Η Εκκλησία της Κρήτης τοποθετείται για την υπόθεση των εκτάσεων στα Χανιά

Σε μια περίοδο έντονων δημοσιευμάτων σχετικά με την Εκκλησία της Κρήτης, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος εξέδωσε ανακοινωθέν, διευκρινίζοντας τη θέση της και απαντώντας σε όσα την συνδέουν με παράνομες πράξεις αναφορικά με τη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στα Χανιά, υπόθεση που έχει ήδη απασχολήσει τις δικαστικές αρχές.

Στο ανακοινωθέν της, η Σύνοδος εκφράζει την οδύνη της για τα γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και επισημαίνει ότι είχε ήδη κινηθεί νομικά από τον Νοέμβριο του 2023, υποβάλλοντας πλήρη φάκελο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων.

Διαφύλαξη περιουσίας

Η Εκκλησία Κρήτης δηλώνει πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και αναμένει τις αποφάσεις της για να προβεί στις δικές της ενέργειες. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποκύψει σε πιέσεις ή συμβιβασμούς όσον αφορά τη διαφύλαξη της μοναστηριακής περιουσίας, τονίζοντας ότι ο αγώνας της για τη διατήρησή της είναι αδιαπραγμάτευτος και σύμφωνος με τη νομοθεσία.

Προσήλωση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Η Σύνοδος επαναλαμβάνει την πλήρη προσήλωσή της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο εκκλησιαστικό καθεστώς της Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα συναινέσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης της ταυτότητάς της.

Το ανακοινωθέν ολοκληρώνεται με την απόφαση της Συνόδου να ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τις κρατικές αρχές για την πορεία της υπόθεσης της Μονής Τζαγκαρόλων.