ΟΔΑΠ | Επέκταση συνεργασίας για αυτόματη έκδοση εισιτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
28 Aug 2025, 11:56 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), η Visa και η Cardlink, a Worldline brand, ανακοίνωσαν την πενταετή επέκταση της συνεργασίας τους με στόχο την εγκατάσταση 22 νέων μηχανημάτων αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας έως το τέλος του 2025.
Η πρωτοβουλία βασίζεται στην επιτυχημένη εφαρμογή του μέτρου το 2023 στην Ακρόπολη, την Αρχαία Ολυμπία, την Επίδαυρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, όπου τα μηχανήματα διευκόλυναν ήδη την έκδοση περισσότερων από 200.000 εισιτηρίων. Η χρήση τους μείωσε τον χρόνο αναμονής, βελτίωσε την εμπειρία των επισκεπτών και ενίσχυσε την ασφάλεια των συναλλαγών, σύμφωνα με τα πρότυπα της Visa.
Μέχρι το τέλος του 2024 προγραμματίζεται η εγκατάσταση νέων μηχανημάτων σε χώρους όπως το Σούνιο, το Ολυμπιείο, η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, ο Μυστράς, η Δήλος, η Σπιναλόγκα, η Αρχαία Κόρινθος και οι Αιγές.
Η πρόεδρος του ΟΔΑΠ, Νικολέττα Διβάρη - Βαλάκου, επισήμανε ότι η επέκταση της συνεργασίας εντάσσεται στη στρατηγική του Οργανισμού για ένα πιο «προσβάσιμο και σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον», ενώ τόνισε ότι η αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων ενισχύει την προσβασιμότητα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο Country Manager της Visa στην Ελλάδα, Νίκος Πετράκης, υπογράμμισε ότι η επέκταση του προγράμματος συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών όσο και στους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.
Από την πλευρά της Cardlink, ο Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, Ιωάννης Κιτιξής, ανέφερε ότι το έργο συνδυάζει την εγχώρια τεχνογνωσία με τη διεθνή εμπειρία της Worldline, προσφέροντας «τεχνολογικά προηγμένες λύσεις» που ενισχύουν τον τουρισμό και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Ελλάδα θα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, ενισχύοντας την εμπειρία εκατομμυρίων επισκεπτών στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας.
