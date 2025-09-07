89η ΔΕΘ: Η κυβερνητική πυξίδα για μεταναστευτικό, στεγαστικό, υποδομές & τουρισμό - "Ανοικτό" το πλαφόν στις βραχυχρόνιες και εκτός Αθηνών

Μηνύματα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με ανοικτό ενδεχόμενο για περιορισμούς της βραχυχρόνιας μίσθωσης και σε άλλες πόλεις εκτός από την Αθήνα, την περιφερειακή ανάπτυξη με όχημα τη βελτίωση των υποδομών αλλά και τη στήριξη των Ελλήνων ταξιδιωτών έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Για το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η αυστηρή πολιτική στη φύλαξη των συνόρων πρέπει να ισορροπείται από μια έξυπνη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης η οποία θα αντιμετωπίζει πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει πλήρως τις ελληνικές θέσεις σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων και την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα περιόρισω στο ελάχιστο δυνατό την παράνομη μετανάστευση εντος της πατρίδας μας».

Επικαλέστηκε τα αποτελέσματα των μέτρων που εφαρμόστηκαν τους πρώτους μήνες του 2025 απέναντι στις αυξημένες ροές από τη Λιβύη, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο οι αφίξεις ήταν λιγότερες από όσες καταγράφηκαν σε μία ημέρα τον Ιούλιο. Επισήμανε δε την αποτελεσματικότητα της φύλαξης τόσο στον Έβρο όσο και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, προανήγγειλε νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση μέσα στους επόμενους δύο μήνες, με διατάξεις που, όπως υπογράμμισε, θα εξυπηρετούν την Ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για πιο λειτουργικές φοιτητικές βίζες, βίζες για την τεχνολογία και τον αγροτικό τομέα. «Δεν πρέπει να φοβόμαστε καθόλου τη νόμιμη μετανάστευση αρκεί να δρομολείται με [αυτούς τους] όρους», υπογράμμισε.

Ανοικτό ενδεχόμενο περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση και σε άλλες πόλεις

Για το οξύ πρόβλημα της στέγης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κίνητρα όπως η μηδενική φορολόγηση στις μετατροπές ακινήτων από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, «για να στρέψουμε συμπολίτες μας από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια και [άλλους] να ανακαινίσουν τα διαμερίσματά τους μεσα απο χρηματοδοτικα εργαλεια προκειμενου αυτα να βγουν στην αγορα».

Μάλιστα, επειδή ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας «φαίνεται να αποδίδει», ο πρωθυπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης των περιορσιμών αυτών και σε άλλες πόλεις και τουριστικούς προορισμούς όπου υπάρχει μεγάλη πίεση για στέγη. «Είναι κατι στο οποίο θα καταλήξουμε εντός των επόμενων 1-2 μηνών. Αυτη τη στιγμή ακόμα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα», είπε.

«Ο τουρισμός ανοίγει νέες ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης»

Για τη στήριξη της Ελληνικής περιφέρειας και τα έργα υποδομών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο σε μεγάλα έργα υποδομών, όπως ο δρόμος Πάτρας–Πύργου που «άλλαξε τα δεδομένα» για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και όσα ακολουθούν, όπως ο Ε65 για τη Δυτική Μακεδονία και ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

«Στήριξη της περιφέρειας σημαίνει στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η διαχείριση νερού -όπου δε μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με ένα κατακερματισμένο σύστημα με πάνω από 600 φορείς διαχείρισης νερού-, ζητήματα βιώσιμων καλλιεργειών, ζητήματα πραγματικής υποστήριξης της κτηνοτροφίας όπου έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τουρισμός», τόνισε o Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Ο τουρισμός δεν αφορά πια μόνο ένα κομμάτι της πατρίδας μας, ανοίγονται καινούριες αγορές, οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν την ηπειρωτική Ελλάδα, την ομορφιά των βουνών μας. Όλα αυτά δημιουργούν νέες ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης τις οποίες θέλουμε να αξιοποιήσουμε».

Κίνητρα διακοπών για τους Έλληνες

Κληθείς να σχολιάσει τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό Ελλήνων δεν μπορεί να κάνει διακοπές, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αυτά «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», θυμίζοντας πως και το 2008, προ κρίσης, ο ίδιος δείκτης έδινε αντίστοιχο ποσοσό 50%.

«Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επιβεβαιώνουν αυτό. Αυτο δε σημαίνει οτι δεν υπάρχουν συμπολίτες μας που δε μπορούν να κάνουν διακοπές αλλά δεν ειναι στην έκταση των αριθμών που παρουσιάζονται», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και τουρισμού για όλους τα οποία θα η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει, καθώς και στην προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου «ώστε να δωσουμε μεγαλύτερη ευελιξια στους συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές σε περίοδο όπου το κόστος δεν είναι τόσο υψηλό». Άλλωστε, όπως ανέφερε, «η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος προφανώς είναι κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας και αφορά όλες τις δραστηριότητες του μέσου νοικοκυριού». Ειδική αναφορά έκανε στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων οι οποίες, όπως είπε, δεν αυξήθηκαν.

«Στη χώρα μας βεβαίως υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι είναι πολλοί ακριβοί αλλα αυτο συμβαίνει σε όλες τις χώρες όλου του κόσμου. Ευτυχώς όμως υπάρχουν αρκετοί προορισμοί και νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα όπου το κόστος των διακοπών είναι διαχειρίσιμο για μια μέση Ελληνική οικογένεια», τόνισε.