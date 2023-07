Indie Playground Festival: Διήμερο μουσικό φεστιβάλ στην Πειραιώς

Ένα μοναδικό διήμερο μουσικό φεστιβάλ με γνωστά αλλά και ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης ανεξάρτητης ελληνικής Indie και alternative rock σκηνής διοργανώνει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και τη United We Fly στον βιομηχανικό χώρο Playground 260 στην Πειραιώς, στις 26 και 27 Ιουλίου.

Για δύο βραδιές ο ανοιχτός χώρος πίσω από την Πειραιώς 260 θα μεταμορφωθεί σε μουσική σκηνή και θα γεμίσει με φρέσκους ήχους και ανεπιτήδευτη δημιουργικότητα!

Το Indie Playground Festival, ξεκινάει την Τετάρτη 26 Ιουλίου με τους εκρηκτικούς “Godsleep”, που θα γεμίσουν τον χώρο με stoner και heavy rock ήχους. Θα ακολουθήσει η Αθηναϊκή neo-psyche rock μπάντα “The Steams” καθώς και το “Παιδί Τραύμα”, που με νέο υλικό από το άλμπουμ του “Μέινστριμ”, θα μας διηγηθεί pop-rock μουσικές ιστορίες αθηναϊκής καθημερινότητας.

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου, οι ψυχεδελικοί “Dury Dava” θα μας κάνουν να χορέψουμε με krautrock και ανατολίτικους ρυθμούς, ενώ θα έχουμε την μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε live στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια τον Γιώργο Καρρά, θρυλικό συνθέτη από τις Τρύπες και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ροκ, που θα παρουσιάσει το τελευταίο album του “Ασκήσεις Απλότητας”. Η συναυλιακή βραδιά κορυφώνεται με την ιστορική μπάντα του αθηναϊκού underground “Lost Bodies”, που θα μιξάρουν με τον πλέον κλασσικό τρόπο τους διαφορετικά είδη της ροκ με στοιχεία πρόζας και κοινωνικής σάτιρας.

Godsleep

Οι Godsleep δημιουργήθηκαν το 2010 και έκτοτε εργάζονται ασταμάτητα, για να μπουν στο πάνθεον της heavy rock. Έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα συγκροτήματα του heavy / ψυχεδελικού ροκ ήχου. Από την δημιουργία τους, οι Godsleep βασίστηκαν σε δυνατές ζωντανές εμφανίσεις, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ ροκ υψηλού προφίλ σε όλη την Ευρώπη. Έχουν περιοδεύσει ήδη δύο φορές στην Ευρώπη, για την προώθηση του αναγνωρισμένου ντεμπούτου άλμπουμ τους "Thousand Sons of Sleep" (Rock Freaks Records, 2015) και στη συνέχεια το 2018 μετά την κυκλοφορία του του δεύτερου ολοκληρωμένου και πιο ώριμου άλμπουμ τους ως τώρα "Coming of Age". Έχοντας διατηρήσει τα βασικά συστατικά του ήχου τους, τις βαριές / ασαφείς κιθάρες, τις χοντρές γραμμές μπάσου και τα δυνατά groovy τύμπανα, οι Godsleep εμπλουτίζουν τη σύνθεση των τραγουδιών τους με μοναδικά εθιστικά γυναικεία φωνητικά που ποικίλλουν από ψυχεδελικά ουρλιαχτά και στοιχειωτικές μελωδίες μέχρι νευρικές κραυγές που σκίζουν το λαιμό. Το "Coming of Age" , που κυκλοφόρησε μέσω της θρυλικής ελληνικής underground δισκογραφικής εταιρείας TheLab Records, θεωρείται ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα ροκ άλμπουμ ροκ, που έρχεται από την ελληνική επικράτεια, την τελευταία δεκαετία. Οι Godsleep επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ "Lies to Survive" που θα κυκλοφορήσει από την "Ouga Booga and the Mighty Oug" Records τον Απρίλιο του 2023.

Formed in 2010, Godsleep have been working relentlessly since then, walking their way to entering the heavy rock pantheon. Having been characterized as one of the most promising bands of the heavy / psychedelic rock sound, from their very beginning, the Athenian heavy rock rollercoaster based its very existence on powerful live appearances, including participations in high profile rock festivals all around Europe, and having already toured Europe twice, for the promotion of their critically acclaimed debut album "Thousand Sons of Sleep" (Rock Freaks Records, 2015) and then later in 2018 after releasing "Coming of Age", Godsleep's sophomore full length album, as well as their most mature one, to date. Having kept their sound's core ingredients, heavy / fuzzy guitars, thick bass lines and powerful groovy drumming, Godsleep enriched their songwriting with uniquely addictive female vocals which vary from psychedelic howls and haunting melodies to throat-ripping edgy screams. Released via legendary Greek underground rock record label, The Lab Records, "Coming of Age" is already rumored to be one of the most promising rock music albums, coming from the Greek territory, for a decade now. Godsleep return with their new album “Lies to Survive” to be released by “Ouga Booga and the Mighty Oug” Records in April 2023.

The Steams

Οι Steams είναι μια psych rock μπάντα από την Αθήνα. Το 2018 κυκλοφόρησαν τον 1ο τους δίσκο Wild Ferment και ξεκίνησαν ένα ταξίδι που τους έστειλε σε πολλά τουρ, 2 sold-out εκδόσεις βινυλίου και ποικίλα εγχώρια φεστιβάλ. Έχουν εμφανιστεί στο πλευρό των The Cure, Michael Kiwanuka, Peter Murphy (Bauhaus), Lumerians, Naxatras κ.α. Τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους Mild Conquest, το οποίο διατίθεται πλέον και σε βινύλιο. To Mild Conquest είναι μια σύγχρονη τραγωδία που επεκτείνει τον ήχο τους πέρα από τα όρια του «κλασικού» ροκ παντρεύοντας παραδοσιακά όργανα, πολυφωνίες και διηγήσεις με groovy ρυθμούς, ογκώδεις κιθάρες και διονυσιακά ξεσπάσματα. Μετά από 3 εγχώρια τουρ, ένα διθυραμβικό live με τους Black Angels και ένα τουρνέ στην Γαλλία, οι Steams επιστρέφουν για ένα καλοκαίρι γεμάτο live.

The Greek four-piece The Steams is one of the Athens-based bands emerging from the city’s neo-psych scene. Pulling heavily from the American acid rock that crested in the late 60s without going as far as the screeching solos filled with feedback. Instead they settle for the more mature and mystical influences of early 70s classic psychedelia like Jefferson Airplane and The Doors. Their debut album "Wild Ferment" was released in June 2018, which was shortly sold-out and now re-pressed in white vinyl. Now, four years after their debut album, they released “Mild Conquest” (June 2022) . 2023 found them opening for the Black Angels show in Athens, kickstarting a long tour with both Greek and EU dates.

Παιδί Τραύμα

Το Παιδί Τραύμα γράφει τραγούδια σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο νέο του άλμπουμ «Μέινστριμ», που κυκλοφορεί από την United We Fly. Σ’ αυτό κατέγραψε όλες τις δραστηριότητες μιας οικογένειας που τον φιλοξένησε στο σπίτι της το περασμένο καλοκαίρι.

Paidi Trauma writes songs in a high-rise apartment building in the center of Athens. His true identity is revealed for the first time on his new album 'Mainstream', released by United We Fly, for which he recorded all the activities of a family who hosted him in their home last summer.

27 Ιουλίου

Γιώργος Καρράς

Ο Γιώργος Καρράς γεννιέται στη Θεσσαλονίκη το 1960. Το 1983 δημιουργεί μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα το συγκρότημα Τρύπες στο οποίο παίζει μπάσο και συνθέτει τα περισσότερα τραγούδια. Οι Τρύπες, με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται σε ένα από τα δημοφιλέστερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα.

Το 1993 κυκλοφορεί, σε συνεργασία με τον Γιάννη Αγγελάκα, τον δίσκο "Υπέροχο Τίποτα". Σε αυτό το άλμπουμ, ο Γιώργος Καρράς εκδηλώνει τις αναζητήσεις του και σε άλλα είδη μουσικής εκτός από την ροκ και χρησιμοποιεί όργανα όπως τσέλο, μπαντονεόν και κοντραμπάσο. Λίγο καιρό μετά από την κυκλοφορία του, τραγούδια απο το "Υπέροχο Τίποτα" χρησιμοποιούνται για την μουσική επένδυση της ταινίας "Η εποχή των δολοφόνων" του Ελληνικού Κινηματογράφου.

Μετά από 20 χρόνια απουσίας από τα "εγκόσμια" της ελληνικής ροκ σκηνής, ο Γιώργος Καρράς επιστρέφει στη σκηνή για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ "Ασκήσεις Απλότητας", που κυκλοφόρησε από τη United We Fly το 2022.

Στις "Ασκήσεις Απλότητας", πάει τους πειραματισμούς του ένα βήμα παρακάτω και επιχειρεί να επενδύσει μουσικά εικόνες και συναισθήματα εκφράζοντας τα με απλά, εμμονικά επαναλαμβανόμενα μουσικά σχήματα.

