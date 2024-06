Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Grazer Philharmoniker (Φιλαρμονική του Γκρατς) – Βασίλης Χριστόπουλος – Αλεξία Μουζά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ο διεθνούς φήμης Έλληνας επικεφαλής μαέστρος της Όπερας και της Φιλαρμονικής του Γκρατς, Βασίλης Χριστόπουλος, η διακεκριμένη πιανίστρια Αλεξία Μουζά και η Φιλαρμονική του Γκρατς, έρχονται στο Ηρώδειο στις 4 Ιουλίου για μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με συνθέσεις των Γιόχαν Στράους, Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και Γκούσταφ Μάλερ.

Τα έργα του προγράμματος αναφέρονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στη μουσική παράδοση της Βιέννης: την απολαυστική Εισαγωγή από τη Νυχτερίδα του Γιόχαν Στράους διαδέχεται ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα του Μότσαρτ, το Κοντσέρτο αρ. 23 σε λα μείζονα για πιάνο και ορχήστρα. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε ένα έργο-ορόσημο του ύστερου μουσικού ρομαντισμού, τη Συμφωνία αρ. 1 του Μάλερ.

Ο Έλληνας μαέστρος στα ηνία ενός ιστορικού λυρικού θεάτρου της Ευρώπης

Από το 2005 έως το 2015, ο Βασίλης Χριστόπουλος ήταν επικεφαλής μαέστρος της Φιλαρμονικής Νοτιοδυτικής Γερμανίας ενώ από το 2011 έως το 2014 διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Από το 2016 έως το 2023 εργάστηκε ως καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Φρανκφούρτης επί του Μάιν. Πριν λίγο καιρό ξεκίνησε τη θητεία του ως κύριος αρχιμουσικός στην Όπερα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Γκρατς, ενός από τα ιστορικά λυρικά θέατρα της Ευρώπης.

Ως προσκεκλημένος μαέστρος έχει διευθύνει, μεταξύ άλλων, την Philharmonia Orchestra του Λονδίνου, τη Νέα Φιλαρμονική της Ιαπωνίας, τη Φιλαρμονική της Ραδιοφωνίας του Αννόβερου, τις Συμφωνικές Ορχήστρες του Αμβούργου και του Ντύσσελντορφ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τσέχικης Ραδιοφωνίας, την Ορχήστρα Mozarteum του Σάλτσμπουρκ, τη Γερμανική Ορχήστρα Δωματίου του Βερολίνου και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κορέας. Εκτός από συμφωνική μουσική, έχει επίσης διευθύνει παραστάσεις όπερας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Βασίλης Χριστόπουλος άρχισε τις σπουδές του στην Αθήνα (πιάνο, βιολί, όμποε και θεωρητικά) και συνέχισε στο Μόναχο όπου σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας. Έχει τιμηθεί με το γαλλικό μετάλλιο για τις τέχνες και τη λογοτεχνία “Knight of the Order of Arts and Literature”.

«Πιανίστρια με καταπληκτική ενέργεια, καθαρότητα και ακρίβεια»

H Αλεξία Μουζά κέρδισε σε ηλικία 11 ετών το αριστείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό πιάνου “Φίλων 2000”. Έκτοτε, έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε σημαντικούς διαγωνισμούς πιάνου στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και το εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ισραήλ, Ιαπωνία). Έχει συνεργαστεί ως προσκεκλημένη σολίστ με την Orchestra Haydn Bolzano and Trento, την Tokyo Symphony Orchestra, Bacau Symphony Orchestra, State Symphony Orchestra Academy of Soloists (Kazakhstan), καθώς και με τις Κρατικές Ορχήστρες Θεσσαλονίκης και Αθηνών, με εξαιρετικές κριτικές από τον τύπο. Έχει επίσης συνεργαστεί με την Simon Bolivar Symphony Orchestra της Βενεζουέλας, την Ορχήστρα των Χρωμάτων της Αθήνας και την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού. Έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου και έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη.

Η Αλεξία Μουζά διδάσκει πιάνο στο Athenaeum Ωδείο.

Η Όπερα και η Φιλαρμονική του Γκρατς

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Γκρατς δημιουργήθηκε το 1950 από τη συγχώνευση του ραδιοτηλεοπτικού συγκροτήματος Alpenland και της Δημοτικής Ορχήστρας του Γκρατς, μιας ορχήστρας με μακρά ιστορία, καθώς έκανε την πρεμιέρα της Συμφωνίας Ν. 5 του Anton Bruckner και επίσης έπαιξε την αυστριακή πρεμιέρα της όπερας Salome του Richard Strauss υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Στο κοινό ήταν, μεταξύ άλλων, οι σημαντικοί συνθέτες Arnold Schoenberg, Giacomo Puccini, Alban Berg και Gustav Mahler.

H ορχήστρα της Όπερας του Γκρατς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Γκρατς. Ως ορχήστρα της Όπερας του Γκρατς, η Φιλαρμονική Ορχήστρα παίζει όπερα, οπερέτα, μπαλέτο και μιούζικαλ. Ως ορχήστρα συναυλιών, παρουσιάζει δέκα ορχηστρικές συναυλίες και τρεις συναυλίες κάθε χρόνο στο Musikverein für Steiermark. Επίσης, συμμετέχει ως προσκεκλημένη σε συναυλίες σε άλλες πόλεις και χώρες. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ηχογραφήσεις και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μαέστρους.

Το πρόγραμμα της συναυλίας στο Ηρώδειο:

ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ (1825–1899)

Εισαγωγή από την οπερέτα Η νυχτερίδα



ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756–1791)

Κοντσέρτο αρ. 23 σε ντο μείζονα για πιάνο και ορχήστρα, KV 488



ΓΚΟΥΣΤΑΦ ΜΑΛΕΡ (1860–1911)

Συμφωνία αρ. 1 σε ρε μείζονα

I. Langsam. Schleppend

II. Kräftig, bewegt,

doch nicht zu schnell

III. Feierlich und gemessen,

ohne zu schleppen

IV. Stürmisch bewegt

INFO

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024

Grazer Philharmoniker – Βασίλης Χριστόπουλος – Αλεξία Μουζά

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

4 Ιουλίου στις 21:00

