Ερώτηση στη Βουλή για τα ακριβή ποσά από τα τέλη ανθεκτικότητας και κρουαζιέρας και τη διάθεσή τους

Επτά Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή ζητώντας αναλυτικά στοιχεία εισπραξιμότητας και ανά περιοχή, από το τέλος ανθεκτικότητας και το τέλος κρουαζιέρας, αλλά και για τον προγραμματισμό που αφορά στη διάθεσή τους.

Καταθέτουν ως πρόταση και την θεσμοθέτηση και εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας σε Δήμους και Περιφέρειες αναλογικά και με βάση τα έσοδα ανά περιοχή για να χρηματοδοτούνται δράσεις και έργα.

Όπως είναι γνωστό, από το 2024, έχει επιβληθεί τέλος ανθεκτικότητας σε όλα τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα της χώρας, σε ετήσια βάση και οριζόντια, ενώ από τις αρχές 2025 πραγματοποιήθηκε αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας.

Τονίζουν ότι, με δεδομένη την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό από το τέλος ανθεκτικότητας, που με βάση όσα έχουν θεσμοθετηθεί, θα πρέπει να διατίθεται σε έργα και δράσεις για την θωράκιση των τουριστικών προορισμών από ακραία καιρικά φαινόμενα και τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ενδεικτικά, θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις και έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, για την αντιπλημμυρική προστασία, για τη διάβρωση των ακτών κ.α.

Παράλληλα, από τον Ιούνιο του 2025, έχει επιβληθεί ειδικό τέλος κρουαζιέρας σε κάθε επιβάτη κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάζεται σε ελληνικό λιμάνι που θεωρείται προορισμός κρουαζιέρας.

Το συγκεκριμένο τέλος επιβλήθηκε προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Οι επτά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απευθύνουν τα εξής ερωτήματα στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στην Υπουργό Τουρισμού:

1. Ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει εισπραχθεί τόσο το 2024 όσο και το 2025 συνολικά αλλά και σε επίπεδο νομών από το τέλος ανθεκτικότητας;

2. Που διατέθηκαν τα συγκεκριμένα έσοδα του 2024 και σε ποιες δράσεις ή έργα αλλά και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη διάθεση των αυξημένων εσόδων του 2025.

3. Είναι στις προθέσεις της Πολιτείας η θεσμοθέτηση και εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας σε Δήμους και Περιφέρειες αναλογικά και με βάση τα έσοδα ανά περιοχή για να χρηματοδοτούνται δράσεις και έργα;

4. Ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει εισπραχθεί από το τέλος κρουαζιέρας συνολικά και ανά λιμάνι;

5. Πότε θα γίνει η απόδοση των αναλογικών εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας στους Δήμους και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισμού;

6. Ποιος είναι ο σχεδιασμός των Υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την αξιοποίηση από την πλευρά τους των εσόδων που τους αναλογούν από το τέλος κρουαζιέρας; Ποια έργα και δράσεις προγραμματίζουν;