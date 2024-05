Βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς (European Heritage Awards / Europa Nostra Awards) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Europa Nostra, στην κατηγορία Εκπαίδευση και Δεξιότητες, απέσπασε η Ελλάδα, με τη βράβευση της διεπιστημονικής συλλογικότητας που ασχολείται με τη μελέτη των παραδοσιακών υλικών και τεχνικών δόμησης, Μπουλούκι.

Από τον Μάιο του 2018, το Μπουλούκι δραστηριοποιείται ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα και είναι μια ευέλικτη ομάδα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφιερωμένη στην αναζωογόνηση της παραδοσιακής δεξιοτεχνίας για τις σύγχρονες κατασκευαστικές ανάγκες. Χρησιμοποιούν μια προσέγγιση περιοδειών, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα, για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων που αντλούν από και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου.

Οι νικητές των European Heritage Awards / Europa Nostra Awards για το 2024 είναι οι ακόλουθοι...

1. Διαφύλαξη και Προσαρμοστική Επαναχρησιμοποίηση

- Royale Belge Building, Βρυξέλλες, Βέλγιο

- Schulenburg Mansion, Gera, Γερμανία

- Ignacy Historic Mine, Rybnik, Πολωνία

- Saxon Church in Alma Vii, Ρουμανία

- St. Michael’s Church, Cluj-Napoca, Ρουμανία

- Snow Wells, Sierra Espuña, Ισπανία

2. Έρευνα

- NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers, Αυστρία/ Φινλανδία/ Γαλλία/ Γερμανία

3. Εκπαίδευση και Δεξιότητες

- Teryan Cultural Center - Ενδυνάμωση Αρμενίων Προσφύγων από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Ερεβάν, Αρμενία

-Boulouki - Περιοδεύον Εργαστήριο Παραδοσιακής Οικοδομής, Ελλάδα

- Σχέδιο Παραδοσιακών Αγροτικών Κτιρίων, Ιρλανδία

- Serfenta Crafts Revitalisation Model, Cieszyn, Πολωνία

-White Carpentry School, Narros del Castillo, Ισπανία

4. Συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών

-The Square Kilometre, Ghent, Βέλγιο

-The Silence that Tore Down the Monument, Kamenska, Κροατία

-Preserving the Community Halls for Local Civil Society Activities, Φινλανδία

-Fortified Castles of Alsace Association, Γαλλία

- Citizens’ Rehabilitation of the Tsiskarauli Tower, Akhieli, Γεωργία

-International Festival of Classical Theatre for Youth, Syracuse, Ιταλία

-Foundation for the Conservation of the Historical Estate Ockenburgh, Χάγη, Ολλανδία

5. Πρωταθλητές Κληρονομιάς

- Society of Friends of Dubrovnik Antiquities, Κροατία

-Else "Sprossa" Rønnevig, Lillesand, Νορβηγία

-Piotr Gerber PhD, Wrocław, Πολωνία

Τα βραβεία συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαίκής Ένωσης και τα εφετινά βραβεία απονεμήθηκαν σε 26 νικητές από 18 χώρες της Ευρώπης.

Οι νικητές επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή των βραβείων, αποτελούμενη από 12 ειδικούς σε θέματα κληρονομιάς από όλη την Ευρώπη, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από τις Επιτροπές Επιλογής. Συνολικά υποβλήθηκαν 206 επιλέξιμες αιτήσεις για τα φετινά Βραβεία από φορείς και ιδιώτες από 38 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι νικητές θα τιμηθούν σε τελετή των βραβείων European Heritage Awards 2024 που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου στο Romanian Athenaeum, την πιο διάσημη αίθουσα συναυλιών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, η οποία πρόσφατα έλαβε το σήμα European Heritage Label σε αναγνώριση της ευρωπαϊκής της σημασίας.

Οι υποστηρικτές και οι λάτρεις της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς καλούνται τώρα να ανακαλύψουν τους νικητές και να ψηφίσουν διαδικτυακά για να αποφασίσουν ποιος θα κερδίσει το βραβείο Public Choice 2024, το οποίο συνεπάγεται χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.