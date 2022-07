Σκηνογράφοι από την Ελλάδα ταξιδεύουν στη Διεθνή Έκθεση PQ23 με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Η Διεθνής Έκθεση Prague Quadrennial of Performance Design and Space (PQ) είναι η σημαντικότερη παγκόσμια έκθεση που αφορά στη σκηνογραφία, στον παραστασιακό χώρο και στη θεατρική αρχιτεκτονική. Παράλληλα, με όχημα τη σκηνογραφία, η έκθεση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση παρουσίασης και προβολής της πιο πρόσφατης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλους τους τομείς των παραστατικών τεχνών και τη σημαντικότερη πλατφόρμα επικοινωνίας και διεθνούς προβολής νέων τάσεων στις παραστατικές τέχνες που εκπροσωπούνται από εθνικές συμμετοχές σε διαγωνιστικό πλαίσιο.

Η επόμενη διοργάνωση της PQ θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2023 (PQ23), με προγραμματισμένη συμμετοχή πάνω από 6.000 καλλιτεχνών από 60 χώρες, ενώ ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών από όλο τον κόσμο υπολογίζεται να ξεπεράσει τους 80.000.

Ζητούμενο της Ελληνικής εθνικής εκπροσώπησης στην PQ23 είναι η, κατά το δυνατόν, διευρυμένη εκπροσώπηση και προβολή της σύγχρονης σκηνογραφίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας των παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα παρουσιάζοντας υλοποιημένα έργα των δημιουργών από την τρέχουσα εξαετία (2017-2023), όπως προβλέπει η έκθεση.

Την ευθύνη της Ελληνικής εθνικής εκπροσώπησης στην επόμενη διοργάνωση της PQ23 έχει αναλάβει, μετά από ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας, εξαμελής επιμελητική ομάδα αποτελούμενη από τους (αλφαβητικά):

- Αντώνη Βολανάκη, εικαστικό, Επίκουρο Καθηγητή, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

- Κωνσταντίνο Ζαμάνη, σκηνογράφο - ενδυματολόγο

- Μαρία Κονομή, σκηνογράφο - ενδυματολόγο, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Εύα Νάθενα, εικαστικό, σκηνογράφο - ενδυματολόγο

- Σοφία Παντουβάκη, σκηνογράφο - ενδυματολόγο, Καθηγήτρια Ενδυματολογίας, Aalto University, Φινλανδία

- Ανδρέα Σκούρτη, Αρχιτέκτονα, σκηνογράφο, Λέκτορα Σκηνογραφίας, Royal Central School of Speech and Drama, University of London

Στόχος της επιμελητικής ομάδας είναι να παρουσιαστεί η εθνική συμμετοχή με βάση τη συμπεριληπτικότητα και την ομαδική εκπροσώπηση των Ελλήνων σκηνογράφων -ενδυματολόγων είτε δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η πρόσκληση όμως απευθυνόταν και ξένους σκηνογράφους – ενδυματολόγους που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Προβλέπεται να συμμετάσχουν πολυάριθμοι δημιουργοί από ένα ευρύ φάσμα των παραστατικών τεχνών και από διαφορετικές καλλιτεχνικές γενιές.

Η Ελληνική συμμετοχή στην PQ23 θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω ενός από τους σημαντικότερους εποπτευόμενους φορείς του, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.).

Αναλυτικές πληροφορίες για την PQ23: https://www.pq.cz/the-15th-edition-of-the-prague-quadrennial-will-take-place-at-the-prazska-trznice-from-8-to-18-june-2023/