George Karras was born in Thessaloniki in 1960. He co- created the legendary Greek rock group Tripes with Yiannis Aggelakas in 1980, where he was the bass player and main composer. In 1993, he released along with Aggelakas, the record ‘Yperoho Tipota’. In this album, he experimented with a broader range of musical genres apart from rock, using cellos, bandoneons and doublebass. A while after its release, ‘Yperoho tipota’ was used as the soundtrack for the movie ‘A time to kill’ (1993), directed by Nikos Grammatikos. Tripes came to a split-up in 2001, and Karras disappeared from the music scene. Throughout these years, he kept creating music, however he didn’t release any of these creations, until now.

After 20 years of absence from the Greek rock scene, George Karras returns to the stage to present his latest album "Askiseis Aplotitas", which was released by United We Fly in 2022.

In "Askiseis Aplotitas", he takes his music experimentations a step further and manages to combine some fragile melodies of clarinets, guitars, cello and piano, all surrounded by the obsessively repetitive bass rhythms, trademark sound of George Karras. The compositions delve into each other and create an interchange between melancholic and joyful moments. As the title of the album states, simplicity is the fundamental element that gives birth to these wonderful musical images.

Dury Dava

Οι Dury Dava είναι ένα πενταμελές συγκρότημα από την Αθήνα, που δημιουργήθηκε το 2016. Η πρωτότυπη μουσική τους εκτείνεται σε πολλά είδη, αποδίδοντας φόρο τιμής στην ακατέργαστη ψυχεδέλεια της δεκαετίας του '60 και το krautrock της δεκαετίας του '70, συνδυάζοντας στοιχεία από τις ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις, όπως περίεργους ρυθμούς και λαϊκούς χορούς με πανκ νοοτροπία. Είναι γνωστοί για τις εκρηκτικές τους ζωντανές εμφανίσεις σε απρόσμενους αστικούς χώρους ή μυστικιστικά καλοκαιρινά φεστιβάλ σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά. Το ντεμπούτο τους ομότιτλο άλμπουμ (διπλό LP) ηχογραφήθηκε ζωντανά σε ένα αυτοσχέδιο αθηναϊκό στούντιο και κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019 από την Inner Ear Records, αποσπώντας πολλούς επαίνους, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τον Απρίλιο του 2022 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, με τίτλο Deluxe. Μετά από περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, έπαιξαν με τους La Femme για πάνω από 8.000 άτομα στο ΚΠΙΣΝ.

Dury Dava is a five–piece band from Athens, Greece, formed in 2016. Their original music spans across several genres, paying tribute to the raw grit of 60's psychedelia and 70's krautrock, fusing elements from the Greco–Turkish musical traditions such as odd rhythms and folk dances with a punk mentality. In their hometown, they ‘re known for their explosive live shows in unexpected urban venues or mystical summer festivals on remote Greek islands. Their debut self–titled album (double LP) was recorded live in a makeshift Athenian studio and was released in May 2019 via Patras based independent label Inner Ear Records, to much praise, both locally and internationally. In April 2022 the band released their second album, entitled Deluxe. After touring all over Greece, they played with La Femme for over 8,000 people at the SNFCC.

Lost Bodies

Οι Lost Bodies εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας κυκλοφορώντας 2 κασέτες το 1988 και συμπληρώνουν πλέον 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας έχοντας στο ενεργητικό τους 13 κυκλοφορίες σε cd’s και βινύλιο.

Η μουσική των L. B. βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από το industrial, το trip-hop και το post-punk μέχρι το funk και την πειραματική μουσική, με αρκετά στοιχεία πρόζας, αυτοσαρκασμού και κοινωνικής σάτιρας.

Η μπάντα αποτελείται από τους : Θάνος (φωνή), Γιώργος (κιθάρα και φωνή), Βασίλης (μπάσο), Λέανδρος (κρουστά), Κωσταντής (κιθάρα) και Ίριδα (πλήκτρα).

Lost Bodies appeared on the independent music scene of Athens for the first time in 1988, releasing 2 cassettes. They now complete 35 years of continuous presence with 13 releases of CDs and Vinyls.

L. B.'s music ‘lives’ on the fringes of the Greek alternative music scene, while it incorporates elements from industrial, trip-hop, post-punk, funk and experimental genres, with aspects of prose, self-mockery and social satire.

The band consists of: Thanos (vocals), Giorgos (guitar and voice), Vassilis (bass), Leandros (percussion), Kostantis (guitar) and Irida (keyboards).

Εισιτήρια:

10€/ ημέρα & 16€/διήμερο

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Είσοδος για το κοινό από Σπύρου Πολυκράτη 6, (κάθετος δρόμος στην Πειραιώς μετά την είσοδο της Πειραιώς 260).

