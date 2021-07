Sani Festival: Το Jazz on the Hill σηκώνει αυλαία στο Λόφο Σάνης

29 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση του Jazz on the Hill, του πιο καταξιωμένου τριημέρου αφιερωμένου στη jazz μουσική στην Ελλάδα, στο οποίο άφησαν το στίγμα τους ζωντανοί θρύλοι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με τις αποκλειστικές τους εμφανίσεις όπως Tito Puente, Ahmad Jamal, Cassandra Wilson, Brad Mehldau, Betty Carter, Chucho Valdes, Arturo Santoval, Abbey Lincoln, Charlie Haden, Paul Bley, Geri Allen, Yaron Herman, Tord Gustavsen και μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω της πανδημίας, ο Λόφος σηκώνει αυλαία στις 10.7 και υποδέχεται τον χαρισματικό τρομπετίστα Avishai Cohen και το συγκρότημα Big Vicious.

Καλλιτέχνης ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον Miles Davis, ο Cohen δημιούργησε το συγκρότημα Big Vicious πριν από 6 χρόνια, όταν επέστρεψε από τις ΗΠΑ στη γενέτειρά του, το Ισραήλ. Πρόκειται για παλιούς φίλους, μουσικούς που διαμόρφωσαν όλοι μαζί τη μουσική ταυτότητα του συνόλου, με τη τζαζ ως κοινό παρονομαστή και φέρνοντας ο καθένας την δική του οπτική, με ένα δημιουργικό αποτέλεσμα fusion που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του ήχου της μπάντας. Επιρροές electronica, ambient και psychedelia συναντούν μελωδίες και ρυθμούς της rock, pop, trip-hop και άλλων σε ένα μουσικό μωσαϊκό. «Κορυφαίος ερμηνευτής και συνθέτης που χαρακτηρίζεται από αλέγρα πρωτοτυπία», όπως έγραψε η Guardian, ο Avishai Cohen, που «έχει, σχετικά αθόρυβα, αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δημιουργικούς τρομπετίστες της τζαζ» σύμφωνα με το JazzTimes, ανηφορίζει τον λόφο της Σάνης για να δώσει μια μαγική συναυλία που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του φεστιβάλ.

JAZZ ON THE HILL | 10.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Avishai Cohen - Big Vicious

Avishai Cohen | τρομπέτα

Uzi Ramirez | κιθάρα

Yonatan Albalak | μπάσο

Aviv Cohen, Ziv Ravitz | ντραμς

Τη σκυτάλη στις 17.7 θα πάρει ο μια από τις πιο σημαντικές και αξιοσέβαστες φιγούρες της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, ο σαξοφωνίστας, συνθέτης και αρχιμουσικός Branford Marsalis θα πρωταγωνιστήσει στη δεύτερη συναυλία του Jazz on the Hill για το 2021. Έχει αναγνωριστεί ως NEA Jazz Master, έχει κερδίσει Grammy και υποψηφιότητες για Tony Award και ορίζει το Branford Marsalis Quartet ως το απόλυτο κέντρο του μουσικού του σύμπαντος. Ενεργό πάνω από 30 χρόνια, το περίφημο μουσικό σύνολο είναι γνωστό για τις ασυμβίβαστες ερμηνείες μεγάλης γκάμας πρωτότυπων συνθέσεων αλλά και τις διασκευές κλασικών κομματιών από την jazz και άλλα είδη μουσικής. Το τελευταίο τους άλμπουμ, The Secret Between the Shadow and the Soul, αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για το κουαρτέτο, καθώς απαθανατίζει με έμπνευση ένα καλειδοσκόπιο διαθέσεων στα πλαίσια της πιο συναισθηματικά ποικιλόμορφης και μελωδικής συλλογής κομματιών που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Επιβεβαιώνοντας το όραμα του Branford Marsalis, ο δίσκος είναι εκλεπτυσμένος και τολμηρός, εφάμιλλος μιας εξαιρετικής μπάντας που παίζει καλύτερα από ποτέ. Όπως αναφέρει το περιοδικό Jazziz, «οι Branford Marsalis Quartet αποτελούν παράδειγμα τολμηρής, ανενδοίαστης καλλιτεχνικής δημιουργίας επί τρεις δεκαετίες» και είναι τιμή για το Sani Festival να τους καλωσορίζει στην Ελλάδα.

JAZZ ON THE HILL | 17.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Μια βραδιά με τον Branford Marsalis

Branford Marsalis | σαξόφωνο

Joey Calderazzo | πιάνο

Eric Revis | κοντραμπάσο

Justin Faulkner | drums

O νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sani Festival Γιώργος Μουστάκας δήλωσε: "Το Sani Festival, ένας πολύχρονος και άκρως επιτυχημένος θεσμός, έδωσε το δικό του ιδιαίτερο στίγμα στην ιστορία της πολιτιστικής παραγωγής και παρουσίασης στη χώρα μας, χτίζοντας τη φήμη του χωρίς εκπτώσεις, με γνώμονα την υψηλή αισθητική του καλλιτεχνικού του προγράμματος και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών προς το κοινό του.

Με επιλογές που είτε παρουσίαζαν στο κοινό του καταξιωμένους και διάσημους ξένους καλλιτέχνες είτε εισήγαγαν και σύστηναν σημαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς πρωτοπορίας είτε στήριζαν συστηματικά τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Φέτος το Sani Festival μετρά μία μεγάλη απώλεια. Αυτή της επί χρόνια καλλιτεχνικής διευθύντριάς του, Όλγας Ταμπουρή, η οποία δυστυχώς δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Τη διαδέχομαι συνειδητοποιώντας την ευθύνη και προσεγγίζω τη νέα αυτή για μένα πρόκληση με αγάπη και απόλυτο σεβασμό στο έργο της και στο όραμα που επί χρόνια μοιράστηκε η ίδια με τον εμπνευστή του θεσμού, κύριο Σταύρο Ανδρεάδη.

Η επανεκκίνηση, λοιπόν, του φεστιβάλ κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι πιο σημαντική από ποτέ για όλους μας. Επιστρέφουμε δυναμικά με ένα πολυσυλλεκτικό και ποιοτικό πρόγραμμα, αντάξιο της ιστορίας του θεσμού αλλά και της προσωπικής πορείας της Όλγας όλο αυτά τα χρόνια, στην οποία είναι και αφιερωμένη η φετινή διοργάνωση.

Σας υποδεχόμαστε, λοιπόν, για άλλη μια φορά στο μαγευτικό λόφο της Σάνης και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και θέαση".

*η διοργάνωση ακολουθεί όλα τα ισχύοντα μέτρα των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων για την πραγματοποίηση ζωντανών θεαμάτων.

