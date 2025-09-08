Περιφέρεια Κρήτης: Συσκέψεις για αναπτυξιακά έργα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου

Την εξέλιξη δυο ακόμη σημαντικών έργων στο Αρκαλοχώρι και τη Βιάννο, που βελτιώνουν την πρόσβαση σε σημαντικές περιοχές της ενδοχώρας και καθιστούν ακόμη μεγαλύτερη την οδική ασφάλεια, επιθεώρησε κλιμάκιο της διεύθυνσης τεχνικών έργων της Περιφέρειας Κρήτης με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Σκουλά.

Το πρώτο αφορά στο έργο του δυτικού κόμβου Αρκαλοχωρίου που θα είναι και ο κόμβος εισόδου στον οικισμό και ο οποίος ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες αφού απομένουν ελάχιστες εργασίες και τα ασφαλτικά . Ο κόμβος θα κάνει περισσότερο ασφαλή τη ζωή των κατοίκων της περιοχής καθώς δίδεται μια επιπλέον ασφαλής πρόσβαση προς το Αρκαλοχώρι.

Το δεύτερο έργο αφορά στην αντιμετώπιση των εδαφικών αστοχιών στον δρόμο Ηράκλειο-Βιάννος, προϋπολογισμού 6.630.000 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Με τις εργασίες διαμόρφωσης και ενίσχυσης των πρανών, με πασσαλοστοιχίες, συρματοκιβώτια και άλλα τεχνικά έργα αντιμετωπίζονται οι αστοχίες που εντοπίστηκαν σε 19 σημεία- τα δύο από αυτά στον Άγιο Σώζωντα - και τα υπόλοιπα προς την περιοχή της Βιάννου. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 13 σημεία και απομένουν άλλα έξι.

Για τα έργα που προχωρούν, με την εντολή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, αλλά και άλλα ζητήματα που ετέθησαν για την περιοχή, πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές συσκέψεις με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Δήμαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Σκουλά και υπηρεσιακών παραγόντων.

«Διαπιστώσαμε την πρόοδο των εργασιών σε αυτά τα δύο καίριας σημασίας έργα που αφορούν στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Συνομιλήσαμε με τους δημάρχους για το σύνολο των έργων στις περιφέρειές τους που επηρεάζουν την οδική κυκλοφορία, συμβάλλουν στην ασφάλεια και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Διαπιστώσαμε επίσης με ικανοποίηση πόσο λειτουργικός είναι ο πρώτος κόμβος που ήδη κατασκευάσαμε και έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, όλα προχωρούν με βάση το χρονοδιάγραμμα» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Σκουλάς.