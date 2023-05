Εξερευνήστε τον Εθνικό Κήπο και την ψηφιακή έκθεση “See the Invisible” με τα Athens Walking Tours

Μια απόλυτη εμπειρία ξενάγησης και καλλιτεχνικής εξερεύνησης στον Εθνικό Κήπο με τα Athens Walking Tours

Με αφορμή τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Outset Greece, ο Εθνικός Κήπος γεμίζει από 14 έργα σε μορφή AR, ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών, τα οποία μπορεί κανείς να εντοπίσει σε διάσπαρτα σημεία. Καθώς αποτελεί μια διαδραστική εμπειρία, προσβάσιμη σε όλους, ο επισκέπτης μπορεί να δει τα έργα μέσα από το κινητό ή το τάμπλετ του, εγκαθιστώντας την εφαρμογή. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για ένα παγκόσμιο εγχείρημα με την ταυτόχρονη συμμετοχή 14 καλλιτεχνών σε 10 βοτανικούς κήπους διεθνώς.

Source: Seeing the Invisible Press Kit

Η έκθεση με τον τίτλο “See the Invisible” θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή για το κοινό ενώ στα kiosks της εισόδου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ειδικά, το Σαββατοκύριακο θα είναι εκεί άτομα να σας ενημερώσουν σχετικά και να σας υποδεχτούν σε μια νέα εμπειρία θέασης της πόλης και της τέχνης που την περιβάλλει. Τους ερχόμενους μήνες, τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο, αναμένονται μάλιστα και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις στο πλαίσιο των This is Athens Festival και Refugee Week Greece.

Ωστόσο, αν προτιμάτε μια πλήρη περιπλάνηση, μπορείτε να συνδυάσετε τον περίπατο και την ανακάλυψη των έργων τέχνης με μια ξενάγηση στην πόλη και στον Εθνικό Κήπο, μαθαίνοντας τα πάντα για την ιστορική και αρχιτεκτονική τους αξία.

Κλείνοντας τη θέση σας στο Athens City & Acropolis Tour, θα μάθετε όλα τα “fun facts” για τον ιστορικό κήπο της πόλης, αναζητώντας παράλληλα τα έργα τέχνης που συνδέουν το περιβάλλον με τον άνθρωπο και την τεχνολογία.

Source: Seeing the Invisible Press Kit

Πριν φτάσετε στην Ακρόπολη, τον Παρθενώνα και το Ηρώδειο, μεταξύ άλλων, θα έχετε την ευκαιρία να ξεναγηθείτε στο Σύνταγμα και στη Βουλή, να παρακολουθήσετε την αλλαγή της φρουράς, συνεχίζοντας μετά στον Εθνικό Κήπο και το Ζάππειο, όπου θα παρατηρήσετε τα μνημεία και θα γνωρίσετε περισσότερα για την ύπαρξη τους και τι συμβολίζουν, καθώς και το πως διαμορφώθηκε και αξιοποιήθηκε ο κήπος σε βάθος χρόνου.

Έτσι, θα έχετε την δυνατότητα να δείτε τα highlights της πόλης, αλλά και να περάσετε μέσα από τον Εθνικό κήπο, ανακαλύπτοντας τα αρχαία ερείπια, τους κίονες, τα μωσαϊκά, τα φυτά και τα δέντρα, χαρτογραφώντας, παράλληλα, τα “αόρατα έργα τέχνης”, τα οποία πλαισιώνουν το σημερινό τοπίο, καλωσορίζοντας μαζικά κατοίκους και τουρίστες.

Περπατώντας στον Εθνικό Κήπο, θα βρείτε συνολικά τα απομεινάρια μιας άλλης εποχής, τα οποία χάρη στις διηγήσεις του ξεναγού αποκτούν νέα διάσταση, αφού σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες αναδεικνύεται η σχέση του χώρου και των περιπλανώμενων με την τρέχουσα χρήση και σημασία του στην καθημερινή ζωή της πόλης.

Source: Seeing the Invisible Press Kit

Αρκεί μόνο να έρθετε μαζί μας σε μια ξενάγηση και να κατεβάσετε (ιδανικά πριν επισκεφτείτε το μέρος) την εφαρμογή “Seeing the Invisible”*, δωρεάν στο App Store ή στο Google Play του κινητού ή του tablet σας. Ανοίγοντας το app και δίνοντας πρόσβαση στην τοποθεσία σας (GPS), αλλά και στην κάμερα σας, θα μπορείτε να δείτε ψηφιακά ή και να φωτογραφήσετε live τα έργα κατά την διάρκεια της διαδρομής σας.

Θα πρέπει μόνο να συνδεθείτε στο διαθέσιμο Wifi ή στα δεδομένα της συσκευής σας προκειμένου να εμφανιστεί ο χάρτης της έκθεσης. Μόλις έχετε τον χάρτη, δεν χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι συνέχεια στο ίντερνετ και θα μπορείτε να ακολουθήσετε το μονοπάτι που χαράσσεται από τον χάρτη για να εντοπίσετε που και γιατί εκτίθενται στο συγκεκριμένο σημείο τα έργα, ακούγοντας αργότερα τις ιστορίες που έχει να σας αφηγηθεί ο ξεναγός.

Ακολουθήστε τον ξεναγό των Athens Walking Tours και ανακαλύψτε τον Εθνικό Κήπο και τα δημιουργήματα που κρύβει μέσα του, δίνοντας με το κινητό και το τάμπλετ σας μορφή και ορατότητα σε ό, τι βρίσκεται εντός του και αποκτώντας συγχρόνως μια ολοκληρωμένη γνώση και οπτική του πράσινου αυτού διαχρονικού τοπίου, όπου φιλοξενείται μια μοναδική για τα δεδομένα της πόλης υπαίθρια ψηφιακή έκθεση.

Για να μάθετε περισσότερα, κάντε κλικ εδώ: www.seeingtheinvisible.art - https://outset.org.uk/.

*Σημειώνεται ότι η εφαρμογή απαιτεί κινητό με 4GB μνήμη το ελάχιστο, και λειτουργικό σύστημα Apple iOS 11 ή Android 9.0 Pie (API 28) και υποστηρίζεται αντίστοιχα σε iPads & Tablets με τα ίδια χαρακτηριστικά.