M. Kόνσολας: Aπάντηση στον Τούρκο ΥΠΕΞ περί "τουρκικής μειονότητας" στα Δωδεκάνησα
27 Sep 2025, 12:54 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
TornosNews.gr
O Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναφερόμενος στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Φιντάν περί «παραβίασης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της τουρκικής μειονότητας στα Δωδεκάνησα», έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα.
Υπάρχουν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα Έλληνες πολίτες, με τους οποίους ζούμε αρμονικά εδώ και χρόνια και δεν μας χωρίζει τίποτα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας οφείλει, επίσης, να γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι δημοκρατία.
Στην Ελλάδα υπάρχουν δικαιώματα και ελευθερίες για όλους. Δεν φυλακίζεται κανείς για τις ιδέες του ή για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, όπως γίνεται στην Τουρκία.
Οι ανιστόρητες και προκλητικές αυτές δηλώσεις του κ. Φιντάν επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία έχει αναθεωρητικές και επεκτατικές βλέψεις και δεν μπορεί να αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού».
διαβάστε ακόμα
- ΣΥΡΙΖΑ | Οι Κυκλάδες είναι Πατρίδα, όχι προϊόν – Αλλαγή μοντέλου, σεβασμός στη φέρουσα ικανότητα 27/09 | 12:02
- Μ. Κόνσολας | Η Περιφερειακή ανάπτυξη και αναγέννηση των ορεινών περιοχών, το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα 27/09 | 10:13
- Ανοιχτή επιστολή στους επισκέπτες των νησιών: Τι θα θέλατε να δείτε επισκεπτόμενοι ένα ελληνικό νησί; 26/09 | 14:12
- Μ.Κόνσολας: Το μεγάλο στοίχημα η περιφερειακή ανάπτυξη και η αναγέννηση των ορεινών περιοχών 26/09 | 13:07
- Μάνος Κόνσολας: «Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών» 25/09 | 15:27
- Μ. Κόνσολας: Ψηφίστηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών για Περιφερειακή Ανάπτυξη, νησιωτικές & ορεινές περιοχές 25/09 | 15:02
- Τζιτζικώστας, Meloni και Stocker στην τελετή διάνοιξης της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής σήραγγας στον κόσμο 19/09 | 14:23
- Η Εκκλησία της Κρήτης τοποθετείται για την υπόθεση των εκτάσεων στα Χανιά 18/09 | 08:03
- Στην Αυστρία ο Επίτροπος Α. Τζιτζικώστας για την τελική διάνοιξη της Σήραγγας του Μπρένερ 18/09 | 11:00
- Ιόνια Νησιά: Προκλήσεις στέγασης, διαχείρισης αποβλήτων και λειψυδρίας διαπίστωσε το Ευρωκοινοβούλιο 17/09 | 13:28
δημοφιλέστερα
- 1 Δρόμος Ελευθερίας: Η Λαμία τιμά την ιστορία μέσα από έναν ημιμαραθώνιο μνήμης και αθλητισμού 27.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα – Το σ/ν ασύμβατο με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 «Τουρισμός για Όλους 2025» | Κάλεσμα στους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν την κάρτα τους 27.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 4 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 5 Υπερτουρισμός στο Άγιο Όρος: Συμβουλές στους ενδιαφερόμενους προσκυνητές 27.09.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 6 Η Βενετία υποδέχεται τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς 27.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ
- 7 Στο κόσκινο της ΑΑΔΕ η βραχυχρόνια μίσθωση από 1ης Οκτωβρίου – Εξετάζονται περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές 25.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 Κ. Αναστασιάδης/ MSC: Η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική για την κρουαζιέρα 27.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 9 Σπύρος Χαλικιόπουλος: «Στόχος η μετάβαση στον βιώσιμο τουρισμό - Στο επίκεντρο ο άνθρωπος 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Μ. Κόνσολας | Η Περιφερειακή ανάπτυξη και αναγέννηση των ορεινών περιοχών, το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα 27.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