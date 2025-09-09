Α. Τζιτζικώστας από ΔΕΘ: Να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο του τουρισμού - Αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά κινδυνεύει

Κεντρικός ομιλητής στις δύο εκδηλώσεις για τον ευρωπαϊκό και ελληνικό τουρισμό, που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 89η ΔΕΘ ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας συνομίλησε με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη χάραξη στρατηγικών που προωθούν τη βιωσιμότητα στον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ενώ έδωσε τα κύρια σημεία της πρώτης κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, που ετοιμάζει και θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε σε δυο βήματα που έγιναν ήδη για τον τουρισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα τρίτο που πρέπει να γίνει, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Το πρώτο βήμα ήταν να βάλουμε τον τουρισμό ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό έγινε πραγματικότητα, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο τουρισμός, προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο ενός Επιτρόπου, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που δίνει η Ευρώπη στον κλάδο. Το δεύτερο βήμα ήταν να βάλουμε τον τουρισμό ψηλά στην οικονομική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταφέραμε και αυτό, καθώς και πάλι για πρώτη φορά, στην πρόταση της Κομισιόν για το νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό γίνεται ρητή και ξεχωριστή αναφορά για τον τουρισμό ως βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όμως είναι η ώρα να κάνουμε το τρίτο και πιο μεγάλο βήμα. Να δημιουργήσουμε την πρώτη πραγματικά κοινή, σύγχρονη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό. Να δούμε δηλαδή στην πράξη τι σημαίνει και πώς πρέπει να είναι ο τουρισμός, για να ωφελεί τους επισκέπτες, τους κατοίκους και τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, την πολιτιστική μας κληρονομιά και το περιβάλλον».

Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τον τουρισμό «οικονομικό γίγαντα για την Ευρώπη και την Ελλάδα», παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία:

Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους 764 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα μόνο, η συμβολή του ξεπέρασε τα 26 δισ. ευρώ.

Τον προηγούμενο χρόνο η Ελλάδα κατέγραψε πάνω από 152 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας αύξηση που άγγιξε το 3,5%.

Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία και η Ισπανία, το ποσοστό αυτό είναι ακόμα και διπλάσιο.

Περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και το 92% αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και οικογενειακές, οι οποίες στηρίζουν περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Στην Ελλάδα μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας, δηλαδή το 25%, είναι στον κλάδο του τουρισμού ή σχετίζεται με τον τουρισμό.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις για τον τουρισμό (εποχικότητα, βιωσιμότητα, κλιματική αλλαγή, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού), σημειώνοντας ότι πρέπει να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για τις μη ισορροπημένες τουριστικές ροές, που έχουν επιπτώσεις, κοινωνικές και οικονομικές στις τοπικές κοινωνίες και ασκούν τεράστιες πιέσεις στις υποδομές: «Πρέπει να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο το τουρισμού, γιατί αν δεν τον διαχειριστούμε σωστά, ο τουρισμός κινδυνεύει σε πολλές περιοχές να πλήξει αυτό που αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας: τα τοπία, τα μνημεία, τη φύση, την μοναδική φιλοξενία, όλα αυτά που προσελκύουν τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο».

Η απάντηση της ΕΕ σε αυτές τις προκλήσεις είναι, όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος, η πρώτη πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, που ήδη εκπονεί και η σχετική διαβούλευση που έχει αρχίσει από τον Ιούνιο ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην Ελλάδα σημειώνοντας ότι έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία για να αξιοποιήσει τα μοναδικά τουριστικά χαρακτηριστικά της, αναπτύσσοντας όλα τα είδη τουρισμού, ώστε να αναδειχθούν περισσότεροι προορισμοί, τα οφέλη να φτάσουν σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες, να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, να αυξηθούν τα έσοδα, το εισόδημα και οι θέσεις εργασίας. «Ο τουρισμός τεσσάρων εποχών, δώδεκα μηνών το χρόνο, είναι ο μεγάλος στόχος. Στο μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, η Ελλάδα πρέπει να έχει και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στη σύνδεση του τουρισμού με τις μεταφορές και υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων στη διαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής τουριστικής στρατηγικής.

«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κομβικό ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων στον τουρισμό, έχοντας υπηρετήσει για 14 χρόνια τον θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Όταν πριν από μια δεκαετία, η Κεντρική Μακεδονία υποδεχόταν περίπου τρία εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, γνωρίζαμε ότι με μεθοδική δουλειά, συνέπεια και πολλές δράσεις εξωστρέφειας, είναι πραγματικά στο χέρι μας, να την καταστήσουμε ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Πράγματι ήταν στο χέρι μας και μέσα από τη συνεργασία το πετύχαμε. Οι διανυκτερεύσεις είναι πλέον περισσότερες από 8 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 80% τα τελευταία χρόνια. Στην Κεντρική Μακεδονία υποδεχόμαστε επισκέπτες από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Οι επισκέψεις στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους αυξήθηκαν περίπου 300% τα προηγούμενα χρόνια. Η κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει πλέον διπλασιαστεί. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξελίσσεται ταχύτατα σε κόμβο κρουαζιέρας, με αριθμό αφίξεων που έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, από 17 το 2021, σε περίπου 78 το 2025. Η ικανοποίηση των επισκεπτών από τις υπηρεσίες και την εμπειρία της Θεσσαλονίκης ξεπερνάει το 90%. Αυτή η δυναμική, που δημιούργησε έσοδα, εισόδημα και πολλές νέες θέσεις εργασίας, χτίστηκε βήμα – βήμα από κάτω προς τα επάνω», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης τόνισε: «Ο τουρισμός δεν είναι μόνο οικονομία, δεν είναι στατιστικές και αριθμοί. Είναι πολιτισμός, είναι εξωστρέφεια, είναι ταυτότητα. Ο τουρισμός είναι η δυνατότητα κάθε περιοχής να πει την ιστορία της στον κόσμο. Να μοιραστεί τις αξίες της. Να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Και η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ αυτή τη δύναμη του τουρισμού για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της τοπικών οικονομιών, αλλά και για να δείξει ότι μπορεί να αναπτυχθεί βιώσιμα μαζί και όχι εις βάρος των τοπικών κοινωνιών.