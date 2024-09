Ένα θριαμβευτικό καλοκαίρι για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου!

Περισσότεροι από 240.000 θεατές, 2.500 καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, 92 παραγωγές, 85 ημέρες! Αυτός είναι ο εντυπωσιακός απολογισμός του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024, που συμπλήρωσε 69 χρόνια λειτουργίας. Ένας απολογισμός-ρεκόρ, με συναρπαστικές παραστάσεις, σημαντικές πρεμιέρες, διεθνείς συνεργασίες, κορυφαίους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, πρωτότυπες εκδηλώσεις και ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες.

Οι θεατές, οι φίλοι και οι φίλες του Φεστιβάλ, έδειξαν την αγάπη τους με έναν ακόμη τρόπο, αγοράζοντας από τα πωλητήρια δώρα και πολύτιμα ενθύμια περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά.

Φέτος το Φεστιβάλ απλώθηκε σε 13 χώρους. Νέες τολμηρές συνεργασίες οδήγησαν σε αναπάντεχες «σκηνές», σε μέρη της Αθήνας όπως η Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, το Νοσοκομείο Σωτηρία, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Παλαιά Βουλή, το Σύγχρονο Θέατρο, το Ωδείο Αθηνών, το θέατρο Παλλάς και ο υπαίθριος χώρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Μέσα από ένα πρωτοφανές εύρος εκδηλώσεων, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ για το 2024 συγκίνησε, καθήλωσε, γοήτευσε, προβλημάτισε, συνεπήρε, ξεσήκωσε. Καταξιωμένοι αστέρες διεθνούς βεληνεκούς, που οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι με ενθουσιασμό για πολλή ώρα στο τέλος των παραστάσεών τους, αλλά και νέοι καλλιτέχνες και νέες καλλιτέχνιδες, που θέλησαν να προβάλουν την πρωτοποριακή οπτική τους στην Τέχνη, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα περιβάλλον γόνιμο, εξωστρεφές και φιλόξενο.

Περισσότερο πολυφωνικό από ποτέ, βαθιά πολιτικό, το πρόγραμμα του 2024 άνοιξε διάλογο με τους πολίτες πάνω σε θέματα ευαίσθητα και μέχρι πρότινος ανέγγιχτα, τίμησε και διερεύνησε τις έννοιες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, έκανε την έννοια της συμπερίληψης πράξη, φώτισε τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, παρουσίασε τις πιο προωθημένες τάσεις στη διεθνή σκηνή, πρόβαλε και προώθησε τις ελληνικές παραστατικές τέχνες σε κορυφαίους διεθνείς προσκεκλημένους μέσω του grape και, εν τέλει, ανέβασε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, δείχνοντάς μας τον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου, «κάτω από ένα καινούριο φως».

Μουσική και Xορός στο Ηρώδειο: Avanti Maestri!

Φέτος, στον υποβλητικό χώρο του Ηρωδείου υποδεχθήκαμε μερικούς από τους σημαντικότερους σολίστ και μαέστρους του κόσμου καθώς και κορυφαίες ορχήστρες, όπως τους εκπληκτικούς Emanuel Ax, Λεωνίδα Καβάκο και Yo-Yo Ma, την περίφημη Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Santtu-Matias Rouvali με την εκρηκτική σολίστ του βιολιού Patricia Kopatchinskaja, τον πολυβραβευμένο κόντρα τενόρο - φαινόμενο Jakub Józef Orliński, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, μαζί με τους Il Pomo D’ Oro, τη διάσημη Chamber Orchestra of Europe υπό τη διεύθυνση του Simon Rattle με τη διακεκριμένη μεσόφωνο Magdalena Kožená, την εντυπωσιακή ορχήστρα χάλκινων και κρουστών The Philharmonic Brass υπό τη διεύθυνση του Philippe Auguin, τον θρύλο της jazz Charles Lloyd με το κουαρτέτο του Sky Quartet και καλεσμένους τη Μαρία Φαραντούρη και τον Σωκράτη Σινόπουλο, τη μοναδική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου με το παιδί-θαύμα του πιάνου, τον δεκατριάχρονο Elisey Mysin, την αισθαντική Loreena McKennitt, την αντισυμβατική Anohni με τους Johnsons σε παγκόσμια πρεμιέρα της περιοδείας τους, τον ένα και μοναδικό, ανεπανάληπτο Sting, και βέβαια, τη «δική» μας, διεθνώς καταξιωμένη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δύο φορές: υπό τη διεύθυνση του Neeme Järvi στην αριστουργηματική Ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν, και υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού σε έργα Μπάρτοκ και Τσαϊκόφσκι με τον εκφραστικότατο βιρτουόζο πιανίστα Alexei Volodin.

Στο Ηρώδειο απολαύσαμε επίσης τη νέα παράσταση σύγχρονου χορού EXIT ABOVE της Anne Teresa De Keersmaeker και των Rosas, καθώς και δύο συγκινητικές και εξαιρετικά δημοφιλείς όπερες, σε αναβίωση, από την Εθνική Λυρική Σκηνή: την Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι στο άνοιγμα του προγράμματος υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, και την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι στο κλείσιμο υπό τη διεύθυνση του Pier Giorgio Morandi. Επιπλέον, σ’ αυτόν τον μαγικό χώρο, γιορτάσαμε τα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης με δύο ιστορικής σημασίας συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου, τα 100 χρόνια ζωής του Μίμη Πλέσσα, καθώς και τα 50 χρόνια της Τάνιας Τσανακλίδου στη δισκογραφία.

Πειραιώς 260: Κόμβος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και αυτόνομος προορισμός ψυχαγωγίας

Στην Πειραιώς 260, κορυφαίοι δημιουργοί, όπως ο Krzysztof Warlikowski, η Caroline Guiela Nguyen, ο Rabih Mroué, οι Forced Entertainment, οι Susanne Kennedy και Markus Selg, ο Kornél Mundruczó με τον θίασό του Proton Theatre, ο Guy Cassiers και, από ελληνικής πλευράς, η Νικαίτη Κοντούρη, η Βαλέρια Δημητριάδου και ο Γιάννης Σκουρλέτης με την bijoux de kant, μίλησαν, μέσα από διαφορετικές σκηνικές γλώσσες, για το αίσθημα απομόνωσης σ’ έναν αφιλόξενο κόσμο αλλά και για στιγμές ευδαιμονίας που χαρίζει η συνύπαρξη. Άγγιξαν θέματα ταυτότητας και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Όσον αφορά τον Χορό, στην Πειραιώς 260 χειροκροτήσαμε τις παραστάσεις του διεθνούς Έλληνα χορογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή της Dresden Frankfurt Dance Company Γιάννη Μανταφούνη, του Serge Aimé Coulibaly με το Faso Danse Théâtre από την Μπουρκίνα Φάσο της Δυτικής Αφρικής, του Roger Bernat, της Ayelen Parolin, καθώς και της Αναστασίας Βαλσαμάκη, της Τζένης Αργυρίου, του Ηλία Χατζηγεωργίου, της Eρμίρας Γκόρο και της Kat Válastur.

Πριν και μετά τις παραστάσεις στην Πειραιώς 260, παρακολουθήσαμε στην ενότητα Πρόλογος τα Pre-Show Talks, που διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τα Post-Show Talks στην ενότητα Έξοδος, όπου συναντήσαμε τους σκηνοθέτες, χορογράφους και λοιπούς συντελεστές. Στην αγαπημένη Πλατεία, παρακολουθήσαμε, για τέταρτη χρονιά, το AEF Urban Dance Contest, με τις συναρπαστικές χορευτικές αναμετρήσεις Hip Hop battle και All styles battle, καθώς και τα Judges Showcases, σε επιμέλεια Ηλία Χατζηγεωργίου και Περικλή Πετράκη. Στους νικητές απονεμήθηκαν χρηματικά έπαθλα.

Το γεμάτο ενέργεια Live στην Πλατεία, σε επιμέλεια Δημήτρη Τσάκα, που άρχιζε μετά τις παραστάσεις, έγινε πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για την καλοκαιρινή διασκέδαση της πόλης καθώς η Πειραιώς 260, εκτός από γόνιμο πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου, έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο, δημοφιλή προορισμό ψυχαγωγίας για το κοινό της Αθήνας. Απολαύσαμε τζαζ, funk, σόουλ, blues, pop, λάτιν, post-punk, afrobeat, ηλεκτρονική μουσική, ρυθμούς και μελωδίες από την Κούβα, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα και συναρπαστικούς αυτοσχεδιασμούς. Τα μουσικά σχήματα Mode Plagal, Nefeli Fasouli Quintet, Missigno, Mob, Yoel Soto Group, The Soul Peanuts & Friends, Datfunkband & Guests μας ξεσήκωσαν σε ένα ανέμελο, γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση ξεφάντωμα.

GRAPE 2024: «Διαβατήριο» για το εξωτερικό!

Η πλατφόρμα grape, η φιλόδοξη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στο πάγιο αίτημα της καλλιτεχνικής κοινότητας για τη δυναμική προώθηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό, αν και μόλις δύο ετών, αποτελεί ήδη σημαντικό θεσμό.

Μέσω του grape, Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργοί παρουσιάζουν νέα έργα σε εκπροσώπους ξένων οργανισμών, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ με σκοπό να επιλέξουν τις παραγωγές που θα εντάξουν στα δικά τους καλλιτεχνικά προγράμματα αλλά και να ενημερωθούν για την ελληνική σκηνή εν γένει. Πρόκειται για μια σημαντική γέφυρα πολιτισμού, ένα σταθερό ετήσιο ραντεβού καλλιτεχνικής δημιουργίας και συνεργασίας, ένα διαβατήριο για το εξωτερικό και τη διεθνή αναγνώριση.

Το grape 2024 εντυπωσίασε με τη μεγάλη προσέλευση προσκεκλημένων: περισσότεροι από 60 καλλιτεχνικοί διευθυντές και εκπρόσωποι των σημαντικότερων φεστιβάλ, πολιτιστικών οργανισμών και μέσων ενημέρωσης από την Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, την Αυστραλία και τον Καναδά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Φεστιβάλ και συγκεντρώθηκαν τον Ιούλιο στην Αθήνα, όπου παρακολούθησαν οκτώ νέα έργα ταλαντούχων εκπροσώπων των ελληνικών παραστατικών τεχνών. Μερικοί από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς που εκπροσωπήθηκαν είναι οι: Festival d’Avignon (Γαλλία), Rising Melbourne (Αυστραλία), FIBA - Festival Internacional de Buenos Aires (Αργεντινή), TransAmériques (Καναδάς), Residenztheater (Γερμανία), Factory International (Ηνωμένο Βασίλειο), Centre Nationale de la Danse (Γαλλία), NYU Skirball (ΗΠΑ), National Theatre & Concert Hall (Ταϊβάν), Triennale Milano Teatro (Ιταλία), Salzburger Festspiele (Αυστρία) και Ministry of Cultures, Arts and Knowledge of Colombia (Κολομβία).

Οι δημιουργοί του grape 2024 είναι: Ευθύμης Φιλίππου και Αγγελική Παπούλια, Ανέστης Αζάς, Χαρά Κότσαλη, Ζωή Χατζηαντωνίου, Αργυρώ Χιώτη, Κατερίνα Ανδρέου, Γιολάντα Μαρκοπούλου / Ομάδα Station Athens και Mario Banushi.

