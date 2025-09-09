Επίσημη συνάντηση του Δημάρχου Θήρας με αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης της Κορέας
09 Sep 2025, 10:05 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
TornosNews.gr
Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που αφορά στη μελέτη διεθνών καλών πρακτικών για την πρόληψη και διαχείριση δημόσιων συγκρούσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες του Δήμου Θήρας για τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι πολιτικές πολιτικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, καθώς και οι ενέργειες του Δήμου κατά την περίοδο των σεισμών. Ειδική αναφορά έγινε επίσης στο σύστημα διαχείρισης κρουαζιέρας (Berth Allocation) που εφαρμόζεται στο νησί.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τη σημασία ενίσχυσης των δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στη Σαντορίνη και τη Δημοκρατία της Κορέας.
διαβάστε ακόμα
- Οδικός χάρτης για τη μείωση της διακινδύνευσης από φυσικούς κινδύνους στη Χερσόνησο 09/09 | 09:37
- Περιφέρεια Κρήτης: Συσκέψεις για αναπτυξιακά έργα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου 08/09 | 12:27
- 89η ΔΕΘ: Η κυβερνητική πυξίδα για μεταναστευτικό, στεγαστικό, υποδομές & τουρισμό - "Ανοικτό" το πλαφόν στις βραχυχρόνιες και εκτός Αθηνών 07/09 | 20:52
- Κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Οι πολεοδομίες θα ενταχθούν στην Κτηματολόγιο ΑΕ 06/09 | 21:34
- Φιλιατά: "Όχι" στην υδροδότηση της Κέρκυρας με νερά από τη Θεσπρωτία 08/09 | 07:07
- Α. Τζιτζικώστας: Η Ελλάδα πυλώνας για το εμπόριο, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 05/09 | 16:32
- Όλγα Κεφαλογιάννη προς Χάρη Δούκα: Σβήστε τα υβριστικά γκράφιτι κατά του Ισραήλ και Ισραηλινών στους δρόμους 02/09 | 09:56
- Η Σαντορίνη πιο κοντά στην Κορεατική αγορά 07/08 | 14:58
- Μέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση τοπικών σχεδίων δράσης 39 μικρών νησιών με έως 3.500 κατοίκους 06/08 | 14:54
- Κ. Μητσοτάκης | Τι προβλέπει το εθνικό σχέδιο για τη λειψυδρία 23/07 | 15:35
δημοφιλέστερα
- 1 89η ΔΕΘ: Η κυβερνητική πυξίδα για μεταναστευτικό, στεγαστικό, υποδομές & τουρισμό - "Ανοικτό" το πλαφόν στις βραχυχρόνιες και εκτός Αθηνών 07.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 2 Fischer Air: Ο νέος Σλοβακικός αερομεταφορέας που θα «φέρει» νέες Γερμανικές πτήσεις στην Κρήτη 08.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 ICAP: Με ετήσιο ρυθμό αύξησης 26% «τρέχει» η ξενοδοχειακή αγορά από το 2021 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Γ. Παπαβασιλείου για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά: Θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, κατάφωρη αδικία για τη Ρόδο 08.09.2025 | ΠΟΞ
- 5 Mandarin Oriental, Costa Navarino: Ολιστικό wellness retreat με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Laura Dodd 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ελληνικής καταγωγής ο νέος CEO της βρετανικής αλυσίδας ξενοδοχείων Yotel 08.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 7 Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Τα αυξημένα τέλη επιβατών σε Μύκονο & Σαντορίνη απειλούν την κρουαζιέρα το 2026 08.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά γυρίσματα για την προβολή της Πιερίας 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Περιφέρεια Κρήτης: Συσκέψεις για αναπτυξιακά έργα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 10 Διπλασιάζεται το κόστος εισόδου στις ΗΠΑ - Τι αλλάζει από 30 Σεπτεμβρίου 08.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