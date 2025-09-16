Καλλιόπη Βέττα: Θεσμικό και πολιτικό σκάνδαλο η ανέγερση του ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η βουλευτής Κοζάνης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Καλλιόπη Βέττα, για "αυθαιρεσία πίσω από μια φαινομενικά αθώα άδεια δόμησης τουριστικής μονάδας" στο Σαρακήνικο της Μήλου, καλώντας την να αποσύρει οριστικά τις άδειες, να χαρακτηρίσει την περιοχή του Σαρακήνικου αδόμητη και να αποκαταστήσει το τοπίο.

Διαβάστε την ανακοίνωση...

"Το πόρισμα - κόλαφος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την οικοδομική άδεια ανέγερσης ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο της Μήλου, έρχεται να καταδείξει το βάθος της αυθαιρεσίας πίσω από μια φαινομενικά αθώα άδεια δόμησης τουριστικής μονάδας. Η φαινομενικά «αθώα» άδεια δεν είναι απλώς παράνομη, αλλά αναδεικνύεται σε μνημείο θεσμικής διαφθοράς.

Όταν σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής μπορείς να πάρεις άδεια ξενοδοχείου, όταν τα όρια αιγιαλού και παραλίας «στενεύουν» κατά το δοκούν για να χωράει η επένδυση, τότε δεν μιλάμε για απλή θεσμική αστοχία, αλλά για συνενοχή. Χορηγήθηκε χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις, χωρίς οριοθέτηση παρακείμενου ρέματος, χωρίς επικύρωση των ορίων παραλίας και χωρίς πρόσωπο σε αναγνωρισμένη οδό. Δηλαδή χωρίς καμία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, και με αποσπασματική εφαρμογή των κανόνων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και όμως εγκρίθηκε.

Η υπόθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά σύμπτωμα της κυβερνητικής «αβλεψίας» στην εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, κάτι που είχαμε ήδη καταδείξει εδώ και 7 μήνες πριν το σχετικό πόρισμα, με την κατάθεση της από 19-2-2025 Κοινοβουλευτικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: «Το Σαρακήνικο της Μήλου θυσία στο βωμό του κέρδους και στο μοντέλο του τουρισμού που προωθεί η Κυβέρνηση της ΝΔ»

Και όλα αυτά με τη βούλα της ίδιας της Υπηρεσία Δόμησης Μήλου(ΥΔΟΜ).Αν οι ίδιοι οι κάτοικοι της Μήλου και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν είχαν ξεμπροστιάσει την υπόθεση, σήμερα ίσως μιλούσαμε για οικοδόμηση σε μοναδικό τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και γεωλογικό μνημείο μοναδικό στον κόσμο που θα είχε ολοκληρωτικά καταστραφεί.

Η υπόθεση του Σαρακήνικου αποτελεί παράδειγμα μιας πολεοδομίας που δεν ελέγχει την αυθαιρεσία, μιας διοίκησης που, αντί να προστατεύει, κλείνει το μάτι σε όσους αρέσκονται να κινούνται στο περιθώριο της νομιμότητας. Μιας κυβέρνησης που από την πρώτη μέρα νομοθετεί φωτογραφικά υπέρ κερδοσκοπικών συμφερόντων και εις βάρος του περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας. Περιοχές «φιλέτα» της χώρας χάνουν το φυσικό τους κεφάλαιο για να κερδίσουν τετραγωνικά τσιμέντου.

Παράλληλα, οι Υπηρεσίες Δόμησης μετατρέπονται από αρχή ελέγχου σε γραφεία εξυπηρετήσεων. Όσοι έχουν την πολιτική ευθύνη στη σημερινή διακυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο «ανέχονται», αλλά επιβραβεύουν συστηματικά τους αυτουργούς της καταστροφής, και διώκουν τους ευσυνείδητους κλείνοντας το μάτι στην παρανομία.

Καλούμε την κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητοκαι να σταματήσει να εμφανίζεται ανήξερη όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλά της. Να αποσύρει οριστικά τις άδειες, να χαρακτηρίσει την περιοχή του Σαρακήνικου αδόμητη και να αποκαταστήσει το τοπίο".