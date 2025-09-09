Οδικός χάρτης για τη μείωση της διακινδύνευσης από φυσικούς κινδύνους στη Χερσόνησο
09 Sep 2025, 09:37 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο δήμος Χερσονήσου θα συνεργαστεί με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση του ερευνητικού έργο που αφορά στην υλοποίηση Οδικού χάρτη για τη μείωση της διακινδύνευσης από φυσικούς κινδύνους σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης στην Χερσόνησο.
Στόχος του προτεινόμενου Οδικού Χάρτη είναι η αποφυγή των ανθρώπινων απωλειών και η μείωση των επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στον ιδιαίτερο χώρο του Δήμου Χερσονήσου, διαφυλάσσοντας την ανάπτυξη με παρεμβάσεις σε δυναμικούς τομείς και δραστηριότητες.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έως τώρα έχει εκπονήσει Εφαρμοσμένα Ερευνητικά Προγράμματα σε πολλές κρίσιμες περιοχές με ιδιαίτερο γεωλογικό, γεωτεκτονικό και σεισμοτεκτονικό καθεστώς σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Η ερευνητική του ομάδα έχει λάβει μέρος στη διαχείριση όλων των σημαντικών φυσικών καταστροφών που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γεγονός που καθιστά την εμπειρία των μελών της στην ανάλυση φυσικών κινδύνων κορυφαία και μοναδική. Επιπροσθέτως έχει εκπονήσει πληθώρα αντίστοιχων ερευνών και έχει συσσωρευμένη, μοναδική, εξειδικευμένη και αποκλειστική τεχνογνωσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και έχει τη δυνατότητα να την παραμετροποιήσει με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Χερσονήσου.
Τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του Δήμου Χερσονήσου καθιστούν την έρευνα στο Δήμο σημαντική και με προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, οι μεταβολές στον πληθυσμό κατοίκων και επισκεπτών στο Δήμο έχουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον σχετικό με την εφαρμογή δράσεων πρόληψης σε περιοχές με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το έργο θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Χερσονήσου μέσα από ασφάλεια και προστασία των κατοίκων αλλά και των τουριστών. Έτσι, διασφαλίζεται η εικόνα του Δήμου ως έναν ασφαλή προορισμό, ενισχύοντας έτσι τις τουριστικές ροές και την οικονομία. Επιπροσθέτως αυξάνεται η ανθεκτικότητα του νησιού σε θέματα διαχείρισης φυσικών κινδύνων, μέσω της βελτίωσης των μέτρων πρόληψης. Τα έργα μείωσης της διακινδύνευσης από φυσικές καταστροφές συνιστούν έναν κρίσιμο παράγοντα για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς, ανθεκτικού και αναπτυξιακά βιώσιμου μέλλοντος για τους νησιωτικούς δήμους. Συνοπτικά θα γίνει επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση των γενικών σχεδίων πολιτικής προστασίας, έρευνα επί του σεισμικού κινδύνου και του κινδύνου εκδήλωσης συνοδών του σεισμού φαινομένων, έρευνα επί του πλημμυρικού κινδύνου και του κινδύνου εκδήλωσης συνοδών των πλημμυρών φαινομένων και έρευνα επί του κινδύνου πυρκαγιάς και του κινδύνου εκδήλωσης μεταπυρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν εξειδικευμένα επιχειρησιακά σχέδια για τον Δήμο Χερσονήσου σε περίπτωση καταστροφής από εκδήλωση σεισμού και πυροδότηση τσουνάμι, πλημμύρας και πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γεωδυναμικές, σεισμοτεκτονικές, γεωμορφολογικές, υδρομετεωρολογικές και πολεοδομικές ιδιομορφίες του Δήμου Χερσονήσου καθώς και στις ανάγκες του Δήμου σε μέσα, δυναμικό και υποδομές για την Πολιτική Προστασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση του μεγάλου αριθμού τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή.
