Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Με τρεις παραστάσεις χορού από καταξιωμένους δημιουργούς της νέας γενιάς συνεχίζεται το πρόγραμμα στην Πειραιώς 260

ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ

TELOS

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 - Χώρος Β

9-11 Ιουλίου, 21.00

Η Ερμίρα Γκόρο, μέλος των DV8 Physical Theatre και υποψήφια για το βραβείο εξαιρετικής ερμηνεύτριας στα Βραβεία Χορού και Περφόρμανς της Νέας Υόρκης «Bessie», με την παράσταση TELOS δημιουργεί μια πολυδιάστατη χορογραφική εμπειρία.

Καταξιωμένοι δημιουργοί του χορού ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα σόλο ο καθένας για την Ερμίρα Γκόρο. Αντλώντας έμπνευση από την έννοια του «τέλους», κάθε δημιουργός ξεδιπλώνει τη δική του καλλιτεχνική γλώσσα σε ένα σπονδυλωτό εγχείρημα που αναδεικνύει τη μεταμορφωτική δύναμη της συλλογικής δημιουργίας.

Σύλληψη – Ιδέα – Ερμηνεία Ερμίρα Γκόρο

Χορογράφοι Maria Hassabi, Hannes Langolf, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Ερμίρα Γκόρο

Μουσική Αλίκη Λευθεριώτη

Μουσική σύνθεση για τη χορογραφία της Maria Hassabi Jeph Vanger



Φωτισμοί Βαγγέλης Μούντριχας

Κοστούμια – Σκηνικός χώρος Βένια Πολυχρονάκη

Συνεργάτης σκηνικού χώρου Παρέσια Πασιπουλαρίδου

Βοηθός χορογράφων Μάρθα Πασακοπούλου



Βοηθός συνθέτη Σωκράτης Αντύπας

Δημιουργία - προσαρμογή φορέματος Corset Incident

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής Βίκυ Μπαρμπόκα

Με την ευγενική υποστήριξη του Jeff Garne

Παραγωγή Removement

Ευχαριστούμε το βεστιάριο «Τα ρούχα του Βασιλιά»

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

SCARED

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 - Χώρος Ε

9-11 Ιουλίου, 21.00

Το χορογραφικό έργο Scared του Ηλία Χατζηγεωργίου πραγματεύεται το διαχρονικό αλλά και πάντα επίκαιρο ζήτημα του φόβου. Με την εκτόξευση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών ιδεολογιών, το άγνωστο είναι σήμερα πιο κοντά μας από ποτέ

και η ανθρωπότητα στέκει αμήχανη απέναντι στο αύριο. Η απομόνωση σε ατομικές οθόνες που διαμορφώνουν μια όλο και πιο αλλοιωμένη εκδοχή της πραγματικότητας και η έλλειψη φυσικής επαφής δημιουργούν μια νέα «κοινότητα» χωρίς πραγματική ώσμωση μεταξύ των ανθρώπων, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη.

Οι παλιοί ήρωες πεθαίνουν αλλά και οι νέοι αποκαθηλώνονται με ταχείς ρυθμούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media. Κι ενώ συνυπάρχουμε, δεν γνωριζόμαστε. Φοβόμαστε ο ένας τον άλλον αλλά συχνά και τον ίδιο τον εαυτό μας.

Ερευνώντας τα συμπτώματα του φόβου, πάντα με έμπνευση και κινητικά εργαλεία από το street dance, η παράσταση επιχειρεί να προσεγγίσει τις σωματικές εκφράσεις του φόβου⋅ να ψηλαφίσει την καθημερινή κίνηση μιας φοβισμένης κοινωνίας: της δικής μας.

Σημείωμα δημιουργού

Το σώμα μας λικνίζεται σχεδόν ηδονικά.

O φόβος είναι τόσο κοντά με τον ενθουσιασμό.

Το τρέμουλο, με τον έρωτα και το γάργαρο γέλιο.

Τα χείλη μας τρέμουν σαν λάγνα χείλη που πρωτοφιλούν.

Αγκαλιαζόμαστε αμήχανα και με καχυποψία.

Και σπάμε τα μούτρα μας, ο ένας πάνω στον άλλο ,τρέχοντας να διαφύγουμε. Αυτή είναι η ζωή μας και έχει ομορφιά και ποίηση.

Τα δόντια μας σπάνε από τον τρόμο.

Οι μύες και τα κόκκαλα σφίγγονται.

Ως το σημείο της θραύσης.

Οι κλειδώσεις μας μετατοπίζονται ανεξέλεγκτα .

Το στομάχι μας συσπάται.

Θα ξεράσουμε ή θα γελάσουμε ή θα τραγουδήσουμε.

Και η ίδια η φωνή μας θα μας τρομάξει ξανά.Τρέμουμε περήφανα ζώντας πανικούς απανωτούς

Στην προσπάθεια να γλιτώσουμε δημιουργούμε τον κόσμο μας.

Έναν κόσμο αποφυγής ορατών και αοράτων κινδύνων.

Κρυβόμαστε πίσω από αντικείμενα.

Πίσω από τους άλλους που φοβούνται και αυτοί.

Πίσω από το δάκτυλο μας.

Ο φόβος μας έγινε συνήθεια.

Οι ασθματικές μας φωνές μεταδίδουν .

Θέλουμε κι άλλο.Θέλουμε κι άλλα φριχτά σενάρια

Θέλουμε κι άλλες απειλές , θελουμε κι άλλους δυνάστες,

τιμωρούς.Θέλουμε κι άλλους φοβισμένους απογόνους.

Πώς θα ζήσουμε χωρίς τον φόβο?

-Ας το γιορτάσουμε.Να στήσουμε ένα πάρτι

Και με χέρια τρεμάμενα να φτιάξουμε μια τούρτα

Να ακούσουμε τα τραγούδια μας που μας φέρνουν πανικό.

Και να χορέψουμε φοβισμένα.

Ηλίας Χατζηγεωργίου

Χορογραφία Ηλίας Χατζηγεωργίου

Μουσική Αλέξης Φάλαντας

Δραματουργία Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών Νίκος Βλασόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια Ηλίας Χατζηγεωργίου

Φωτογραφίες Φανή Μαρία Χατζή

Ερμηνεύουν Σοφία Πουχτού, Κώστας Phoenix, Μαίρη Γιαννούλα, Χάρης Χατζηανδρέου, Περικλής Πετράκης

Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής Goodheart Productions

KAT VÁLASTUR

STRONG BORN

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 - Χώρος Η

13 & 14 Ιουλίου, 21.00

Το Strong Born της Ελληνίδας χορογράφου Κατερίνας Παπαγεωργίου που υπογράφει τα έργα της ως Kat Válastur έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου έργου της, που συνομιλεί με τον μύθο της Ιφιγένειας εν Αυλίδι, τον οποίο προσεγγίζει από φεμινιστική σκοπιά. Εμπνέεται από τη σημασία του ονόματος της ευριπίδειας ηρωίδας («αυτή που γεννήθηκε ισχυρή») αντλώντας ταυτόχρονα την έμπνευσή της από τα Αναστενάρια, βορειοελλαδίτικο δρώμενο στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες πατούν σε αναμμένα κάρβουνα, αλλά και από τον θυσιαστικό χορό που περιλαμβάνεται στην Ιεροτελεστία της Άνοιξης του Βάσλαβ Νιζίνσκι.

Στο Strong Born όλα αυτά τα στοιχεία συμπλέκονται στην επινόηση μιας νέας τελετουργίας, με κυρίαρχη την παρουσία του ρυθμού. Στην «τελετή» αυτή, εντός των σκηνικών ορίων, η επιμονή και η συνεχής αλληλεπίδραση των τριών χορευτριών αντιστρέφουν την απαίτηση για θυσία. Κρουστικές επιφάνειες στα σώματά τους παράγουν τον ήχο που ορίζει τη χορογραφία. Η θυσιαστική τελετουργία γίνεται αφετηρία μιας πράξης αντίστασης. Η εναντίωση στη θυσία γίνεται ζωτικός δρόμος ενδυνάμωσης. Μαζί με τις χορεύτριες επί σκηνής η κρουστή Valentina Magaletti.

13 Ioυλίου

Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές.

Συντονίζει η Τζίνα Γιωτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σύλληψη – Χορογραφία Kat Válastur

Ερμηνεύουν Xenia Koghilaki, Noumissa Sidibé, Tamar Sonn

Μουσική – Live Performance Valentina Magaletti

Σχεδιασμός φωτισμού – Τεχνική διεύθυνση Martin Beeret

Συνεργασία για τον σχεδιασμό φωτισμού Vito Walter

Σχεδιασμός ήχου – Surround Mixing Vagelis Tsatsis

Βοηθός χορογράφου Michalis Angelidis

Σκηνικός σχεδιασμός Ulrich Leitner

Συνεργασία για τον σκηνικό σχεδιασμό Leon Eixenberger

Κοστούμια Marie Gerstenberger / werkstattkollektiv

Πορσελάνινα & ξύλινα αντικείμενα Nina Krainer

Συνεργασία για τις πορσελάνες Mercedes Bonzai

Οι πορσελάνες κατασκευάστηκαν στο στούντιο κεραμικής Ceramic Kingdom στο Βερολίνο

Οσφρητικός σχεδιασμός Klara Ravat

Βίντεο - Μοντάζ Ethan Folk, Nadja Krüger

Σύμβουλος δραματουργίας Filippos Telesto

Εξωτερικός παρατηρητής Γιάννης Παπαχρήστος

Ευχαριστίες Αλίκη Ατσαλάκη

Οργάνωση παραγωγής Marina Agathangelidou, Mascha Euchner-Martinez, Sina Kießling

Οργάνωση περιοδείας Mascha Euchner-Martinez

Παραγωγή Kat Válastur

Συμπαραγωγή Tanz im August (Γερμανία), HAU Hebbel am Ufer (Γερμανία)

Με τη χρηματοδότηση Berlin Senate Department for Culture and Europe, Capital Cultural Fund

