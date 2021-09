Tα αδέρφια Αντετοκούνμπο στην Ακρόπολη - Η ομάδα Milwaukee Bucks προβάλλει την επίσκεψή τους στον Παρθενώνα

Την επίσκεψη των πρωταθλητών του ΝΒΑ, αδελφών Αντετοκούνμπο στην Ακρόπολη το καλοκαίρι παρουσίασαν οι Μιλγουόκι Μπακς μέσα από δύο πολύ όμορφα video που δημοσίευσαν στα social media.

«Εδώ όπου το ταξίδι ξεκίνησε και από εδώ το ταξίδι συνεχίζεται», όπως αναφέρουν στο βίντεο τα αδέρφια.

"This is where the journey started and this is where the journey continues."



The Antetkounbros visit the Acropolis now showing on https://t.co/zk1vu0tHqP pic.twitter.com/SUJE6bbygV