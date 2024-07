Αλεξία Βουλγαρίδου – Jan Roelof Wolthuis | Έρως, Αγάπη και Θάνατος | Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου - 13 Ιουλίου

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου και ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Γιαν Ρούλοφ Βόλτχαους παρουσιάζουν στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου τραγούδια των Σούμαν, Βάγκνερ, Ραβέλ και Στράους. Το αγαπημένο, ατμοσφαιρικό θέατρο θα γεμίσει από μελωδίες των σπουδαίων μουσικών, με θέμα την αγάπη, τη χαρά, τη φύση και τον θάνατο.

Από την Ελλάδα στις σημαντικότερες λυρικές σκηνές του κόσμου

Η μονωδός, υψίφωνος Αλεξία Βουλγαρίδου γεννήθηκε στην Καβάλα. Σπούδασε πιάνο στο Δημοτικό Ωδείο της Καβάλας με τον Aθανάσιο Βασιλειάδη. Συνέχισε με σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών και πιάνο, τραγούδι και θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Το 1992 άρχισε μαθήματα με τη Δάφνη Ευαγγελάτου στην Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής του Μονάχου, από όπου και αποφοίτησε με μάστερ και διάκριση. Υπήρξε μέλος του Στούντιο Όπερας της Κρατικής Όπερας της Βαυαρίας και εξέχων μέλος του Εθνικού Θεάτρου του Μάνχαϊμ.

Η Βουλγαρίδου πρωτοεμφανίστηκε στο Μόναχο ως Σουζάνα (Οι γάμοι του Φίγκαρο) υπό τη μουσική διεύθυνση του Σερ Κόλιν Ντέιβις. Συμμετείχε ως σολίστ στην πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του έργου μουσικού θεάτρου Δύναμη Λειτουργία Άνθρωπος (Macht Masse Mensch) του Σαντίπ Μπαγκβάτι και ως Μιμή (Μποέμ) στο Φεστιβάλ του Μπρέγκεντζ δίπλα στον τενόρο Ρολάντο Βιγιασόν, ρόλο που επίσης ερμήνευσε σε πόλεις και φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Εκτός από τον Ντέιβις, έχει επίσης συμπράξει με σπουδαίους μαέστρους, όπως ο Ρικάρντο Μούτι, ο Ζούμπιν Μέτα, ο Λορίν Μαζέλ και ο Gustavo Dudamel.

Έχει ερμηνεύσει τον ρόλο της Βιολέτας (Τραβιάτα), της Άννα Μπολένα στην ομώνυμη όπερα, της Δυσδαιμόνας (Οθέλλος), της Μανόν Λεσκώ στην ομώνυμη όπερα, της Μαργαρίτας (Φάουστ), της Αντίνα (Το ελιξίριο του έρωτα), της Λουτσία ντι Λαμμερμούρ στην ομώνυμη όπερα, της Παμίνα (Ο μαγικός αυλός) και πολλούς ακόμα. Έχει εμφανιστεί στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, μεταξύ των οποίων στη Σκάλα του Μιλάνου και στην Όπερα του Covent Garden στο Λονδίνο, στην Εθνική Όπερα της Εσθονίας, στην Εθνική Όπερα της Ουαλίας καθώς και σε λυρικά θέατρα και φεστιβάλ σε πολλές πόλεις, όπως Μόναχο, Ρώμη, Τορίνο, Τουλούζη, Σαντιάγκο, Χιλή, Βαλένθια, Λος Άντζελες, Σεούλ, Τόκυο, Σύδνεϋ, Καράκας, Σαν Φρανσίσκο, Σάο Πάολο, Βερολίνο, Μελβούρνη, Ντιτρόιτ, Σιάτλ, Στοκχόλμη και Φλωρεντία. Στην Αθήνα η Βουλγαρίδου έχει εμφανιστεί στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η εντυπωσιακή ερμηνεία της με την Εθνική Όπερα της Ουαλίας ως Madama Butterfly στο ομώνυμο αριστούργημα του Puccini, προκάλεσε διθυραμβικές κριτικές.

«Η Αλεξία Βουλγαρίδου μεταδίδει εξαιρετικά την αδυναμία αλλά και τη συναισθηματική δύναμη της ηρωίδας, την περήφανη άρνησή της να συμμορφωθεί με την επιθυμία εκείνων που θέλουν να την κάνουν να σωπάσει» (Chiara Strazzulla - Art Scene in Wales).

