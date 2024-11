H Σκιάθος στον Ευρωπαϊκό χάρτη αειφόρου πολιτιστικού τουρισμού

To δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Παράκτια και Θαλάσσια Κληρονομιά για Αειφόρο Πολιτιστικό Τουρισμό» απέσπασε η συμμετοχή της κοινότητας και οι εμπειρίες των επισκεπτών του Μουσείου Ναυτικής και Πολιτιστικής Παράδοσης Σκιάθου, στο πλαίσιο της 7ης απονομής των βραβείων Προορισμών Αειφόρου Πολιτιστικού Τουρισμού 2024.

Τα βραβεία οργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (ECTN), τη Europa Nostra και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Προορισμών για Ανταγωνιστικό και Αειφόρο Τουρισμό (NECSTouR), με σκοπό να προωθήσουν τις καλύτερες πρακτικές στον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό.

Νικητής της κατηγορίας «Παράκτιας και Θαλάσσιας Κληρονομιάς για Αειφόρο Πολιτιστικό Τουρισμό» αναδείχθηκε η πρωτοβουλία «A Coast, a Car, an Audio Guide, at West Coast of County Clare (Wild Atlantic Way)», της Ιρλανδικής startup Cultural Roadmapp.

H εφετινή απονομή των βραβείων, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία για Έξυπνους και Αειφόρους Προορισμούς Πολιτιστικού Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου στο Δουβλίνο και στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προσβάσιμου Τουρισμού (ENAT), το Δουβλίνο, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού 2024, και τον δήμο του Δουβλίνου.

Ο διαγωνισμός για τα βραβεία ήταν ανοιχτός σε τουριστικούς προορισμούς από όλη την Ευρώπη, με σκοπό να παρουσιάσουν τα επιτεύγματα και τη συνεισφορά τους στον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό σε πέντε κατηγορίες. Οι νικητές και οι επιλαχόντες επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή ειδικών (αποτελούμενη από εκπροσώπους των ETC, ECTN, Europa Nostra, ENAT, Tourism Ireland και Δημοτικού Συμβουλίου του Δουβλίνου), ανάμεσα σε 49 αιτήσεις που ελήφθησαν από 21 χώρες.

Ακολουθώντας το περσινό παράδειγμα, δόθηκε στο κοινό η ευκαιρία να ψηφίσει για το αγαπημένο του έργο σε κάθε κατηγορία από μια ομάδα 17 φιναλίστ.