Οι παραστάσεις του grape 2024 δόθηκαν στην Πειραιώς 260, στο Σύγχρονο Θέατρο και στην Παλαιά Βουλή ενώ το πρόγραμμα προέβλεπε και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τους προσκεκλημένους.

Το κοινό έχει αγκαλιάσει το grape με αποτέλεσμα να έχουμε γεμάτες αίθουσες, sold out παραστάσεις και πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ψηφοφορία για το «Βραβείο Κοινού Mastercard – Εθνικής Τράπεζας», το οποίο θα απονεμηθεί στις τρεις παραγωγές που συγκέντρωσαν την προτίμηση των θεατών μαζί με ένα χρηματικό έπαθλο.

Subset Festival και άλλες μουσικές εκδηλώσεις

Η πολυπρισματική διεθνής μουσική πλατφόρμα Subset Festival, μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Ωδείου Αθηνών, σε επιμέλεια Σταύρου Γασπαράτου, παρουσίασε και φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ένα εντυπωσιακό δείγμα των καλλιτεχνικών ρευμάτων της σύγχρονης μουσικής γραφής. Στο Αμφιθέατρο, το Φουαγιέ Τεχνών και τη Νέα Σκηνή του Ωδείου Αθηνών, καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως ο Ben Frost, η Laurel Halo και το σύνολο Solistenensemble Kaleidoskop, αλλά και ανερχόμενοι, πολλά υποσχόμενοι Έλληνες και ξένοι δημιουργοί, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, εντυπωσίασαν με μουσικές συνθέσεις, in situ ηχητικές εγκαταστάσεις, live visuals, διαθεματικές περφόρμανς, μουσικούς πειραματισμούς καθώς και με έργα σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το πρόγραμμα του Subset Festival περιλάμβανε επίσης την προβολή της ταινίας Ryuichi Sakamoto: Opus, σε σκηνοθεσία του Neo Sora, ενός concert film με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Ιάπωνα συνθέτη και το πιάνο του.

Στην Αθήνα, διοργανώσαμε για δεύτερη χρονιά το Indie Playground Festival, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και τη United We Fly, φιλοξενώντας γνωστά ονόματα της ελληνικής indie και alternative σκηνής. Στην Αργολίδα, η τρυφερή, ατμοσφαιρική Μικρή Επίδαυρος γέμισε μελωδίες από τη διεθνή μας υψίφωνο Αλεξία Βουλγαρίδου σε κλασικά λίντερ και ρομαντικά τραγούδια, με τη συνοδεία του Jan Roelof Wolthuis στο πιάνο, τον εξαιρετικό Δημήτρη Καλαντζή σε τζαζ διασκευές έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Βασίλη Τσιτσάνη, και την αγαπημένη του κοινού Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε δημοφιλή λαϊκά και αρχοντορεμπέτικα.

Αρχαίο Δράμα: Μια οικουμενική κληρονομιά

Στο πρόγραμμα Αρχαίου Δράματος του 2024, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου και στο θέατρο Παλλάς τις παραστάσεις οκτώ κορυφαίων σύγχρονων δημιουργών, τριών ξένων και πέντε Ελλήνων:

Ο διακεκριμένος Ρώσος σκηνοθέτης Timofey Kulyabin παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα την τραγωδία Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη, με έναν εκλεκτό θίασο Ελλήνων ηθοποιών σε μια σύγχρονη πολιτική ανάγνωση του έργου με ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα που συντάραξε το κοινό. Η παραγωγή ήταν ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο πνεύμα της εξωστρέφειας που επιδιώκουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε τη χαρά να τη δούμε και στο Ηρώδειο στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης και διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν Tiago Rodrigues προκάλεσε αίσθηση με το νέο, δικό του έργο με τίτλο Hecuba, not Hecuba, το οποίο παρουσίασε με τον θίασο της Comédie-Française. Στο έργο του Rodrigues ο τραγικός μύθος της Εκάβης πλέκεται με την ιστορία μιας μητέρας της σύγχρονης εποχής που έρχεται αντιμέτωπη με τη βάναυση συμπεριφορά του «πολιτισμένου» κόσμου. H παράσταση αποτέλεσε πρόταση αναφορικά με τις νέες δραματουργικές προσεγγίσεις στο Αρχαίο Δράμα εντυπωσιάζοντας κοινό και ειδικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι την είδαμε στην Επίδαυρο αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αβινιόν, στο πλαίσιο της συστηματικής επιδίωξης του Φεστιβάλ να παρουσιάζει νέα έργα εμπνευσμένα από το Αρχαίο Δράμα.

