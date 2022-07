ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ, μια φανταστική ιστορία | Ένα τρυφερό παραμύθι επιστημονικής φαντασίας

Όταν ένα μέρος της ανθρωπότητας εξαφανίζεται στο διάστημα λόγω ενός εξωφρενικού ατυχήματος, της Μεγάλης Έκλειψης, οι εναπομείναντες κάτοικοι της γης καταφεύγουν στα λεγόμενα «κέντρα φροντίδας» απ' όπου μπορούν να στείλουν σύντομα μηνύματα στους αγνοούμενους οικείους τους. Μια κοινότητα συναισθηματικά «ακρωτηριασμένων» ανθρώπων συσπειρώνεται γύρω από αυτά τα κέντρα, που μετατρέπονται έτσι σε πολύ σημαντικούς χώρους που προσφέρονται για περισυλλογή και επούλωση. Μια μέρα, ωστόσο, αναγγέλλεται μια νέα Έκλειψη…

Η γνώριμη στο ελληνικό φεστιβαλικό κοινό Γαλλοβιετναμέζα Καρολίν Γκυγελά Ενγκυγέν επιστρέφει στην Πειραιώς 260 στις 6 και 7 Ιουλίου με ένα παραμύθι επιστημονικής φαντασίας, πλαισιωμένο από ένα πληθωρικό σύνολο επαγγελματιών και ερασιτεχνών ηθοποιών, που αναδεικνύει τον πιο πολύτιμο πόρο για το μέλλον του πλανήτη μας: την Αδελφοσύνη.

Η καρδιά σου,

την έφερα πίσω στο σώμα σου

Την έβαλα στη θέση της για σένα .

Η πλοκή του νέου έργου της Ενγκυγέν διαδραματίζεται σε έναν επόμενο αιώνα και σε πολλές γλώσσες. Μια ανεξήγητη καταστροφή έχει εξαφανίσει μέρος της ανθρωπότητας, αναγκάζοντας όσους δεν εξαφανίστηκαν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον και να αντιμετωπίσουν το κοινό μυστήριο: ο χρόνος «έχει ξεφύγει». Μαζί –καταθέτοντας μαρτυρίες για τους αγνοούμενους και, συγχρόνως, παρηγορώντας όσους τους λείπουν– οι εναπομείναντες άνθρωποι προσπαθούν να διατηρήσουν μια αίσθηση της ιστορίας. Ποια είναι η κληρονομιά τους;

Συγκεντρώνοντας (με τον συνήθη τρόπο της) επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς από διαφορετικές αφετηρίες, η Ενγκυγέν ξεκίνησε την έρευνά της συλλέγοντας σημάδια του μέλλοντος που μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν στην εποχή μας και κάπως έτσι επινόησε έναν θεατρικό «τόπο μνήμης και πένθους», ένα «κέντρο φροντίδας» που δημιουργήθηκε «από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους».Μια εικόνα την καθοδήγησε ως πυξίδα σε αυτό το νέο δημιουργικό ταξίδι: «τα αστέρια στον ουρανό μας μπορεί να έχουν ήδη εξαφανιστεί, αλλά οι αστερισμοί που σχηματίζουν παραμένουν τόσο φωτεινοί όσο ποτέ για τους αμφιβληστροειδείς μας», έχει πει η ίδια.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο Caroline Guiela Nguyen με ολόκληρη την καλλιτεχνική ομάδα

Σκηνοθεσία Caroline Guiela Nguyen

Συνεργαζόμενη καλλιτέχνιδα Claire Calvi

Σκηνικά Alice Duchange

Κοστούμια Benjamin Moreau

Φωτισμοί Jérémie Papin

Ήχος – Μουσική παραγωγή Antoine Richard

Βίντεο Jérémie Scheidler

Δραματουργία Hugo Soubise, Manon Worms

Πρωτότυπη μουσική Teddy Gauliat-Pitois, Antoine Richard

Παίζουν Dan Artus, Saadi Bahri, Hoonaz Ghojallu, Maïmouna Keita, Nanii, Elios Noël, Alix Petris, Lamya Regragui Muzio, Saaphyra, Vasanth Selvam, Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia, Mahia Zrouki

Συνεργασία στον ήχο Orane Duclos

Βοηθός παραγωγής ήχου Thibaut Farineau

Συνεργασία στους φωτισμούς Mathilde Chamoux

Βοηθός βίντεο Marina Masquelier

Διεύθυνσης σκηνής Serge Ugolini

Φωνητική διδασκαλία Myriam Djemour

Σύλληψη του “Memo” Sébastien Puech

Διερμηνείς Fabio Godinho και Camille Hummel (αγγλικά), Cao Nguyen (βιετναμέζικα)

Συνεργασία στο casting Lola Diane

Βαφές Magali Poutoux

Μουσική σε στούντιο Alternative Quartet: Laura Al Tinaoui, Aurélie Métivier, Lydie Lefebvre, Mathieu Schmaltz

Με τη συμμετοχή των Rosanna Artus, Habib Azaouzi, Majida Ghomari, Lee Michelsen, Ruth Nuesch, Jean Ruimi

Διανομή παραγωγής Isabelle Nougier

Τεχνική διεύθυνση Xavier Lazarini

Συντονισμός Hummel-Zongo

Επικοινωνία Coline Loger

Διαχείριση Stéphane Triolet

Κατασκευή σκηνικών Grand T workshop, Loire-Atlantique theater

Κατασκευή κοστουμιών Liège Theater Workshop με την υποστήριξη του Theater National Wallonia-Brussels Workshop

Παραγωγή Approximate Men

Εκτέλεση παραγωγής Approximate Men, Festival d'Avignon French production – Odéon Théâtre de l'Europe, ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d'Azur, Comedy – CDN de Reims, National Theater of Brittany, National Theater of Strasbourg, Châteauvallon national stage, Union Theater – CDN Limousin, Olympia Theater CDN Tours, MC2: Grenoble, La Criée - National Theater of Marseille, Le Grand T theater de Loire Atlantique, Célestins – Théâtre de Lyon, Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace , The compass rose – Lille Métropole Villeneuve d'Ascq National Stage, Le Parvis – Tarbes Pyrénées National Stage, Nice National Theater, Beauvais Theater - National Stage

Διεθνής συμπαραγωγή PROSPERO – Extended Theatre, Théâtre National Wallonie- Bruxelles, Théâtre de Liège, The theaters of the city of Luxembourg, Centro Dramatico Nacional - Madrid, Dramaten - Stockholm, Schaubühne – Berlin, Teatro Nacional D. Maria II - Lisbon, Thalia Theater - Hamburg, RomaEuropa Festival

Με την εξαιρετική υποστήριξη του DGCA

Με τη συμμετοχή του Young National Theater, from ENSATT και του French Institute Paris

Ευχαριστίες Christophe Floderer, Cathy Bouvard, Juliette Alexandre, Juliette Kramer, Béatriz Coutrot, Fabrice Di Falco, Avril Tembouret, Malone Artus, Farah Beguin El Fekkak, Adeline Guillot, Charlesse Tekabanza Diampova, Judith Leimann, Ossem, Shaina Bensalah, Maream El Araishy, Salvador Noël, Mathilde Rochais-Gensac, Badr Boukikaz, Boney Fields, Maria Rosa Yvon, Charles Berling, Alfredo Canavaten, Youssouf Gueye, Claire Rolland, Carl Holland to La Chartreuse, National Center for Performing Arts, Villeneuve lez Avignon, Les Ateliers Médicis, The Minkowska Foundation, the Teresa Foundation και τη μοάάΔα αποκαάάΣτασειααώ τενσώαώ του ερώθώ τουρρθύ τ Σταρρύύ, The comedy - CDN of Reims, National Theater of Brittany, Wallonia Brussels National Theater at the Theater of Liège, at the Festival d'Avignon and their καθώς και τα Overseas Voices,The Comédie Française, the Equinoxe, National Stage of Châteauroux, the New Generation Theatre, Lyon, the Comédie de Valence, the Filigrane association, Traces Migrations

Συνεργασία επικοινωνίας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Υπηρεσία συνεργασίας και μορφωτικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 30€ • ΖΩΝΗ Α΄ 20€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€ • ΖΩΝΗ Β΄ 15€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr