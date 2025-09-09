Μ. Κόνσολας: Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη Ρόδο και τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης αναφορικά με την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο.

«Η Ρόδος δεν είναι μόνο η εικόνα της ευμάρειας, τα μεγάλα ξενοδοχεία και ο τουρισμός. Η μεγάλη και πραγματική εικόνα είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών αλλά και η ανάγκη μετασχηματισμού και στήριξης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Η τοπική κοινωνία, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και εργαζόμενοι θεωρούν ότι το δικαίωμα της χώρας μας να επιβάλλει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές, πρέπει να έχει εφαρμογή και στη Ρόδο», επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας σε ερώτηση που κατέθεσε για τη δυνατότητα, σε δεύτερο χρόνο, εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και για τη Ρόδο.

Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι: «οι συνθήκες σε σχέση με το 2015 έχουν αλλάξει, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ και αυτό έχει αντανάκλαση και στη Ρόδο. Θα πρέπει να καθοριστεί το δημοσιονομικό κόστος επέκτασης της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στη Ρόδο για να γνωρίζουμε τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για την εφαρμογή του μέτρου και στη Ρόδο», ενώ ζητά και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης αναφορικά με την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο.

Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας αναφέρει: «Ο σκοπός της κοινοβουλευτικής αυτής πρωτοβουλίας μου είναι να καταδειχθεί ότι η Ρόδος συνεχίζει να διεκδικεί αλλά να ακουστούν και στοιχεία και αριθμοί.

Εκτός από το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως είναι η τεράστια συνεισφορά της Ρόδου στα δημόσια έσοδα με τον φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ, το τέλος ανθεκτικότητας, τις εισπράξεις από τους αρχαιολογικούς χώρους, τα τέλη και οι φόροι από λιμάνια και αεροδρόμια».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών...

"Κύριε Υπουργέ,

Η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά της Δωδεκανήσου, που αποτελεί την πιο ευαίσθητη, εθνικά και δημογραφικά, περιοχή στο Αιγαίο, είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα.

Το βήμα αυτό, όμως, για να είναι ολοκληρωμένο, πρέπει να εμπεριέχει και τη Ρόδο, που σε αυτή τη φάση δεν συμπεριλήφθηκε στα νησιά στα οποία θα ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

Η τοπική κοινωνία, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και εργαζόμενοι θεωρούν ότι το δικαίωμα της χώρας μας να επιβάλλει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές, πρέπει να έχει εφαρμογή και στην Ρόδο.

Η Ρόδος δεν είναι μόνο η εικόνα της ευμάρειας, τα μεγάλα ξενοδοχεία και ο τουρισμός. Η μεγάλη και πραγματική εικόνα είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών αλλά και η ανάγκη μετασχηματισμού και στήριξης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Οι συνθήκες σε σχέση με το 2015 έχουν αλλάξει, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ και αυτό έχει αντανάκλαση και στην Ρόδο. Θα πρέπει να καθοριστεί το δημοσιονομικό κόστος επέκτασης της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στην Ρόδο για να γνωρίζουμε τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται για την εφαρμογή του μέτρου και στη Ρόδο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης αναφορικά με την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο και ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος;

2. Ποια είναι η συνεισφορά της Ρόδου στα δημόσια έσοδα και συγκεκριμένα με το φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ, το τέλος ανθεκτικότητας, τις εισπράξεις από τους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και τέλη και φόρους στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια;"