Ο επιφανής Αυστραλός δημιουργός Simon Stone παρουσίασε στην Αθήνα, στο θέατρο Παλλάς, τη δική του, συγκλονιστική εκδοχή της Μήδειας του Ευριπίδη, εμπνευσμένη από μια πραγματική, τραγική ιστορία από τη δεκαετία του 1990 στην Αμερική. Η παράσταση, καλλιτεχνικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από το αθηναϊκό κοινό, το οποίο πρώτη φορά γνώρισε τον Stone ως σκηνοθέτη. Για τη συγκεκριμένη παραγωγή που παρακολουθήσαμε στην Ελλάδα, ο Stone συνεργάστηκε με το Internationaal Theater Amsterdam, έναν από τους εμβληματικούς θεατρικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.

Από ελληνικής πλευράς, το Εθνικό Θέατρο μας εντυπωσίασε με δύο εξαιρετικές παραγωγές: την Ορέστεια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου και τις Βάκχες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Η Μαριάννα Κάλμπαρη μας κέντρισε το ενδιαφέρον με τις Ικέτιδες του Αισχύλου, μια συμπαραγωγή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, ο Άρης Μπινιάρης μας συνεπήρε με τη δική του εκδοχή του έργου του Αριστοφάνη Όρνιθες, και ο Γιάννης Κακλέας ξεσήκωσε το κοινό με τον Πλούτο, ένα ακόμα έργο του Αριστοφάνη, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.

Στη Μικρή Επίδαυρο, στο πλαίσιο του Κύκλου Contemporary Ancients και σε συνομιλία με τις παραστάσεις της Επιδαύρου, παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία οι μονόλογοι Ιφιγένεια/Βορά της Βίβαν Στεργίου, έργο εμπνευσμένο από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου, και Εγώ, μια δούλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, έργο εμπνευσμένο από την Εκάβη του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου. Τα εγχειρήματα αυτά ενισχύουν τη σταθερή επιδίωξη του Φεστιβάλ για διάλογο με τη σύγχρονη σκηνική δημιουργία.

Οι δημιουργοί του θεάτρου που συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα Studio Residency Πάροδος ασχολήθηκαν με το έργο Ορέστης του Ευριπίδη, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Σίμου Κακάλα σε συνεργασία με τη Σοφία Πάσχου.

Το Φεστιβάλ τίμησε την επέτειο των 70 χρόνων από την πρώτη παράσταση της τραγωδίας Ιππόλυτος του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με την έκθεση «Ιππόλυτος – Φαίδρα». Η έκθεση προσέφερε μια γοητευτική αναδρομή στις παραστάσεις των τραγωδιών Ιππόλυτος του Ευριπίδη και Φαίδρα του Ρακίνα στην Επίδαυρο από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα. Οργανώθηκε στον Εκθεσιακό Χώρο Επιδαύρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, και παρουσίασε πολύτιμα τεκμήρια, όπως κοστούμια, μάσκες, μακέτες, παρτιτούρες και οπτικοακουστικό υλικό, από τα αρχεία του Φεστιβάλ και του Εθνικού Θεάτρου καθώς και άλλων πολιτιστικών οργανισμών και θιάσων. Η σύλληψη και η γενική εποπτεία του εγχειρήματος ήταν της Κατερίνας Ευαγγελάτου, σε επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, έρευνα και τεκμηρίωση της θεατρολόγου Κωνσταντίνας Νικολοπούλου και εκθεσιακό σχεδιασμό - επιμέλεια της Θάλειας Μέλισσα και του Γιώργου Ρυμενίδη.

