Τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη στην Αρχαία Ελεύθερνα

Στις 31 Αυγούστου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ελεύθερνα εκδήλωση αφιερωμένη στον καταξιωμένο καθηγητή Αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την έναρξη του ανασκαφικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης, επιδιώκοντας να τιμήσει τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την αποκάλυψη και την ανάδειξη του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου.

Η Αρχαία Ελεύθερνα, κτισμένη στρατηγικά στους βόρειους πρόποδες του Ψηλορείτη, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το Ρέθυμνο, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κρήτης. Η ιστορία της εκτείνεται από τη γεωμετρική περίοδο έως και τα βυζαντινά χρόνια, ενώ η θέση της σε φυσικά οχυρωμένο λόφο της προσέφερε ασφάλεια και έλεγχο του γύρω τοπίου. Κατά την αρχαιότητα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο εμπόριο και την πολιτιστική αλληλεπίδραση του νησιού, ενώ η ακμή της καταγράφεται τόσο σε αρχαιολογικές μαρτυρίες όσο και σε ιστορικές πηγές.

Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1985 υπό τη διεύθυνση του κ. Σταμπολίδη αποκάλυψαν τμήματα οικιστικών συγκροτημάτων, δημόσιων κτηρίων, ιερών και εργαστηρίων, καθώς και εκτεταμένα νεκροταφεία, με πιο εμβληματικό το νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας. Από εκεί προήλθαν εντυπωσιακά ταφικά σύνολα, όπως ταφές πολεμιστών, γυναικών με πλούσια κοσμήματα, αλλά και ευρήματα που παραπέμπουν σε ομηρικές περιγραφές, αποκαλύπτοντας πτυχές της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής της εποχής. Στην περιοχή σώζεται επίσης η εντυπωσιακή λίθινη γέφυρα ελληνιστικών χρόνων, μοναδικό δείγμα αρχαίας γεφυροποιίας στην Κρήτη.

Ο Νίκος Σταμπολίδης, ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και γενικός διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Η συμβολή του στην Ελεύθερνα δεν περιορίζεται στις ανασκαφές· κορυφώθηκε με τη δημιουργία του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, του πρώτου υπαίθριου μουσείου αρχαιολογικού χώρου στην Κρήτη, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2016 και εκθέτει ευρήματα από την πόλη και τα νεκροταφεία της, προσφέροντας στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εικόνα της μακραίωνης ιστορίας της.

Η εκδήλωση της 31ης Αυγούστου φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο μια πράξη αναγνώρισης για το έργο του κ. Σταμπολίδη, αλλά και μια γιορτή για την ίδια την Ελεύθερνα, που χάρη στην επιστημονική του καθοδήγηση έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσογείου και σε σημείο αναφοράς για τον πολιτιστικό τουρισμό στην Κρήτη.













