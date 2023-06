Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ - VASSILIKOS: My American Songbook | ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ - 9 Ιουλίου

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τα αγαπημένα της αμερικανικά τραγούδια θα παρουσιάσει στο Ηρώδειο στις 9 Ιουλίου, η Έλλη Πασπαλά, που θα έχει στο πλευρό της τον Vassiliko.

Από τον Τζορτζ Γκέρσουιν και τον Λέοναρντ Μπέρνσταϊν μέχρι τον Λέοναρντ Κοέν και τον Μπομπ Ντίλαν, η Έλλη Πασπαλά συνοδεύει το κοινό του ρωμαϊκού ωδείου σε μια διαδρομή με μερικά από τα αριστουργήματα της αμερικανικής μουσικής από τη δεκαετία του ’30 μέχρι και σήμερα.

«Επέλεξα αυτό το πρόγραμμα γιατί είναι τραγούδια που έχουν στιγματίσει τη ζωή μου, αλλά πιστεύω ότι έχουν στιγματίσει πάρα πολλές ζωές. Έχουν συνοδεύσει την πορεία πολλών ανθρώπων στην Ελλάδα» λέει η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Με τις εκπληκτικές ενορχηστρώσεις του David Lynch, τον εξαιρετικό Τάκη Φαραζή στο πιάνο και ένα μουσικό σύνολο από σπουδαίους σολίστες η Έλλη Πασπαλά και ο Vassilikos υπόσχονται ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι!

«Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι πάλι μαζί με φίλους, που φέρνουν τα δικά τους χαρίσματα, μουσικά και πνευματικά, και θα βρεθούμε μαζί σε αυτή την υπέροχη σκηνή, σε αυτό το υπέροχο θέατρο» τονίζει η ερμηνεύτρια.

Τι θα ακούσουμε

Στο προσωπικό της τετράδιο (My American Songbook), η Έλλη Πασπαλά συμπεριλαμβάνει μαγικά τραγούδια του παρελθόντος και δημιουργίες νεότερων τραγουδοποιών που αγαπήθηκαν με πάθος από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, σημαδεύοντας γενιές και εποχές.

Ανάμεσα σε αυτά, τα κλασικά πλέον «Over the Rainbow», «Moon River» και «Cry Me a River» αλλά και τα «Bridge over Troubled Water», «Nothing Compares 2 U», «Walk on the Wild Side» και «Dance Me to the End of Love», που έχουν αποτελέσει ύμνους της παγκόσμιας μουσικής.

Η Έλλη Πασπαλά με το απαράμιλλο προσωπικό ύφος και την αισθαντική φωνή της και ο αγαπημένος μουσικός συνοδοιπόρος της Vassilikos έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που, όπως λέει η ερμηνεύτρια «δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί ξανά στο Ηρώδειο».

«Αποτελείται από πολύ αγαπημένα τραγούδια Αμερικανών δημιουργών από το ’30 μέχρι και σήμερα. Πόρτερ, Γκέρσουιν, Μπέρνσταϊν, Πολ Σάιμον, Τζόνι Μίτσελ, Λέοναρντ Κοέν, Κάρολ Κινγκ, Μπομπ Ντίλαν, Πρινς, Στίβι Γουόντερ, Λου Ριντ, Τόρι Έιμος. Τραγουδοποιοί που σημάδεψαν την εποχή τους αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, με μελωδίες αγαπημένες από πολλές γενιές, όχι μόνο από τη δική μου» τονίζει η Έλλη Πασπαλά.

«Το Ηρώδειο είναι μια αγκαλιά»

Η συναυλία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του φετινού Φεστιβάλ αλλά και μια μοναδική εμπειρία για τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Το Ηρώδειο είναι ένα πολύ σπουδαίος χώρος, είναι σταθμός για έναν άνθρωπο να βρεθεί στη σκηνή του. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και πολύ μεγάλη χαρά. Το Ηρώδειο έχει κάτι παράλληλο: ενώ είναι τεραστίων διαστάσεων, είναι και μία αγκαλιά.

Νιώθεις τον κόσμο κοντά και είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα να βρεθώ μόνη μου αλλά και με παρέα με τον εξαιρετικό και σπουδαίο Vassilikos σε αυτό το πρόγραμμα» λέει η Έλλη Πασπαλά.

«Τα τραγούδια που θα παρουσιάσουμε είναι πολύ βαθιά μέσα στο πετσί μου, ρέουν μέσα στο αίμα μου. Είναι τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με εποχές, με στιγμές πολιτικές, κοινωνικές, προσωπικές. Επειδή προσκλήθηκα να συμμετέχω στο Φεστιβάλ, αυτό ήθελα να είναι ένα δώρο. Σαν ανταπόδοση στο τι έχω εισπράξει εγώ από τον κόσμο!».

Η Έλλη Πασπαλά εκφράζει και την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία με τους καλλιτέχνες που θα είναι στο πλευρό της στις 9 Ιουλίου.

«Ο David Lynch και ο Τάκης Φαραζής είναι φίλοι πολλών ετών. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε παρέα για ακόμη μια φορά. Εμπιστεύομαι απόλυτα τον David με τις εκπληκτικές ενορχηστρώσεις του, εμπιστεύομαι την αισθητική του. Επίσης έχω μεγάλη αδυναμία στο πιάνο και τον ήχο του Τάκη Φαραζή, είναι από τους αγαπημένους μου μουσικούς και πιανίστες. Περιμένω με λαχτάρα να το ζήσουμε όλο αυτό!».

*

David Lynch ενορχηστρώσεις τενόρο & σοπράνο σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά

Τάκης Φαραζής πιάνο, πλήκτρα

Πέτρος Κλαμπάνης κοντραμπάσο

Γιάννης Αγγελόπουλος τύμπανα

Κώστας Παναγιωτίδης 1ο βιολί

Χαράλαμπος Καρασαβίδης 2ο βιολί

Αγγέλα Γιαννάκη βιόλα

Δημήτρης Τραυλός βιολοντσέλο

Χριστίνα Παντελίδου αγγλικό κόρνο & όμποε

Μάνος Βεντούρας γαλλικό κόρνο

Δημήτρης Ντακοβάνος φαγκότο

Tommy Lynch τενόρο & άλτο σαξόφωνο, φωνητικά

Σχεδιασμός & χειρισμός φωτισμών Στέλλα Κάλτσου

Ηχοληψία Γιάννης Παξεβάνης, Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Φωτογραφίες - Βίντεο Βάσια Αναγνωστοπούλου

Εκτέλεση παραγωγής PROSPERO

*

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ: Πλατεία Συντάγματος (info point Δήμου Αθηναίων)| Δε-Πα 10:00-18:00 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: +30 2118008181 | Δε-Πα 10:00-18:00 - ΑΜΕΑ: +30 210 3221 897 | Δε-Πα 10:00-17:00