός αφιερωμένος στην προβολή των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ειδικότερα, η φετινή έκδοση της διοργάνωσης φιλοξενείται στο ιστορικό συγκρότημα Santo Spirito in Sassia, έναν εμβληματικό χώρο της ιταλικής πρωτεύουσας, δίπλα στο Βατικανό, με ιστορία που ξεκινά από τον Μεσαίωνα και ανακαινίστηκε τον 15ο αιώνα από τον Πάπα Σίξτο Δ΄.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την UNESCO, το Υπουργείο Τουρισμού της Ιταλίας και την ENIT (Ιταλικός Οργανισμός Τουρισμού) και συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες συμμετοχές από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Το 2025 αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ιωβηλαίου, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει εντυπωσιακά την προσέλευση τόσο των επισκεπτών όσο και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Η WTE 2025 περιλαμβάνει θεματική έκθεση αφιερωμένη σε Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Ιταλία και άλλες χώρες, με συμμετοχή φορέων τουρισμού, πολιτιστικών οργανισμών και επαγγελματιών που σχεδιάζουν εμπειρίες γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί workshop B2B στις 25 Σεπτεμβρίου, το οποίο προσφέρει δυνατότητες networking, επιχειρηματικών συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον χώρο του πολιτιστικού και βιωματικού τουρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, μεταξύ άλλων, η φετινή συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, η οποία θα προβάλει τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών (Βεργίνα) – Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1996. Η παρουσία της Ημαθίας στη WTE αναμένεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια του προορισμού, να προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών τουριστικών πρακτόρων και να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Η WTE αποτελεί μία από τις λίγες διεθνείς πλατφόρμες που εστιάζουν αποκλειστικά στην πολιτιστική κληρονομιά, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες διασύνδεσης μεταξύ προορισμών και επαγγελματιών, με κοινό παρονομαστή τη βιώσιμη και αυθεντική τουριστική ανάπτυξη.