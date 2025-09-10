Παρέμβαση Μ. Κόνσολα για τη μείωση της τιμής των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Σε μια σημαντική κοινοβουλευτική παρέμβαση σε τρεις Υπουργούς με ουσιαστικές, όσο και τολμηρές προτάσεις για να μειωθούν οι τιμές των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στις νησιωτικές περιοχές προχώρησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Στην παρέμβασή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Μεταφορών και Ναυτιλίας, ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι στις νησιωτικές περιοχές της χώρας έχει αυξηθεί το κόστος ιδιαίτερα των αεροπορικών εισιτηρίων και σε κάποιες περιπτώσεις ένα αναγκαίο ταξίδι ενός κατοίκου των νησιών καθίσταται απαγορευτικό λόγω της τιμής του.

Τα επιδοτούμενα αεροπορικά δρομολόγια έχουν λίγες διαθέσιμες θέσεις, οι θέσεις που προσφέρονται σε χαμηλές τιμές από τις εταιρείες είναι, επίσης, λίγες με αποτέλεσμα όταν εξαντλούνται αυτές οι θέσεις να είναι διαθέσιμοι μόνο οι υψηλότεροι ναύλοι.

Αναφέρεται, επίσης, στην ανάγκη παρεμβάσεων για τη μείωση της τιμής και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Τονίζει, επίσης, ότι στην Ρόδο - που εξαιρέθηκε σε πρώτη φάση από τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ - οι πολίτες επιβαρύνονται σημαντικά με τις υψηλές τιμές αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για απαραίτητες μετακινήσεις τους, ενώ το ίδιο ισχύει και για άλλα νησιά.

Με τις προτάσεις που καταθέτει ο Μάνος Κόνσολας ζητά από την κυβέρνηση να εξετάσει:

1ον: Το περιεχόμενο της απόφασης του Ecofin, όπου για πρώτη φορά σε ένα θεσμικό, νομοθετικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε το δικαίωμα της Ελλάδας να έχει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου σε μόνιμη βάση αλλά, κυρίως, την πρόβλεψη για υπερμειωμένο ή και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, που καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές στα νησιά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία αφού καλύπτουν βασικές ανάγκες.

2ον: Το ακριβές δημοσιονομικό κόστος παρεμβάσεων όπως:

Η ένταξη των αεροπορικών εισιτηρίων στον υπερμειωμένο ή στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Η μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για οχήματα και μηχανές από το 24% στο 13%. Υπάρχει μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542 που προωθεί την εναρμόνιση του ΦΠΑ που επιβάλλεται στα εισιτήρια των Ιδιωτικής Χρήσης οχημάτων και στις μηχανές,

Η ένταξη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ ή η αύξηση των διαθέσιμων πόρων που διατίθενται για το Μεταφορικό Ισοδύναμο προκειμένου να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες μετακίνησης των νησιωτών με τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, αν γνωρίζουμε το ακριβές δημοσιονομικό κόστος θα μπορούμε να υπολογίσουμε το εύρος αλλά και την κατεύθυνση των παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν για να μειωθούν οι τιμές αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους νησιώτες.

3ον: Ειδικά για τα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να εξεταστεί και μια παρέμβαση μείωσης των φόρων στην τιμή του εισιτηρίου και ειδικά της χρέωσης του τέλους τερματικού σταθμού επιβατών που για το Ελ. Βενιζέλος και τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (μεταξύ των οποίων της Ρόδου και της Κω) είναι ιδιαίτερα υψηλό.