Αλλά και τα παιδιά είχαν το δικό τους πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα Μικροί Ιχνευτές, οι μελλοντικοί θεατές μας απασχολήθηκαν δημιουργικά παίζοντας, ζωγραφίζοντας και διασκεδάζοντας με θέμα βασισμένο στην παράσταση την οποία παρακολουθούσαν, την ίδια ώρα, οι γονείς τους στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Ένα Φεστιβάλ μέσα στην κοινωνία

Σε συμπαραγωγή με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, διοργανώσαμε μια τριήμερη περιήγηση-αναζήτηση με τίτλο What We Owe Democracy. Εστιάσαμε στο τρίπτυχο Υγεία-Γλώσσα-Τροφή, με στόχο την ανάδειξη του δικαιώματος της ισότιμης μεταχείρισης, της συμπερίληψης και της ενεργής συμμετοχής όλων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η σύλληψη, η σκηνοθεσία και η δραματουργία ήταν του Νίκου Διαμαντή.

Με τον κύκλο συζητήσεων Future Perfect: Η εποχή της αμηχανίας, σε επιμέλεια του καθηγητή Δημήτρη Παπανικολάου, εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Διοργανώσαμε τέσσερις συζητήσεις, δύο στην Πειραιώς 260 και δύο στο ΕΜΣΤ, όπου αγγίξαμε σύγχρονα ζητήματα, όπως ο κίνδυνος της διασποράς των fake news, η «αλγοριθμική πραγματικότητα» και η συνύπαρξη μέσα σε κοινωνίες γεμάτες μισαλλοδοξία και φανατισμό.

Αξιοποιώντας τους αρχειακούς «θησαυρούς»: Ειδικά αφιερώματα

Στο φετινό μας πρόγραμμα δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσταση του Αρχείου. Γι’ αυτό τον λόγο διοργανώσαμε μια σειρά κύκλους και αφιερώματα. Στον Κύκλο Μεταπολίτευση, η Ξένια Καλπακτσόγλου, ο Χριστόφορος Μαρίνος και ο Χρήστος Χρυσόπουλος αναβίωσαν τη θρυλική τηλεοπτική εκπομπή του Ροβήρου Μανθούλη «Μια ταινία, μια συζήτηση» (ΕΡΤ, 1976–1982), ο Μάνος Καρατζογιάννης, σκηνοθέτησε την παράσταση 50 χρόνια, μια νύχτα με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και ο Διονύσης Σαββόπουλος μαζί με άλλους δημοφιλείς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες τραγούδησαν έργα του ίδιου και άλλων σπουδαίων συνθετών (Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μαρκόπουλου κ.ά.) σε δύο λαμπρές συναυλίες.

Τιμώντας τα 80 χρόνια από τη γέννηση του αξέχαστου θεατρικού δημιουργού Λευτέρη Βογιατζή, οργανώσαμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του με την προβολή της αρχειακής βιντεοσκόπησης της ιστορικής Αντιγόνης του Σοφοκλή, μιας παραγωγής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2006-2007. Μετά την προβολή ακολούθησε μια ιδιαίτερα συγκινητική συζήτηση με τους συντελεστές της παράστασης, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας ξεχωριστές στιγμές από τις πρόβες καθώς και από τη συνεργασία τους με τον σπουδαίο αυτόν άνθρωπο του Θεάτρου.

