Ιόνια Νησιά: Προκλήσεις στέγασης, διαχείρισης αποβλήτων και λειψυδρίας διαπίστωσε το Ευρωκοινοβούλιο

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές.

Από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) βρέθηκε την Κέρκυρα, την έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου συναντήθηκε με εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές και πραγματοποίησε επισκέψεις σε σειρά έργων που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά ταμεία. Στόχος των ευρωβουλευτών ήταν η αξιολόγηση της υλοποίησης της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις νησιωτικές περιοχές, με την αποστολή να παρέχει τελικά στην αντιπροσωπεία πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν.

Η αντιπροσωπεία, με πρόεδρο τον Marcos ROS SEMPERE (Σοσιαλιστές, Ισπανία), θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ιωάννη Τρεπεκλή, τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο, δημάρχους από άλλα νησιά της περιοχής, τον Υφυπουργό Θαλάσσιας Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, αξιωματούχους του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και διαχειριστές του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων.

Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την πρωτοβουλία LEADER, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και συντήρησης ιστορικών χώρων και μιας καινοτόμου εγκατάστασης παραγωγής ελαιόλαδου. Συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών, σε συναντήσεις με το INSULEUR - το Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και το Δίκτυο Ελληνικών Μικρών Νησιών.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας κ. Ros Sempere δήλωσε μετά την ολοκλήρωση του έργου της αντιπροσωπείας: «Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική αποστολή στα Ιόνια Νησιά. Η αντιπροσωπεία μας είχε την ευκαιρία να δει επιτόπου τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ και να προσδιορίσει τις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.

Τα Ιόνια Νησιά έχουν επιδείξει ισχυρή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του πολιτισμού. Ωστόσο, η περιοχή αντιμετωπίζει επίσης σαφείς προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα στο μέλλον - μεταξύ άλλων την οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση, τη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων και τη λειψυδρία.

Η επίσκεψή μας επιβεβαιώνει επίσης την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην αφήσει καμία περιφέρεια στο περιθώριο - και ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας δεν αντιμετωπίζεται ως μειονέκτημα, αλλά ως στρατηγική διάσταση που αξίζει στοχευμένη και αποτελεσματική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ros Sempere εξέφρασε «την πλήρη δέσμευση της επιτροπής REGI να εργαστεί κατά τους προσεχείς μήνες για την επίτευξη μιας συμφωνίας για στιβαρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς και για επαρκή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση των ταμείων της πολιτικής συνοχής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 2028-34».

Εκτός από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, στην αποστολή συμμετείχαν οι κατωτέρω ευρωβουλευτές...

Elena NEVADO DEL CAMPO (ΕΛΚ, Ισπανία)

Şerban Dimitrie STURDZA (Συντηρητικοί, Ρουμανία)

Gordan BOSANAC (Πράσινοι, Κροατία)

Krzysztof HETMAN (ΕΛΚ, Πολωνία)

Sérgio GONÇALVES (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία)

Dan BARNA (Renew, Ρουμανία)

Julien LEONARDELLI (Πατριώτες για την Ευρώπη, Γαλλία)

Φρέντης ΜΠΕΛΕΡΗΣ (ΕΛΚ, Ελλάδα)

Σάκης ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ (Σοσιαλιστές, Ελλάδα)