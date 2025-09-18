Στην Αυστρία ο Επίτροπος Α. Τζιτζικώστας για την τελική διάνοιξη της Σήραγγας του Μπρένερ

Επίσημη επίσκεψη στην Αυστρία, με αφορμή την τελική διάνοιξη της Σήραγγας Βάσης του Μπρένερ, στα σύνορα Αυστρίας – Ιταλίας, πραγματοποιεί ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Christian Stocker και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Giorgia Meloni, θα παραστούν σήμερα στη συνάντηση των δυο πλευρών εκσκαφής της Σήραγγας και συμβολικά θα πατήσουν το κόκκινο κουμπί για την έναρξη της τελικής διάνοιξης του μεγαλύτερου έργου διασυνοριακών μεταφορών στην Ευρώπη, ενός σιδηροδρομικού τούνελ μήκους 55 χιλιομέτρων, που συνδέει την Αυστρία, την Ιταλία και τη Νότια Γερμανία.

Ο κ. Τζιτζικώστας θα συμμετέχει επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον βιώσιμο τουρισμό στο Innsbruck και θα συζητήσει με μαθητές για τις βιώσιμες μετακινήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.