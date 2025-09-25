Μ. Κόνσολας: Ψηφίστηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών για Περιφερειακή Ανάπτυξη, νησιωτικές & ορεινές περιοχές

Υπό την προεδρία του Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνου Κόνσολα, πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών (23 Σεπτεμβρίου 2025) και των Υποεπιτροπών Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών (24 Σεπτεμβρίου 2025) της Βουλής.

Οι εισηγητές – μέλη των Επιτροπών από όλα τα κόμματα, παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους επί των θεμάτων που απασχόλησαν τις Επιτροπές κατά την Β΄ Σύνοδο της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Οι σχετικές εκθέσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 43Α παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, κ. Μάνος Κόνσολας, τόνισε: «Οι Επιτροπές της Βουλής δεν είναι μόνο θεσμικά όργανα. Συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια του δημόσιου διαλόγου και μπορούν να τροφοδοτήσουν την εθνική πολιτική με προτάσεις και λύσεις. Οι εκθέσεις που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία αποτελούν παρακαταθήκη και εργαλείο για να διαμορφώσουμε βιώσιμες πολιτικές που θα οδηγήσουν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της ορεινότητας».