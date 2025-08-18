Ψηφιακή περιήγηση των επισκεπτών στο Αχίλλειο Μουσείο
18 Aug 2025, 13:41 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
- Εγκαταστάσεις ψηφιακής περιήγησης στους κήπους του Ανακτόρου ξεναγούν τους επισκέπτες στην ιστορία του
Μια αναβαθμισμένη εμπειρία δημιουργεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, στο Αχίλλειο Μουσείο για τους επισκέπτες των κήπων του, μέσα από νέες εγκαταστάσεις ψηφιακής περιήγησης και προσεγμένες παραγωγές.
Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκαν τρία black booths, μία τριγωνική οθόνη και μία πολυγωνική κατασκευή με σύγχρονο σχεδιασμό που πληροφορούν και ξεναγούν τους επισκέπτες στην ιστορία του Αχιλλείου Ανακτόρου, του κτιρίου και των διαμορφωτών του με πέντε υψηλής αισθητικής video παραγωγές.
Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις παρέχουν εκπαιδευτικές πληροφορίες και μεταφέρουν τους επισκέπτες σε μία άλλη εποχή, στην Αυτοκράτειρα Ελισσάβετ της Αυστρίας – γνωστή ως Σίσσυ που δημιούργησε το Αχίλλειο ως προσωπικό της ησυχαστήριο και στη συνέχεια στον Κάιζερ Γουλιέλμο ΙΙ, που το μετέτρεψε σε ένα σύμβολο ισχύος.
Τα θεματικά ντοκιμαντέρ που προβάλλονται στις οθόνες, με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων ηθοποιών όπως του Νίκου Κουρή, της Κόρας Καρβούνη, της Αφροδίτης Δωρίτη και της Βίκυ Παπαδόπουλου, ξεναγούν τους επισκέπτες στην ιστορία, την αρχιτεκτονική, καθώς και στις νέες χρήσεις του μνημείου μέχρι και σήμερα.
Η τέχνη του Αχιλλείου, οι εσωτερικές τοιχογραφίες, τα έπιπλα και τα μοναδικά αγάλματα παρουσιάζονται με πληροφορίες και στοιχεία, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και το μουσείο ανοίξει πάλι για το κοινό.
Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη του ανακτόρου, την προσέλκυση επισκεπτών και την εξέλιξή του σε έναν σύγχρονο χώρο γνώσης και πολιτιστικής ανταλλαγής.
