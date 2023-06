Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | METTE INGVARTSEN The Dancing Public - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 - 17 & 18 Ιουνίου

Απόψε είναι βραδιά χορού

Απόψε θα χορεύουμε…

Σε μία έκρηξη χορού καλεί η Μέτε Ίνγκβαρτσεν το κοινό της Πειραιώς 260, παρουσιάζοντας στις 17 και 18 Ιουνίου την παράσταση «The Dancing Public». Η Δανή χορεύτρια και χορογράφος, που γνωρίσαμε μέσα από τις 69 στάσεις, επανέρχεται στο Φεστιβάλ για να μας δονήσει ξανά μ’ ένα ξεσηκωτικό σόλο.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Μπορεί ο χορός να μεταμορφώσει το συλλογικό σώμα του κοινού; Μπορεί να γκρεμίσει την κοινωνική απομόνωση και τη σωματική ακινησία που επέβαλε η πανδημία;

Αντλώντας έμπνευση από ιστορικά φαινόμενα «χορευτικής μανίας» που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τον Μεσαίωνα, όταν άντρες και γυναίκες χόρευαν ξέφρενα στους δρόμους για μέρες χωρίς να σταματάνε, η Μέτε Ίνγκβαρτσεν δημιούργησε ένα «μανιφέστο» χορού στον απόηχο της πανδημίας.

«Η ιδέα ήρθε μαζί με τον τίτλο πριν από μερικά χρόνια, όταν ένιωσα ότι ήταν η στιγμή να δημιουργήσω μια παράσταση στην οποία θα μπορούσα να χορέψω μαζί με το κοινό. Ήθελα να ενώσω τους ανθρώπους μέσω του χορού. Να λειτουργήσει ουσιαστικά ο χορός ως μια συλλογική εμπειρία» λέει η Μέτε Ίνγκβαρτσεν.

Η Δανή χορογράφος αφήνει τον έντονο ρυθμό να την παρασύρει σ’ έναν εκρηκτικό, μεταδοτικό χορό διάστικτο από δυναμικούς στίχους υπό τους ήχους αδιάκοπης ηλεκτρονικής μουσικής.

Με το σόλο της «The Dancing Public» η Ίνγκβαρτσεν γιορτάζει την επιστροφή της ζωής, απελευθερώνοντας την κίνηση του σώματος με εκστατικά ξεσπάσματα χορού, ανεξέλεγκτες χειρονομίες και καταιγισμό λέξεων.

Τι γράφτηκε για την παράσταση

Με την παράσταση «The Dancing Public» η Μέτε Ίνγκβαρτσεν καλεί το κοινό σε ένα χορευτικό γλέντι, μια συναυλία προφορικής ποίησης, ένα σωματικό ξέσπασμα μέχρι εξάντλησης.

Η Δανή δημιουργός συμπαρασύρει τους θεατές, κινείται ανάμεσά τους, χορεύει μαζί τους και τους εμπλέκει σε μια καθολική εμπειρία ανάμεσα σε πάρτι και παράσταση.

Ένα συλλογικό καλλιτεχνικό βίωμα που επιβεβαιώνει την υπόσχεση της φράσης «Tonight is for dancing, tonight we’ll be dancing». Πάνω απ’ όλα όμως το «The Dancing Public» της Μέτε Ίνγκβαρτσεν είναι μια συναρπαστική χορευτική παράσταση.

… Ο ουρανός θα χορεύει

Το φεγγάρι θα χορεύει

Οι πλανήτες θα χορεύουν

Τα άστρα θα χορεύουν…

*

