Φιλιατά: "Όχι" στην υδροδότηση της Κέρκυρας με νερά από τη Θεσπρωτία

Την αντίθεσή του δηλώνει ο Δήμος Φιλιατών σε πιθανή υδροδότηση της Κέρκυρας με νερά της υδρολογικής λεκάνης της Θεσπρωτίας που θα μεταφερθούν με αγωγούς μήκους 20 χιλιομέτρων από τη Σαγιάδα στο νησί των Φαιάκων.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Φιλιατών υιοθέτησε ψήφισμα για την προστασία και διάσωση των πηγών της Λαγκάβιστας, ώστε να μην συμπεριληφθεί στους σχεδιασμούς οργάνων της Πολιτείας για την υδροδότηση της Κέρκυρας το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως εξής:

"Με απέραντη θλίψη, αλλά και οργή και αγανάκτηση, πληροφορούμαστε τελευταία από Ψηφιακά ή και έντυπα ΜΜΕ, τους σχεδιασμούς οργάνων της Πολιτείας περί υδροδότησης της Κέρκυρας με νερά της υδρολογικής λεκάνης της Θεσπρωτίας που θα μεταφερθούν με αγωγούς μήκους 20 χιλιομέτρων από τη Σαγιάδα στο νησί.

Στην ευρύτερη περιοχή μας, αφού πρώτα νέκρωσαν τον Καλαμά, καταντώντας τον αγωγό αποχέτευσης των λυμάτων της πόλης των Ιωαννίνων, φοβόμαστε πως σειρά έχει τώρα ο παραπόταμός του, η Λαγκάβιτσα, προκειμένου να καλύψει με το πεντακάθαρο μέχρι τώρα αλλά λιγοστό νερό της τις ανάγκες ύδρευσης της τουριστικής Κέρκυρας.

Ο πολύπαθος τόπος μας, των χωριών της Μουργκάνας, αφού υπέστη τους «σχεδιασμούς» όλων ανεξαιρέτως των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων, ένιωσε στο πετσί του την απονέκρωση όλων των παραγωγικών του δραστηριοτήτων, την πλήρη αδιαφορία για την καθημερινότητα των κατοίκων του, την απαξίωση του αρχέγονου πολιτισμού του και οδηγήθηκε εν τέλει σε μια άνευ προηγουμένου δημογραφική συρρίκνωση, μέχρι και της πλήρους ερημώσεώς του.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται σήμερα και ο σχεδιασμός πού, πολύ φοβόμαστε πως θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και το στέρεμα της Λαγκάβιτσας, αυτής της ζωογόνου πηγής του τόπου μας.

Οι επιστημονικό-τεχνολογικές επικλήσεις τους («μελέτες»), ουδόλως αναιρούν τις άμεσα επερχόμενες καταστροφικές επιπτώσεις, που ισοδυναμούν με ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική καταστροφή, ερημοποίηση μετά και την ήδη συντελεσθείσα ερήμωση, ετσιθελικό σβήσιμο της συλλογικής μας μνήμης, πλήρη και οριστικό αφανισμό του τόπου μας". Καταλήγοντας το ψήφισμα αναφέρει τα εξής: " Αν η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε να μην αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα σε αυτόν το χιλιοβασανισμένο τόπο, να απαλείψει οριστικά από το χάρτη αυτό το άκρο της Ελληνικής γης, με τον πανάρχαιο πολιτισμό, εμείς οι εναπομείναντες «ξεροκέφαλοι» Ηπειρώτες δεν το έχουμε αποφασίσει! Θα προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον τόπο μας, δε θα επιτρέψουμε να προσφερθεί ως βορρά σε κανέναν αδηφάγο υπερτουρισμό. Η Λαγκάβιτσα, με το φερμένο από αιώνες καθάριο νερό του ποιητή, είναι η ψυχή του τόπου μας, είναι η ψυχή της ψυχής του! Δεν εκχωρείται, δεν παραδίδεται! Θα την διαφυλάξουμε με τον πιο νόμιμο αλλά και τον πιο αποφασιστικό τρόπο".