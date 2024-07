Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Parallax, Kornél Mundruczó | Πειραιώς 260 | 14 & 15 Ιουλίου

Ο παγκοσμίου φήμης Ούγγρος σκηνοθέτης Κορνέλ Μουντρούτσο έρχεται για τρίτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στις 14 και 15 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 με το Parallax, τη νέα του αιχμηρή παράσταση.

Μια ουγγρική οικογένεια συγκρούεται. Τρεις διαφορετικές γενιές διαφωνούν για εξαιρετικά επίκαιρα και επώδυνα ζητήματα ταυτότητας και διαφορετικότητας. Ο πολυβραβευμένος Κορνέλ Μουντρούτσο μαζί με τον ουγγρικό θίασο Proton Theatre εξερευνούν επί σκηνής αν και πώς μπορούν να συνυπάρξουν η ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και η ανάγκη για ατομική ελευθερία.

Parallax: όλα εξαρτώνται από την οπτική γωνία που τα παρατηρούμε

Τρεις γενιές. Μία οικογένεια. Ένα μικρό διαμέρισμα στη Βουδαπέστη. Η γιαγιά, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, έχει μάθει να κρύβει την εβραϊκή της ταυτότητα. Η κόρη της προσπαθεί να αποδείξει την εβραϊκή της ταυτότητα προκειμένου να εξασφαλίσει στον γιο της μια θέση σε σχολείο κοντά στο νέο τους σπίτι στο Βερολίνο. Ενήλικος πια εκείνος, αποτινάσσει κάθε ταυτότητα, εκτός από τη σεξουαλική που έχει επιλέξει συνειδητά.

Όλοι εκφράζουν τις ίδιες ερωτήσεις: μπορούμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από τα κληρονομικά τραύματα; Πότε η ταυτότητα αποτελεί προνόμιο και πότε βάρος; Όλα εξαρτώνται από την οπτική γωνία του καθενός. Αυτό ακριβώς υποδηλώνει και ο τίτλος του έργου, Parallax: την προφανή αλλαγή θέσης και θέασης ενός αντικειμένου.

Μια σκληρή διαγενεακή αντιπαράθεση που εξελίσσεται σε μια τρυφερή και σαφή προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύ των ατομικών και των συλλογικών αφηγήσεων. Θέατρο, μουσική και χορός συνδυάζονται με τα φαντασμαγορικά οπτικά εφέ, καθρεπτίζοντας το παρόν και το παρελθόν.

Ποιος είναι ο Kornél Mundruczó

Ο Ούγγρος σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον τρόπο που η σύγχρονη κοινωνία μεταμορφώνει τις οικογενειακές δομές. Ο Μουντρούτσο έχει κερδίσει το φεστιβαλικό κοινό με την οξύτητα της ματιάς του σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Μετά το Imitation of Life το 2018 και το Pieces of a Woman το 2021, επανέρχεται στο Φεστιβάλ με το έργο Parallax.

Γεννημένος στην Ουγγαρία το 1975, σπούδασε στο Ουγγρικό Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου και Θεάτρου. Το 2009 ίδρυσε τον ανεξάρτητο θεατρικό οργανισμό Proton Theatre σε συνεργασία με τη θεατρική παραγωγό Dóra Büki. Από τότε περιοδεύει συνεχώς στα σημαντικότερα διεθνή Φεστιβάλ, με τις παραστάσεις: The Ice, Frankenstein-Project, Hard To Be a God, Disgrace, Dementia, Last. Το 2017 ήταν υποψήφιος για το Faust Award με το έργο Imitation of life.

Αυστηρά για ηλικίες άνω των 18. Η παράσταση περιέχει σκληρές σκηνές σεξ.



Kornél Mundruczó

Parallax

Κείμενο Kata Wéber

Σκηνοθεσία Kornél Mundruczó

Δραματουργία Soma Boronkay, Stefanie Carp

Σκηνικά Monika Pormale

Κοστούμια Melinda Domán

Φωτισμοί András Éltető

Μουσική Asher Goldschmidt

Χορογραφία Csaba Molnár

Βοηθός σκηνοθέτη Soma Boronkay

Παίζουν Lili Monori Éva, Emőke Kiss-Végh Léna, Erik Major Jónás, Roland Rába Márk, Sándor Zsótér László, Csaba Molnár Gábor, Soma Boronkay Kornél

Υπεύθυνη παραγωγής Dóra Büki

Βοηθός παραγωγής Henrietta Horváth

Καλλιτεχνική διεύθυνση Miklós Kékesi

Τεχνική διεύθυνση András Éltető

Παραγωγή Proton Theatre

Συμπαραγωγή Odéon-Théâtre de l’Europe, Wiener Festwochen, Comédie de Genève, Piccolo Teatro - Milano, HAU Hebbel am Ufer - Berlin, Athens Epidaurus Festival, Festival d’Automne, Maillon - Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, International Summer Festival Kampnagel – Hamburg, CNDO Orléans, La Bâtie - Festival de Genève

Με την υποστήριξη Számlázz.hu, Minorities Talents & Casting, Danubius Hotels

Το κείμενο της Kata Wéber διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών με τη συμβολή των ηθοποιών του θιάσου.

