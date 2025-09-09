Επίσημη συνάντηση του Δημάρχου Θήρας με αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης της Κορέας

Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που αφορά στη μελέτη διεθνών καλών πρακτικών για την πρόληψη και διαχείριση δημόσιων συγκρούσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες του Δήμου Θήρας για τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι πολιτικές πολιτικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, καθώς και οι ενέργειες του Δήμου κατά την περίοδο των σεισμών. Ειδική αναφορά έγινε επίσης στο σύστημα διαχείρισης κρουαζιέρας (Berth Allocation) που εφαρμόζεται στο νησί.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τη σημασία ενίσχυσης των δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στη Σαντορίνη και τη Δημοκρατία της Κορέας.