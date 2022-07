Η πληθωρική σοδειά των Εκδόσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022

Από το 2020 η εκδοτική δραστηριότητα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ξεδιπλώνεται σε μεγάλη άνθιση.

Στόχος της εκδοτικής πολιτικής του Φεστιβάλ δεν είναι απλώς η αποτύπωση του καλλιτεχνικού προγράμματος, αλλά και η παραγωγή αυτοτελών εκδόσεων που αφήνουν το ξεχωριστό στίγμα τους στον χρόνο σε συνομιλία με την παραστατική και την εικαστική δημιουργία.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

Κορωνίδα αυτής της προσπάθειας είναι φέτος, όπως και πέρυσι, ο ετήσιος Κατάλογος, ο οποίος συνδέοντας σε μια παιγνιώδη σχέση «την εικόνα του κειμένου» και το «κείμενο της εικόνας» συνιστά ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα αφ’ εαυτού.

Σε εικαστική σύλληψη και εκτέλεση G Design Studio, με οδηγό και βασικό καμβά τα σχέδια του ζωγράφου Γιάννη Βαρελά, ο λαμπερός Κατάλογος του 2022 που μόλις κυκλοφόρησε, αφηγείται σε μια δική του οπτική γλώσσα την καλοκαιρινή εμπειρία του Φεστιβάλ κρύβοντας στις πολύχρωμες σελίδες του πρωτότυπα δοκιμιακά κείμενα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που συμπυκνώνουν και αναλύουν τις κυριότερες θεματικές του φετινού προγράμματος (Antigonisms, 400 χρόνια Μολιέρος, Ουτοπία / Δυστοπία, κ.ά.).

Τα κείμενα του Καταλόγου 2022 υπογράφουν οι:

Διονύσης Καψάλης, Συγγραφέας, Καλλιτεχνικός Σύμβουλος Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για τη Λογοτεχνία: Τα παιδιά του Οιδίποδα. Ψηφίδες για την Αντιγόνη

Edith Hall, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών & Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ντάραμ: Η Αντιγόνη και η αρχαία ελληνική τραγωδία.

Georges Forestier, Ομότιμος Καθηγητής Γαλλικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Ιστορικός του θεάτρου του 17ου αιώνα: Ένας νέος Ταρτούφος 400 χρόνια μετά;

Stefanie Carp, Δραματουργός, Καλλιτεχνική Σύμβουλος Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για τις Διεθνείς παραγωγές: Ουτοπία και δυστοπία

Ηλίας Χατζηγεωργίου, Χορευτής, Καλλιτεχνικός Σύμβουλος Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για τον Χορό: Dance from now on: Οδηγός επιβίωσης / οδηγός αλλαγής

Μάκης Μηλάτος, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνικός παραγωγός: Το Φεστιβάλ στις πόλεις και στους ήχους του κόσμου

*

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ CONTEMPORARY ANCIENTS

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ

Ταυτόχρονα, κυκλοφόρησαν τα βιβλία της θεατρικής σειράς που «στεγάζει» τα έργα του Κύκλου Contemporary Ancients. Η θεατρική σειρά του Φεστιβάλ γνωρίζει από πέρυσι μεγάλη επιτυχία: τα βιβλία έγιναν ανάρπαστα κατά τη διάρκεια της φεστιβαλικής περιόδου ενώ ταξίδεψαν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στις Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου της Φρανκφούρτης και της Θεσσαλονίκης. Φέτος το εκδοτικό εγχείρημα περιλαμβάνει τα έργα της Κάλλιας Παπαδάκη Ρίζες από βαμβάκι, του Ηλία Μαγκλίνη Φάκελος Βάνκαου και του Χρήστου Χωμενίδη Γίνεται δέντρο το πουλί;, που γράφτηκαν με ανάθεση ειδικά για τη Μικρή Επίδαυρο με αφετηρία αντίστοιχα τα έργα Αίας του Σοφοκλή, Άλκηστη και Ίων του Ευριπίδη. Φωτίζοντας τη λογοτεχνική διάσταση των κειμένων, το Φεστιβάλ υποστηρίζει με τις κομψές αυτές εκδόσεις τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία αλλά και την προβολή της στο εξωτερικό καθώς το ελληνικό κείμενο συνοδεύεται από την αγγλική του μετάφραση, με την υπογραφή διακεκριμένων μεταφραστών. Το κοινό μπορεί να αναζητά τα βιβλία της θεατρικής σειράς στα πωλητήρια του Φεστιβάλ αλλά και στα βιβλιοπωλεία.

Καλλιτεχνική διεύθυνση Κατερίνα Ευαγγελάτου

Επιμέλεια σειράς Δήμητρα Κονδυλάκη

*

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ συμπληρώνεται, τέλος, από ένα ακόμα εγχείρημα που αναδεικνύει το αποτύπωμα που θα μας αφήσουν οι συμπαραγωγές του Οργανισμού στην Επίδαυρο, δύο εξ αυτών διεθνείς. Η Άλκηστη σε σκηνοθεσία Γιόχαν Σίμονς, συμπαραγωγή με το Schauspielhaus Bochum, οι Πέρσες σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, συμπαραγωγή με την εταιρεία «Το Θέατρο» και την Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά και ο Αγαμέμνων σε σκηνοθεσία Ούλριχ Ράσε, συμπαραγωγή με το Residenztheater του Μονάχου, είναι έργα που θέτουν το καθένα τους με ξεχωριστό τρόπο το ζήτημα της πρόσληψης και της μετάπλασης των αρχαίων έργων για τη σύγχρονη σκηνή.

Τα θεατρικά προγράμματα που συνοδεύουν τις τρεις παραστάσεις και τα οποία κυκλοφορούν επίσης δίγλωσσα, σχεδιάστηκαν ακριβώς για να τροφοδοτήσουν το ενδιαφέρον του κοινού για τα ζητήματα που θέτουν διαχρονικά τα ίδια τα έργα αλλά και οι νέες σκηνικές προσεγγίσεις τους, με ειδικά σκηνοθετικά και δραματουργικά σημειώματα, κείμενα κριτικών και θεωρητικών, συνεντεύξεις. Για τα προγράμματα της Επιδαύρου έγραψαν οι σκηνοθέτες και οι δραματουργοί των παραστάσεων, η θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου και μεταφράστρια Ελένη Βαροπούλου (Άλκηστη), ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών Άγις Μαρίνης (Πέρσες) και η Στέφανι Καρπ (Αγαμέμνων).

Σύνθεση - επιμέλεια θεατρικών προγραμμάτων Δήμητρα Κονδυλάκη

Αναζητήστε τα σε όλα τα πωλητήρια του Φεστιβάλ ανεξαρτήτως των ημερών των παραστάσεων.