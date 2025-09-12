ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτημα ισονομίας, στήριξης επιχειρηματικότητας & κοινωνικής συνοχής η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ με ανακοίνωσή του, στηρίζει πλήρως την επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την επανεξέταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, "η θέση μας παραμένει σταθερή: η καθολική εφαρμογή του μέτρου δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά αναγκαίο εργαλείο για την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους ζωής και λειτουργίας στις νησιωτικές κοινωνίες".

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων μεταφέρει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία των επιχειρήσεων και των κατοίκων των Κυκλάδων, για την καθολική εξαίρεση των Κυκλάδων από την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα ακριτικά νησιά. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, η κατάργηση του καθεστώτος το 2015 αποδείχθηκε δημοσιονομικά αναποτελεσματική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα προσδοκώμενα έσοδα των 347 εκατ. € ετησίως δεν επαληθεύτηκαν – η πραγματική απόδοση δεν ξεπέρασε τα 100 εκατ. €, ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκε συρρίκνωση της κατανάλωσης, μείωση της εισπραξιμότητας και έντονη εποχικότητα στα έσοδα.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ επισημαίνει ότι, "όπως είχε αναδειχθεί στο πρόσφατο δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά αποτελεί ζήτημα ισονομίας, στήριξης της επιχειρηματικότητας και κοινωνικής συνοχής".

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ αναφέρει: "Η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ είχε συμφωνηθεί το 2014 από την τότε κυβέρνηση Σαμαρά στο πλαίσιο δημοσιονομικών δεσμεύσεων. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το 2015, διασφάλισε την εξαίρεση πέντε νησιών και εισήγαγε το Μεταφορικό Ισοδύναμο, για να περιοριστεί το επιπλέον κόστος μεταφοράς και λειτουργίας, προστατεύοντας τις τοπικές οικονομίες.

Η καθολική εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά των Κυκλάδων:

● Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

● Αποκαθιστά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

● Διασφαλίζει την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερά στο πλευρό των νησιωτών και των τοπικών επιχειρήσεων, διεκδικώντας δίκαιες πολιτικές που αναγνωρίζουν τη μόνιμη νησιωτικότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη στις Κυκλάδες".

Άλλωστε, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ότι η υιοθέτηση του μέτρου θα αποτελέσει ουσιαστική αναπτυξιακή παρέμβαση, στήριγμα στην επιχειρηματικότητα και εγγύηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Κυρίως, θα αποδείξει έμπρακτα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τη νησιωτικότητα ως μόνιμη και αδιαπραγμάτευτη συνθήκη και όχι ως συγκυριακό ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά μέτρα.

Κάνει λόγο δε για "τη λανθασμένη εντύπωση που υπάρχει πως όλες οι επιχειρήσεις του Νομού μας ευημερούν", αφού στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως...