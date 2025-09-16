Ευρωκοινοβούλιο: Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες για τα νησιά, τον βιώσιμο τουρισμό και τη στέγαση
16 Sep 2025, 11:11 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η υπερψήφιση των τροπολογιών της Έλενας Κουντουρά, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τροπολογίες αυτές ενσωματώνονται πλέον στις επίσημες θέσεις του Κοινοβουλίου και στοχεύουν στην ενίσχυση των νησιών, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση των ειδικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά, όπως οι Κυκλάδες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τα μόνιμα μειονεκτήματά τους, που πηγάζουν από τη φυσική τους απομόνωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και ζητά στοχευμένη υποστήριξη.
Κυριότερα σημεία που αφορούν τα νησιά και τις Κυκλάδες:
- Ειδικές ρυθμίσεις και χρηματοδοτήσεις: Προβλέπονται ειδικά μέτρα και ενισχυμένη χρηματοδοτική στήριξη για τα νησιά, ώστε να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργειακού μετασχηματισμού.
- Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές: Υιοθετήθηκε η πρόταση της Ευρωβουλευτή ώστε οι νησιωτικές περιοχές να είναι επιλέξιμες για μειωμένους φορολογικούς συντελεστές στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο εργαλείο για την οικονομική ανακούφιση των κατοίκων και των επιχειρήσεων.
- Αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ενισχυμένη χρηματοδότηση για στοχευμένες στεγαστικές πολιτικές στα νησιά, λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που ασκούν ο τουρισμός και η κερδοσκοπία στις τιμές των ενοικίων και των ακινήτων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί το θεμελιώδες δικαίωμα των κατοίκων να παραμένουν στον τόπο τους.
- Στήριξη του βιώσιμου τουρισμού: Η Πολιτική Συνοχής καλείται να υποστηρίξει στρατηγικές και επενδύσεις για έναν βιώσιμο τουρισμό, που θα προωθεί την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά των νησιών.
Όπως επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ, "η υπερψήφιση των θέσεών της αποτελεί μια σημαντική νίκη για την Ελλάδα και ειδικότερα για τα νησιά, καθώς πλέον ασκείται επίσημη πίεση στην Κομισιόν για την υλοποίηση πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες".
