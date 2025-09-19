Τζιτζικώστας, Meloni και Stocker στην τελετή διάνοιξης της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής σήραγγας στον κόσμο

Στην τελική διάνοιξη της Σήραγγας του Μπρένερ, ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της Ευρώπης, παραβρέθηκε μαζί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Giorgia Meloni και τον Καγκελάριο της Αυστρίας Christian Stocker, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πρόκειται για ένα από τα πιο κομβικά έργα που συνδέει την Αυστρία με την Ιταλία με πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Στα σύνορα Αυστρίας – Ιταλίας ο Επίτροπος με την Πρωθυπουργό και τον Καγκελάριο πάτησαν το κόκκινο κουμπί, για να καταρριφθεί το τελευταίο κομμάτι της Σήραγγας και να ενωθούν οι δύο πλευρές. Το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ παγκοσμίως και ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΕ στον τομέα των υποδομών, ενώ αποτελεί την πρώτη πραγματικά σύγχρονη διασυνοριακή σιδηροδρομική σήραγγα του 21ου αιώνα. Η σήραγγα αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και του διαδρόμου Σκανδιναβίας–Μεσογείου.

Πρόκειται για ένα έργο με μακρόχρονη ιστορία, καθώς Αυστρία και Ιταλία είχαν δεσμευτεί να κατασκευάσουν τη «Σήραγγα Βάσης του Μπρένερ» πριν από 22 χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει το έργο πριν από 18 χρόνια. Το έργο έθεσε σε απόλυτη προτεραιότητα από την έναρξη της θητείας του ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, με αποτέλεσμα πλέον να μπαίνει στην τελική ευθεία με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2032.

Αναφερόμενος στις πολυετείς προσπάθειες για να εκκινήσει το έργο, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «σε ένα τόσο φιλόδοξο έργο, τέτοιου μεγέθους, τα εμπόδια ήταν αναπόφευκτα. Υπήρξαν τεχνικές προκλήσεις, απρόβλεπτα γεωλογικά εμπόδια, αλλά και η πρόκληση να συντονιστούν διαφορετικά νομικά συστήματα και διαδικασίες. Κι όμως, όλα τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και αυτό κάνει το επίτευγμα ακόμη πιο μεγάλο. Σήμερα, οι δύο πλευρές της σήραγγας ενώνονται. Και μαζί τους ενώνονται και οι Ευρωπαίοι. Τα καταφέραμε».

Ο κ. Τζιτζικώστας εξήρε την αποφασιστικότητα, την αφοσίωση και τη διάθεση συνεργασίας των κ.κ. Meloni και Stocker, που υποστήριξαν τις προσπάθειές του για να προχωρήσει γρήγορα το έργο, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του για όλη την Ευρώπη. «Αυτή η μέρα όμως ανήκει επίσης στους εργαζόμενους, στις εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες από όλη την Ευρώπη, που αξιοποίησαν την τεχνογνωσία τους και δούλεψαν σκληρά για να φτάσουμε στη σημερινή σπουδαία μέρα. Για μένα, η ‘Σήραγγα Βάσης του Μπρένερ’ ενσωματώνει την ίδια την ουσία της πολιτικής υποδομών και μεταφορών της ΕΕ. Αφορά στη διασυνοριακή συνδεσιμότητα, στην ανταγωνιστικότητα, στον εκσυγχρονισμό και στη βιωσιμότητα. Αφορά στο ευρωπαϊκό όραμα, θεμελιωμένο σε πραγματικά, χειροπιαστά οφέλη για την τοπική κοινωνία», επισήμανε ο Επίτροπος.

Τα οφέλη από τη σπουδαία αυτή υποδομή, όπως τα ανέλυσε ο κ. Τζιτζικώστας, είναι:

-Ενίσχυση συνδέσεων ανάμεσα στα μεγάλα λιμάνια και τα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης.

-Σημαντική μείωση των χρονοαποστάσεων για τους επιβάτες. Χαρακτηριστικά: Το ταξίδι Μόναχο–Βερόνα θα μειωθεί σε 2,5 ώρες, από 5,5 ώρες σήμερα, το Μόναχο–Ρώμη θα διαρκεί μόλις 5,5 ώρες και το Μόναχο–Μιλάνο 3,5 ώρες.

-Οι επαγγελματίες και οι τουρίστες θα ωφεληθούν, ενώ θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για προορισμούς, που σήμερα είναι λιγότερο επισκέψιμοι ή ακόμη και άγνωστοι.

-Για τις εμπορευματικές μεταφορές, η αλλαγή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς μόλις τεθεί σε λειτουργία η νέα γραμμή, μία μεταφορά εμπορευμάτων που σήμερα διαρκεί σχεδόν 12 ώρες, θα χρειάζεται μόνο 6.

-Μεγαλύτερα και βαρύτερα εμπορευματικά τρένα θα κινούνται ταχύτερα και αποδοτικότερα.

-Ο σιδηρόδρομος γίνεται πιο ελκυστικός σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, οπότε θα αυξηθεί η προτίμησή του από τις μεταφορικές εταιρείες και τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

-Βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση του θορύβου και περιορισμός των ατμοσφαιρικών ρύπων.

«Αυτή είναι η Ευρώπη που δρα και δίνει λύσεις βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ως Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, αισθάνομαι περήφανος που η ΕΕ αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει περισσότερα από 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στη κατασκευή της σήραγγας και στις προσβάσεις της. Η δέσμευσή μας για διασυνοριακές μεταφορικές συνδέσεις συνεχίζεται. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ οι πόροι που προβλέπονται για τις υποδομές και τις μεταφορές έχουν διπλασιαστεί, από 25,8 δισ. σε 51,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο τρίτα θα διατεθούν σε μεγάλα διασυνοριακά έργα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά μας να φέρουμε εις πέρας ό,τι ξεκινήσαμε και να προσφέρουμε στην Ευρώπη τις υποδομές που χρειάζεται για τις επόμενες δεκαετίες», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Μετά την τελετή της τελικής διάνοιξης της Σήραγγας, ο Επίτροπος με τον Καγκελάριο, μετέβησαν στο τούνελ, στο σημείο της διάνοιξης και συνομίλησαν με τους μηχανικούς και τους εργαζόμενους, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για την πορεία των εργασιών.