«… η Βουλγαρίδου, ως Butterfly, είναι μία πραγματική spinto soprano, το εύρος της φωνής της φθάνει και στις πιο χαμηλές νότες με ευκολία» (David Patrick Stearns – Gramophone)

Στη δισκογραφία της περιλαμβάνονται ένα προσωπικό άλμπουμ με άριες, υπό τη διεύθυνση του Luisotti καθώς και τα έργα La Bohème, La Clemenza di Tito, Dialogues des Carmelites (DVD Hamburg Opera), Turandot (DVD υπό τη μουσική διεύθυνση του Maazel), Cavalleria Rusticana (DVD Maggio Musicale), Fernando Cortez του Spontini (DVD Maggio Musicale), Faust του Gounod με τον Andrea Bocceli στο Παλέρμο, με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει περιοδεία στις ΗΠΑ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η συμμετοχή της Βουλγαρίδου στο φιλμ Deux σε ρόλο τραγουδίστριας μαζί με την ηθοποιό Isabel Huppert για το Φεστιβάλ των Καννών.

JAN ROELOF WOLTHUIS

Ο Ολλανδός πιανίστας, συνθέτης και μαέστρος Jan Roelof Wolthuis σπούδασε πιάνο, συνοδεία τραγουδιού, μουσική δωματίου και διεύθυνση ορχήστρας στο Zwolle, στο Άμστερνταμ και στο Αμβούργο. Παράλληλα, έλαβε μέρος σε πολλά master classes με τους Rudolf Jansen, Arleen Auger, Noël Lee και Graham Johnson κ.α. Από το 2020 διοργανώνει ο ίδιος, μεταξύ άλλων, master classes με σημαντικούς προσκεκλημένους καθηγητές.

Ο Wolthuis έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς συνοδείας τραγουδιού, συμπεριλαμβανομένου του Internationaal Liedbegeleiders Concours στη Χάγη. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ηχογραφήσεις και έχει εργαστεί στην Ολλανδική Όπερα του Άμστερνταμ μαζί με γνωστούς μαέστρους, όπως οι Nikolaus Harnoncourt, Mstislaw Rostropowitsch, Hartmut Haenchen, Sir Simon Rattle και Pierre Boulez.

Έχει συνοδεύσει ως πιανίστας πολλούς διακεκριμένους σολίστ σε ρεσιτάλ τραγουδιών, ανάμεσά τους οι Stefan Vinke, Daniela Sindram, Diana Damrau, Timothy Sharp, Αλεξία Βουλγαρίδου και Κρίστοφερ

Γιουνγκ, σε ρεσιτάλ τραγουδιών στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.

Ως συνθέτης, ο Jan Roelof Wolthuis έχει ηχογραφήσει CDs με τραγούδια, καθώς επίσης και ένα ορατόριο. Τα φωνητικά και τα ορχηστρικά του έργα με σκηνικά των Goethe, Trakl, Eichendorff και Lĭ Bái έχουν παιχτεί στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και την Κίνα.

Το πρόγραμμα της συναυλίας στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου περιλαμβάνει τα έργα:

Robert Schumann (1810–1856)



Από τον κύκλο τραγουδιών Frauenliebe und Leben / Η αγάπη και η ζωή μιας γυναίκας, έργο 42 (σε ποίηση Adelbert von Chamisso)



Seit ich ihn gesehen | Από τη στιγμή που σε είδα

Er, der Herrlichste von allen |Αυτός, απ’ όλους ο πιο ευγενής

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben | Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ

Du Ring an meinem Finger | Το δαχτυλίδι σου στο δάχτυλό μου

Helft mir, ihr Schwestern | Βοηθήστε με, αδελφές μου

Süsser Freund, du blickest | Γλυκέ μου φίλε, που κοιτάς

An meinem Herzen, an meiner Brust | Στην καρδιά μου, στο στήθος μου

Nun hast du mir den ersten Schmerz getan |Τώρα, πρώτη φορά με πόνεσες



Richard Wagner (1813–1883)

Liebestod (Έρωτας – Θάνατος) από το μουσικό δράμα Τριστάνος και Ιζόλδη για σόλο πιάνο



Maurice Ravel (1875–1937)

Cinq mélodies populaires grecques | Πέντε ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια

Le réveil de la mariée | Ξύπνησε, πετροπέρδικα

Là-bas vers l'église | Κάτω στον Άγιο Σίδερο

Quel galant m'est comparable | Ποιος ασίκης σαν κ’ εμένα

Chanson des cueilleuses de lentisques | Ω, ν’ άντζελος είσαι, μάτια μου

Tout gai | Γιαρούμπι



Richard Strauss (1864–1949)

Du meines Herzens Krönelein | Εσύ, κορώνα της καρδιάς μου, έργο 21, αρ. 2 (στίχοι Felix Dahn)

Allerseelen | Ημέρα των ψυχών, έργο 10, αρ. 8 (στίχοι Hermann von Gilm)

Ruhe, meine Seele! | Ησύχασε, ψυχή μου έργο 27 αρ. 1 (στίχοι Karl Friedrich Henckell)

Zueignung | Αφιέρωση, έργο 10, αρ. 1 (στίχοι Hermann von Gilm)

Morgen | Αύριο έργο 27, αρ. 4 (στίχοι John Henry Mackay)

Im Abendrot | Στο φως του δειλινού WoO 150, αρ. 4 (στίχοι Joseph von Eichendorff)

