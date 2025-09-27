M. Kόνσολας: Aπάντηση στον Τούρκο ΥΠΕΞ περί "τουρκικής μειονότητας" στα Δωδεκάνησα

O Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναφερόμενος στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Φιντάν περί «παραβίασης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της τουρκικής μειονότητας στα Δωδεκάνησα», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα.

Υπάρχουν μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα Έλληνες πολίτες, με τους οποίους ζούμε αρμονικά εδώ και χρόνια και δεν μας χωρίζει τίποτα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας οφείλει, επίσης, να γνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι δημοκρατία.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δικαιώματα και ελευθερίες για όλους. Δεν φυλακίζεται κανείς για τις ιδέες του ή για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, όπως γίνεται στην Τουρκία.

Οι ανιστόρητες και προκλητικές αυτές δηλώσεις του κ. Φιντάν επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία έχει αναθεωρητικές και επεκτατικές βλέψεις και δεν μπορεί να αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού».