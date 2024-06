Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Τράπεζα Πειραιώς | Ανοιχτή συζήτηση | «Τέχνη και Κοινωνία»

Πειραιώς 260, Χώρος Ε

3 Ιουλίου, 20:00

Είσοδος με δελτία

Με αφορμή το νέο έργο της Anne Teresa De Keersmaeker Exit Above - after the tempest, το οποίο παρουσιάστηκε στις 25/6 στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με αποκλειστικό χορηγό την Πειραιώς, οι δύο φορείς, Φεστιβάλ και Πειραιώς, συνδιοργανώνουν μία ανοικτή συζήτηση-στρογγυλή τράπεζα με θέμα την αλληλεπίδραση Τέχνης και Κοινωνίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι ο Άνθρωπος και απώτερος στόχος μια Τέχνη που ενώνει και μετατρέπει τη σκηνή σε τόπο συνάντησης με τους Άλλους. Ο ελεύθερος και βαθύς διάλογος του δημιουργού με το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι είναι σήμερα πιο αναγκαίος από ποτέ, όταν παντού στον κόσμο η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ίδια η ζωή του πλανήτη κινδυνεύουν.

Καταξιωμένοι δημιουργοί και άνθρωποι της τέχνης από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία συναντώνται για να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους σχετικά με το πώς μπορεί η Τέχνη να φωτίσει σκοτεινές ή αθέατες πλευρές της καθημερινότητας και να λειτουργήσει ως δίαυλος που θα μας οδηγήσει σε μια οπτική συμπερίληψης, προσβασιμότητας, συμπόρευσης, κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.

Συμμεριζόμενη αυτήν την οπτική, η Πειραιώς υλοποιεί μια στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το πρόγραμμα «EQUALL - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων». Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην εξάλειψη της κάθε μορφής βίας, των ανισοτήτων, των διακρίσεων, των αποκλεισμών και των έμφυλων στερεοτύπων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, να ενισχύσει τη νέα γενιά με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ενδυναμωθεί και να πετύχει τους στόχους της.

Η Πειραιώς εγκαινίασε φέτος μία σημαντική συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τον μεγαλύτερο πολιτιστικό θεσμό της χώρας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μία πρωτοβουλία κορυφαίας αξίας καθώς διευρύνει τις δράσεις της Πειραιώς στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Στην ανοιχτή συζήτηση συμμετέχουν:

Ελένη Δημοπούλου, σκηνοθέτις

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ηθοποιός/σκηνοθέτης

Αικατερίνη Παπαγεωργίου, σκηνοθέτις

Έλενα Τοπαλίδου, ηθοποιός/χορεύτρια

Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης/κινηματογραφιστής

Ηλίας Χατζηγεωργίου, χορογράφος

Χρήστος Χωμενίδης, συγγραφέας

Συντονισμός: Kατερίνα Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Τα δελτία εισόδου θα δίνονται κατά προτεραιότητα την ημέρα της εκδήλωσης από τα ταμεία της Πειραιώς 260

