Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

Οι Κυκλάδες και ιδιαίτερα η Σίφνος, η Σέριφος και η Φολέγανδρος είναι ανάμεσα στα 7 μνημεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο το 2024, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό φορέα Europa Nostra και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας.

Η υποψηφιότητα των Κυκλάδων επισημαίνει τους κινδύνους των μικρών νησιών του συμπλέγματος, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την απώλεια του αυθεντικού χαρακτήρα των νησιών καθώς η αύξηση των τουριστικών κατασκευών απειλούν να επισκιάσουν την εγγενή τους γοητεία.

Οι 7 χώροι επιλέχθηκαν βάσει της σημασίας της κληρονομιάς τους και της πολιτιστικής τους αξίας αλλά και του σοβαρού κινδύνου που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Επίσης, συνυπολογίστηκε το επίπεδο δέσμευσης των τοπικών κοινοτήτων και η δέσμευση των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για τη διάσωση αυτών των τοποθεσιών, ενώ ένα άλλο κριτήριο επιλογής ήταν η δυνατότητά τους να λειτουργήσουν ως καταλύτης για βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Οι 7 χώροι επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 11 υποψηφιότητες από 9 χώρες, και είναι οι ακόλουθοι...

-Working-class Housing (courées) στο Roubaix-Tourcoing, Γαλλία

-Νησιά Κυκλάδων, ιδιαίτερα η Σίφνος, η Σέριφος και η Φολέγανδρος, Ελλάδα

Υποψηφιότητα από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, με τη στήριξη των δημάρχων των τριών νησιών.

- Church of San Pietro στο Gessate του Μιλάνου, Ιταλία

- Συναγωγή της Σιένα, Ιταλία

- Home of the Yugoslav People’s Army in Šabac, Σερβία

- Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Altınözü / Hatay, Τουρκία

- Iron Gate of Antioch, Antakya / Hatay, Τουρκία

Καθένας από τους 7 χώρους δικαιούται επιχορήγηση ύψους 10.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα με σκοπό να αξιοποιηθούν στην εφαρμογή μιας πρώτης δραστηριότητας που έχει συμφωνηθεί ώστε να διασωθούν από τις απειλές που αντιμετωπίζουν.