Κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Οι πολεοδομίες θα ενταχθούν στην Κτηματολόγιο ΑΕ
06 Sep 2025, 21:34 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Την απομάκρυνση των πολεοδομιών, ως προς την έκδοση και τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, από τους δήμους και την ένταξή τους στην Κτηματολόγιο ΑΕ, ως μία από τις μεταρρυθμίσεις ενός σχεδίου μακράς πνοής, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκης Μητσοτάκης, στη διάρκεια της ομιλίας του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το κτηματολόγιο αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις που απαιτούν μεταρρυθμίσεις με συναίνεση μέχρι το 2030, ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Όπως τόνισε, «η μεταρρύθμιση αυτή θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει που θα κτίσει τι και με ποιους όρους, με βάση τη ψηφιακό κτηματολόγιο που το κράτος αποκτά για πρώτη φορά και με οδηγό έναν χωροταξικό σχεδιασμό κάθε περιοχής που θα αποτρέπει τις αυθαιρεσίες και την άναρχη δόμηση. Με μοχλούς πολεοδομίες που δυστυχώς αρκετές φορές από εστίες εξυπηρετήσεων ή ακομα και διαφθοράς θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή».
Γι’ αυτό, ανέφερε, «έχουμε πάρει τη δραστική απόφαση οι πολεοδομίες ως προς την έκδοση και τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών να φύγουν από τους δήμους και να ενταχθούν οργανικά στην Κτηματολόγιο ΑΕ».
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την οργάνωση του χώρου ως κρίσιμο ζήτημα και ως τη μεγαλύτερη σιωπηλή μεταρρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση, «απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιτρέπει τη δόμηση με όρους σεβασμού στο μοναδικό φυσικό και πολιστικό μας περιβάλλον».
Αποτελεί, όπως είπε, ένα κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα καθώς πυροδοτεί τις κατασκευές, τον τουρισμό και τις ξένες επενδύσεις και τόνισε ότι πρόκειται για μία ακόμη μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη σε άλλες τρεις δρομολογούμενες αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο, την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ και τον Εθνικό Ενεργειακό Χάρτη.
