Μ. Κόνσολας | Η Περιφερειακή ανάπτυξη και αναγέννηση των ορεινών περιοχών, το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, κ. Μάνος Κόνσολας, ήταν μεταξύ των ομιλητών στο 11ο Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και είχε ως σημείο αναφοράς προτάσεις, θέσεις και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών.

Ο κ. Κόνσολας στην ομιλία του επισήμανε ότι: «Η περιφερειακή ανάπτυξη και η αναγέννηση των ορεινών περιοχών είναι το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα τα επόμενα χρόνια. Έννοιες όπως η αποκέντρωση, η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη πρέπει να πάρουν τη μορφή εφαρμοσμένων πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη και την επιστροφή της ζωής και της δημιουργίας στις ορεινές περιοχές».

Αναφέρθηκε στο έργο και στην δραστηριότητα της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών που συνέβαλε στην αύξηση της μοριοδότησης του κριτηρίου της εντοπιότητας για τους μόνιμους κατοίκους των ορεινών περιοχών σε ό, τι έχει σχέση με τους διαγωνισμούς για την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο, την οποία ο κ. Κόνσολας χαρακτήρισε ως μία πρώτη μικρή νίκη.

Ζήτησε να ανοίξει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών και τον στόχο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, προτείνοντας:

- Τη δημιουργία Ορεινού Ταμείου, που θα χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα στις ορεινές περιοχές. Τόνισε, επίσης, ότι χρειάζεται ένα τέτοιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και για την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.

- Τη διαμόρφωση Τοπικών Αναπτυξιακών Σχεδίων που θα χρηματοδοτούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους και θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται.

- Τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της ζωής σε αυτές τις περιοχές, με ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στις ορεινές περιοχές, προσαρμοσμένα στον στόχο της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, παράλληλα με φορολογικά κίνητρα για όσους δημιουργούν επιχειρήσεις και διαμένουν σε αυτές τις περιοχές,

- Ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανακατασκευής εγκαταλελειμμένων ακινήτων σε ορεινές οικισμούς και χωριά.

- Την εκπόνηση ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Ορεινών Όγκων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της βιωσιμότητας και της αειφορίας στην οικονομική ανάπτυξη.

- Την ανάπτυξη υποδομών για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

- Την ενεργειακή αυτονομία και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ενέργειας σε μικρή κλίμακα στις ορεινές περιοχές για να μειωθεί και το ενεργειακό κόστος.

- Την ενίσχυση του τοπικού πολιτισμού και ανάδειξης της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των ορεινών περιοχών.