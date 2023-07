Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Jan Martens & Dance On Ensemble - Πειραιώς 260, 14 & 15 Ιουλίου

Την παράσταση «κάθε απόπειρα θα καταλήγει σε κομματιασμένα κορμιά και τσακισμένα κόκαλα» παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 (14 και 15 Ιουλίου) ο πρωτοπόρος Βέλγος χορογράφος Γιαν Μάρτενς.

Εμπνευσμένος από το παγκόσμιο κύμα διαμαρτυρίας και την ανάγκη κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Γιαν Μάρτενς επανέρχεται στο Φεστιβάλ μετά το 2016 σε συνεργασία αυτή τη φορά με τη βερολινέζικη ομάδα Dance On.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το any attempt will end in crushed bodies and shattered bones δανείζεται τον εντυπωσιακό του τίτλο από μια αμφιλεγόμενη φράση που απεύθυνε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στους διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ το 2019.

Με αφορμή τη φράση του Κινέζου προέδρου που μεταφράστηκε και μεταδόθηκε ανά τον κόσμο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ο Μάρτενς παρατηρεί ότι η γλώσσα στην εποχή μας λειτουργεί και ως «ιδεολογικό εργαλείο». Εκτός από τον χορό, ο δημιουργός φέρνει λοιπόν στη σκηνή ως παραστατικό μέσο και την ίδια τη γλώσσα, εισάγοντας προφορικά αποσπάσματα από την Άνοιξη της Σκοτσέζας συγγραφέως Ali Smith, αλλά και γραπτές εκφράσεις μίσους από το διαδίκτυο, που προβάλλονται θραυσματικά πίσω από τους χορευτές.

Στην παράσταση που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αβινιόν το 2021, συμμετέχει μια ποικιλόμορφη ομάδα 17 χορευτών, με ηλικίες από 18 έως 71 ετών, που παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, διαμορφώνουν μια ιδεατή κοινότητα.

«Οι χιονονιφάδες, τα φύλλα, οι άνθρωποι, τα φυτά, οι σταγόνες της βροχής, τα αστέρια και τα μόρια, όλα ανήκουν σε κοινότητες.

Μονάδες δεν μπορούν στην πραγματικότητα να υπάρξουν».

Paula Gunn Allen

Όπως παρατηρεί ο ίδιος ο Γιαν Μάρτενς «η ιδέα μιας αρμονικής κοινωνικής συνύπαρξης δεν είναι ίσως εντέλει παρά ουτοπία⋅ οφείλουμε συνεχώς να προασπιζόμαστε απέναντι στις αντιδραστικές φωνές τη δυνατότητα να είμαστε διαφορετικοί μαζί».

Με την εκπληκτική αυτή σύνθεση, ο Βέλγος χορογράφος μετατρέπει τη σκηνή σε χώρο μιας πιθανής δημοκρατίας, όπου η μουσική ακούγεται σαν κραυγή και η διαμαρτυρία είναι μια κοινή αναγκαιότητα. Η προσωπική φωνή κάθε χορευτή και χορεύτριας «διεκδικεί» την παρουσία της στη σκηνή, ενώ όλοι μαζί αναζητούν τις δυνατότητες μιας κοινής, ομαδικής φωνής. Η ελευθερία στο έργο αφορά κάτι που μπορεί να υπάρξει ως πράξη όταν κάνουμε κάτι όλοι μαζί.

Η δύναμη της διαφορετικότητας

Με τη βοήθεια των 17 ερμηνευτών του, ο Γιαν Μάρτενς παρουσιάζει μια χορογραφία που εξερευνά τις διάφορες μορφές ακτιβισμού ως πράξεις συλλογικές στον κόσμο, μπροστά στις κλιματικές ή κοινωνικές προκλήσεις. Βασισμένη στο έντονα ρυθμικό Κοντσέρτο για τσέμπαλο του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Χένρικ Γκουρέτσκι, η χορογραφία συνδυάζεται με κομμάτια διαμαρτυρίας από τη δεκαετία του 1960 ως σήμερα.

Ο Μάρτενς έχει δημιουργήσει μια παράσταση για τη δύναμη του να είσαι διαφορετικός ανάμεσα στους άλλους αλλά και για τη συμβίωση ξεχωριστών ατομικοτήτων, φωτίζοντας την ξεχωριστή χορευτική «υπογραφή» του κάθε ερμηνευτή του.

Χορογραφία Jan Martens

Ερμηνεύουν Abigail Aleksander, Pierre Bastin, Georgia Boddez, Ty Boomershine, Truus Bronkhorst, Camilla Bundel, Jim Buskens, Baptiste Cazaux, Zoë Chungong, Piet Defrancq, Naomi Gibson, Simon Lelievre, Kimmy Ligtvoet, Solal Mariotte, Cherish Menzo, Steven Michel, Gesine Moog, Dan Mussett, Wolf Overmeire, Tim Persent, Courtney May Robertson, Laura Vanborm, Zora Westbroek, Loeka Willems, Lia Witjes-Poole, Maisie Woodford, Paolo Yao

Καλλιτεχνική συνεργάτρια Anne-Lise Brevers

Φωτισμοί Jan Fedinger (βοηθός Vito Walter)

Κοστούμια Cédric Charlier (βοηθοί Alexandra Sebbag, Thibault Kuhn)

Εξωτερικοί παρατηρητές Marc Vanrunxt, Renée Copraij, Rudi Meulemans, Siska Baeck

Κείμενο Spring της Ali Smith, με την άδεια του Wylie Agency (UK) Limited

Μουσική “Concerto pour Clavecin et Cordes Op 40” Réf Im 108884 Musique de Henryk Mikolaj Górecki © PWM Editions représenté par Alphonse Leduc Editions Musicales, “People’s Faces” written by Kae Tempest and Dan Carey © Published and Administered by Domino Publishing Company Limited (50%) and MANATA LTD Administrated by Warner/Chappell Music Belgium N.V. (50%), “Triptych: Prayer/Protest/Peace” written by Maxwell Roach © Published by Milma Publishing Company Administered by Kobalt Music Publishing Limited

Τεχνική διεύθυνση Michel Spang

Τεχνικοί περιοδείας Michel Spang, Valentijn Weyn, Nele Verreyken

Φωτογραφίες Phile Deprez

Γραφιστικά Luis Xertu

Teasers και trailers Stanislav Dobak, Jan Fedinger

Παραγωγή GRIP

Σε συνεργασία με το Dance On Ensemble

Διεθνής διανομή A Propic / Line Rousseau, Marion Gauvent and Lara van Lookeren

Συμπαραγωγή deSingel (Αμβέρσα), Theater Freiburg, Sadler’s Wells (Λονδίνο), Festival d’Avignon, Julidans (Άμστερνταμ), Le Gymnase – CDCN Roubaix Hauts-de-France, Norrlandsoperan (Ούμεο, Σουηδία), La Bâtie – Festival de Genève και Association pour la danse contemporaine Genève, tanzhaus nrw (Ντίσελντορφ), Le Parvis – Scène national Tarbes-Pyrénées, La Danse en grande forme (Project A-CDCN / ACCN CNDC Angers, Malandain Ballet Biarritz, La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux / La Rochelle, CCN de Caen en Normandie, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, Atelier de Paris / CDCN, Collectif Fair-e – CCN de Rennes et de Bretagne, Le Gymnase – CDCN Roubaix Hauts-de-France, Pôle Sud – CDCN Strasbourg, La Place de La Danse – CDCN Toulouse Occitanie), Perpodium (Αμβέρσα) • Με την υποστήριξη De Grote Post (Οστάνδη), Charleroi – Danse Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, CCN d’Orléans, Théâtre d’Orléans, December Dance – Concertgebouw and CC Brugge (Μπριζ), Flemish government, City of Antwerp, Tax Shelter of the Federal Government of Belgium, Cronos Invest • Ευχαριστίες Wannes Labath, de! Kunsthumaniora, Nadine Scheuer, Mr. Jean Chabert (Stanley/Stella)