Εκλεκτές εκδόσεις και πολύτιμα ενθύμια

Οι εκδόσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, πάντα σε δημιουργική συνομιλία με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κρατούν ζωντανή τη σχέση του Οργανισμού με το θεατρόφιλο αναγνωστικό κοινό και πέραν της φεστιβαλικής περιόδου. Η φετινή, πλούσια εκδοτική σοδειά περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου προγράμματα βραδιάς για τις εκδηλώσεις του Ηρωδείου, πρωτότυπα θεατρικά έργα σύγχρονων Ελλήνων και Ελληνίδων συγγραφέων, θεατρικά προγράμματα για επιλεγμένες παραγωγές της Επιδαύρου, καθώς και τον Κατάλογο 2024.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τέσσερις νέους τίτλους που προστέθηκαν στη θεατρική σειρά των εκδόσεων του Φεστιβάλ: Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα, Ιφιγένεια / Βορά της Βίβιαν Στεργίου, Εγώ, μια δούλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη, και Τα σκυλιά του Γεράσιμου Μπέκα, του Μιχάλη Πητίδη και του Ανέστη Αζά· τα θεατρικά προγράμματα για τις παραστάσεις Ιφιγένεια η εν Αυλίδι σε σκηνοθεσία Τimofey Kulyabin και Hecuba, not Hecuba του Tiago Rodrigues με τον θίασο της Comédie-Française· και ασφαλώς τον Κατάλογο 2024, σε μορφή καλλιτεχνικού λευκώματος/artbook. Όλες οι εκδόσεις μας είναι δίγλωσσες, απευθυνόμενες στο διεθνές φεστιβαλικό κοινό.

Εκτός από τις εκδόσεις, τα πωλητήρια διέθεσαν φέτος μια διευρυμένη σειρά καλαίσθητων αντικειμένων, ενθύμια για τους θεατές των μοναδικών στιγμών που έζησαν στις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις μας. Η επιλογή των προς πώληση αντικειμένων αποτέλεσε μία ακόμα έκφραση του ενδιαφέροντος του Φεστιβάλ για τη βιωσιμότητα, τη συνεργασία με ελληνικά brands και την ανάδειξη νέων Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών.

Οι χορηγοί και υποστηρικτές του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχουμε δίπλα μας σε κάθε βήμα και κάθε νέα προσπάθεια. Παράλληλα, το φιλόδοξο πρόγραμμα του Φεστιβάλ είχε και φέτος την πολύτιμη υποστήριξη και αρωγή γενναιόδωρων, φιλότεχνων χορηγών και δωρητών. Νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη σταθερή εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μας βοηθούν.

Οι χορηγοί του προγράμματος του 2024:

Μέγας χορηγός: ΔΕΗ. Χρυσοί χορηγοί: Mastercard | Εθνική Τράπεζα, more.com. Ειδικός χορηγός: Τράπεζα Πειραιώς. Χορηγός: αδμηε. Χορηγός προϊόντων: Korres. Υποστηρικτές: ΣΤΑΣΥ, Athens International Airport, Ολυμπία Οδός, Mondelèz International. Με τη στήριξη: This is Athens - Δήμος Αθηναίων, Βρετανικό Συμβούλιο, Ωδείον Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γκαίτε, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Τσαούσογλου, Athens Pride, ΕΜΣΤ. Επίσημος χορηγός αερομεταφορών: Aegean. Χορηγός Φιλοξενίας: Academias Hotel.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025: 70 ΧΡΟΝΙΑ Φεστιβάλ!

Το 2025 θα είναι μια χρονιά ορόσημο για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου καθώς θα γιορτάσουμε 70 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στον πολιτισμό. Προετοιμαζόμαστε ήδη πυρετωδώς και υποσχόμαστε ένα πρόγραμμα που θα συναρπάσει. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες!

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τους καλλιτέχνες, τις καλλιτέχνιδες και τους τεχνικούς συντελεστές που μαζί τους παρουσιάσαμε ένα πλούσιο, πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα στο φετινό Φεστιβάλ, και, βέβαια, ευχαριστούμε το εκπληκτικό, ενθουσιώδες κοινό μας, που μας εμπνέει και μας στηρίζει!