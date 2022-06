Μια γκροτέσκα δίκη εξετάζει όλες τις μορφές του κακού

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022

Marlene Monteiro Freitas

Mal – Embriaguez divina / Το Κακό – Θεϊκή μέθη

Πειραιώς 260 - Χώρος Δ

30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2022

Ώρα: 21:00

Με ένα νέο έργο στις αποσκευές της έρχεται στην Πειραιώς 260, στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, η αντισυμβατική χορογράφος Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιεννάλε της Βενετίας, 2018) μια νέα περφόρμανς όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ.

Η ομάδα χορευτών*τριών της Freitas εξερευνά το Κακό ως θεϊκή μέθη, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έργου, αλλά και ως συνθήκη έκστασης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ανατροπής, με τη σκηνή του θεάτρου να γίνεται ο κατεξοχήν χώρος αποκάλυψής του.

Πράγματι, το Κακό σε όλες του τις μορφές ανεβαίνει στη σκηνή, ενσαρκωμένο από μια σειρά πλάσματα, που εμφανίζονται ως κρατούμενοι σε κατατονική κατάσταση, καθισμένοι σε ένα εδώλιο σαν δικαστές, σε μια δίκη που τιμωρεί και καταδικάζει κάθε παρατυπία.

Το Mal μπορεί να πάρει την έννοια της ανησυχίας, της δυσφορίας, του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας, της θλίψης, του μαρτυρίου, του ελαττώματος, του τρόμου και -τέλος- του κακού. Είναι αυτή ακριβώς η πολυμορφική πτυχή του που το έχει καταστήσει κυρίαρχο σε τόσο πολλές ιστορίες και καταστάσεις.

Η Freitas που είχε ξεσηκώσει το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο παρελθόν με τις παραστάσεις Βάκχες και of ivory and flesh - statues also suffer, επιστρέφει με ακόμα ένα έργο, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενοχλητικούς αλλά και συναρπαστικούς χαρακτήρες με καρναβαλική διάθεση και έντονη εκφραστικότητα.

Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών

30 Ιουνίου: Ακολουθεί συζήτηση με τη Marlene Monteiro Freitas. Συντονίζει η Stefanie Carp, με τον Κωνσταντίνο Τζήκα.

Στις 30 Ιουνίου, επίσης, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης Το Κακό – Θεϊκή μέθη της Marlene Monteiro Freitas ξεκινάει και το Jazz στην Πλατεία*

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορογραφία Marlene Monteiro Freitas

Βοηθός χορογραφίας Lander Patrick de Andrade

Ερμηνεύουν Francisco Rolo, Henri “Cookie" Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho da Costa, Kyle Scheurich, Mariana Tembe, Marlene Monteiro Freitas, Miguel Filipe, Tomás Moital

Φωτισμοί Yannick Fouassier

Σκηνικός χώρος Marlene Monteiro Freitas, Yannick Fouassier, Miguel Figueira

Δραματουργία Marlene Monteiro Freitas, Martin Valdés-Stauber

Ήχος Rui Dâmaso, Rui Antunes

Χειρισμός φωτισμών - Διεύθυνση σκηνής João Chicó

Σκηνικά αντικείμενα Marlene Monteiro Freitas, Flávio Martins

Κοστούμια Marlene Monteiro Freitas, Marisa Escaleira

Έρευνα Marlene Monteiro Freitas, João Francisco Figueira

Παραγωγή P.OR.K (Soraia Gonçalves, Joana Costa Santos – Λισαβόνα) και Münchner Kammerspiele (Μόναχο)

Διανομή Key Performance (Στοκχόλμη)

Συμπαραγωγή Biennale de la danse de Lyon 2020 και Pôle européen de création – Ministère de la Culture/Maison de la Danse en soutien à la Biennale de la danse de Lyon 2020 (Λυόν), Culturgest (Λισαβόνα), Festival d’Automne (Παρίσι), HAU Hebbel am Ufer (Βερολίνο), Kunstenfestivaldesarts (Βρυξέλλες), International Summer Festival Kampnagel (Αμβούργο), Künstlerhaus Mousonturm (Φρανκφούρτη), Les Spectacles Vivants/Centre Pompidou (Παρίσι), NEXT festival (Eurometropolis Λιλ, Κόρτραϊκ, Τουρναί & Βαλανσιέν), Ruhrtriennale (Μπόχουμ), TANDEM Scène nationale (Ντουαί – Αρράς), Teatro Municipal do Porto (Πόρτο), Theater Freiburg (Φράιμπουργκ), Wiener Festwochen (Βιέννη)

Ευχαριστίες CML – Câmara Municipal de Lisboa, Dançando coma diferença (Φουνσάλ), Fabbrica Europa - PARC- Performing Arts Research Center (Φλωρεντία), La Gare – Fabrique des arts en mouvement (Λε Ρελέκ - Κερυόν), Polo Cultural Gaivotas - Boavista (Λισαβόνα), Reykjavík Dance Festival (Ρέικιαβικ)



Η P.OR.K Associação Cultural χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Πορτογαλίας – Υπουργείο Πολιτισμού / Γενική Διεύθυνση για τις Τέχνες.

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 30€ • ΖΩΝΗ Α΄ 20€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16€ • ΖΩΝΗ Β΄ 15€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€



Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr