Ένα φεστιβάλ για τις φωνές της Αφρικάνικης διασποράς

Πέμπτη 6 Ιουνίου

17:00 - 21:30

Είσοδος ελεύθερη

Στα Μπαμπανά, τη βασική διάλεκτο του Μάλι, όταν θες να πεις «παίζω μουσική» ή «χορεύω» ή «τραγουδάω» λες «Afo» που μεταφράζεται ως «μιλάω, δίνω τη φωνή μου στο όργανο, δίνω τη φωνή μου στο σώμα μου και χορεύω, δίνω τη φωνή στις σκέψεις μου και τραγουδάω».

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Κέντρου Αφρικανικής Τέχνης και Πολιτισμών Anasa και της ομάδας Kélenya, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση - αφιέρωμα στην Αφρική. Μια βραδιά γεμάτη με ιστορίες και ξεσηκωτικούς ρυθμούς, μια ευκαιρία γνωριμίας με τις κουλτούρες και τις φωνές της Αφρικής μέσα από τις εμπειρίες και τις μνήμες των Αφρικανικών διασπορικών κοινοτήτων της Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλίες, συζήτηση και αφηγήσεις από μέλη της ακαδημαϊκής και της Αφρικανικής κοινότητας και θα ολοκληρωθεί με μια μοναδική συναυλία στον κήπο του Παντείου Πανεπιστημίου από καλλιτεχνικές διαπολιτισμικές ομάδες. Ειδικός προσκεκλημένος της βραδιάς, ο διάσημος Μαλινέζος σολίστας του djembe, Toumany Diawara.

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

17:00 – 19:00 ομιλία - συζήτηση με τίτλο “Black Voices” (αίθουσα 301 στο Γυάλινο Κτήριο)

Ομιλητές:

Μιχάλης Afolayan, διαχειριστής του Πολιτιστικού Κέντρου Αφρικανικής Τέχνης ANASA

Νικόδημος Μάινα Κινύουα, πολιτικός, ιδρυτής της οργάνωσης νέων Asante

Γεράσιμος Μακρής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου

Μαυρίδη Βασιλική, φοιτήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Grace Nwoke, ανθρωπολόγος, performer

19:00 – 21:30 συναυλία (κήπος Παντείου Πανεπιστημίου)

Ομάδες:

1. Sembe Cultural Dance and Music

2. Youmame Africa

3. Anasa

4. Ubuntu Drum and Danse

5. Quilombo African Dance with Eugenia Evangelopoulou

6. Kelenya & Τoumany Diawara

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

