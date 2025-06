Sani Festival 2025 | Buena Vista All Stars - 12 Ιουλίου | Μία Νύχτα στην Αβάνα στον Λόφο της Σάνης

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Sani Festival γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Μεσογείου. Ξεχωρίζοντας κάθε χρόνο στον μαγευτικό Λόφο της Σάνης και παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία της συνύπαρξης φύσης και πολιτισμού, το φεστιβάλ επιστρέφει φέτος με ένα πλούσιο και συναρπαστικό πρόγραμμα. Από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2025, η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής χτυπά στη Χαλκιδική, με ένα πρόγραμμα γεμάτο αστέρες της διεθνούς σκηνής και μοναδικές καλλιτεχνικές συναντήσεις.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί στη σκηνή της διεθνείς θρύλους και αγαπημένα ονόματα όπως οι Buena Vista All Stars, η Norah Jones, η Gloria Gaynor, η Grace Jones, οι Nouvelle Vague, οι Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo, ενώ δεν λείπει και το ελληνικό στοιχείο, με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη σπουδαία Λίνα Νικολακοπούλου.

Buena Vista All Stars | Una Noche En La Habana – One Night in Havana

Σάββατο 12 Ιουλίου 2025

Από την Κούβα με αγάπη

Το φετινό φεστιβάλ ανοίγει αυλαία το Σάββατο 12 Ιουλίου με μια πρεμιέρα γεμάτη χρώμα, πάθος και νοσταλγία. Οι Buena Vista All Stars, ανεβαίνουν στη σκηνή του Λόφου της Σάνης με την παράσταση Una Noche En La Habana και μας ταξιδεύουν στην καρδιά της Κούβας — εκεί όπου ο ήχος, η ιστορία και η ψυχή ενώνονται σε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Με επικεφαλής θρυλικά μέλη του αρχικού συγκροτήματος — Barbarito Torres, Demetrio Muñiz, Manuel Machado — και συνοδεία έντεκα ακόμη κορυφαίων Κουβανών μουσικών, το σχήμα ενώνει τη βαρύτητα της παράδοσης με την ενέργεια της σύγχρονης κουβανέζικης σκηνής. Το αποτέλεσμα είναι μια ορχήστρα παγκόσμιας κλάσης, με ρίζες στο son cubano, το bolero, τη guajira και το danzón, που αναδεικνύει τη ζωντάνια, την ποικιλομορφία και την οικουμενικότητα της κουβανικής μουσικής.

Η σύνθεση των Buena Vista All Stars αποτελεί έναν ύμνο στη δύναμη του συλλογικού ταλέντου. Κάθε μουσικός προσφέρει τη δική του ξεχωριστή φωνή και τεχνογνωσία, δημιουργώντας έναν αρμονικό συνδυασμό παραδοσιακών ρυθμών και σύγχρονης ματιάς. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της κουβανικής μουσικής, όπως Chan Chan, Dos Gardenias, El Cuarto De Tula, Candela, Siboney, Silencio, Dónde Estabas Tú, Quizás Quizás, Como Fue, Bruca Manigua, Guaguancó Callejero, Palo A Ese και πολλά ακόμη.

Από πού ξεκίνησαν όλα;

Η σύγχρονη παγκόσμια αγάπη για την κουβανική μουσική οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην έκρηξη που προκάλεσε το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το 1997. Ένα ηχογραφικό πρότζεκτ που ξεκίνησε στην Αβάνα σχεδόν τυχαία, όταν ο παραγωγός Nick Gold, ο κιθαρίστας Ry Cooder και ο μαέστρος Juan de Marcos González συγκέντρωσαν βετεράνους μουσικούς της παλιάς Κούβας για μια μοναδική συνεύρεση.

Μέσα σε μόλις έξι ημέρες ηχογραφήθηκε ένας δίσκος-σταθμός που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, πούλησε πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα και απέσπασε Grammy, ενώ ενέπνευσε και την ομώνυμη ταινία του Wim Wenders το 1999.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο ώστε πολλοί από τους αυθεντικούς ερμηνευτές —ή οι συνεχιστές τους— να μεταφέρουν τον κουβανικό ήχο στα πέρατα του κόσμου.

Στο πνεύμα αυτό, οι Buena Vista All Stars, με μέλη που έχουν συνεργαστεί με θρύλους της κουβανικής μουσικής, συνεχίζουν την παράδοση της σαγηνευτικής son cubano, του bolero και της salsa, κρατώντας ζωντανό τον αυθεντικό ήχο της παλιάς Αβάνας.

Buena Vista All Stars: το ταξίδι συνεχίζεται

Κάθε εμφάνισή των Buena Vista All Stars είναι ένα ταξίδι στην πολιτιστική ψυχή της Κούβας. Οι Buena Vista All Stars δεν είναι ένα συγκρότημα που αντλεί από τις δάφνες ενός ένδοξου παρελθόντος. Δεν κάνουν απλά αφιερώματα. Είναι θεματοφύλακες μιας παράδοσης, συνεχιστές και ανανεωτές της. Είναι η συνέχεια ενός μουσικού και πολιτιστικού κινήματος, το οποίο αντλεί δύναμη από την παράδοση του τόπου τους και την επανασυστήνει στα ακροατήρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάνει το τοπικό οικουμενικό. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι πολύτιμες εμπειρίες καθώς μετατρέπονται σε αυθεντικά κουβανέζικα fiestas, γεμάτα συναίσθημα, αυθόρμητο χορό και πάθος. Πάθος για τη μουσική. Πάθος για τη ζωή.

