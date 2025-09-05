Α. Τζιτζικώστας: Η Ελλάδα πυλώνας για το εμπόριο, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Τη σημασία της ολοκλήρωσης των έργων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών υπογράμμισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας μιλώντας σήμερα στο Economist Impact Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit με θέμα «Η ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ανάπτυξης».

Ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε ότι το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2,4% τις επόμενες δεκαετίες, καθώς θα δημιουργήσει περισσότερες οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες, μειώνοντας ταυτόχρονα τους χρόνους, τα κόστη και τη γραφειοκρατία. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του από την πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που διπλασιάζει τους πόρους για τις μεταφορές και τις υποδομές τους από τα 25,8 δισεκατομμύρια ευρώ, στα 51,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι «θα εστιάσουμε τη χρηματοδότηση κυρίως στις επενδύσεις σε έργα διασυνοριακά. Αυτές όμως οι χρηματοδοτήσεις και οι επενδύσεις θα προσελκύσουν κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις, για την επέκταση και τη σύνδεση των μεταφορικών δικτύων». Και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της συμφωνίας για την επιτάχυνση των οδικών και σιδηροδρομικών έργων από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σόφια και το Βουκουρέστι «ώστε να γίνει πραγματικότητα ένας σύγχρονος άξονας Εύξεινου Πόντου – Αιγαίου Πελάγους».

Άλλωστε ο ρόλος της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές είναι κεντρικός, όπως είπε, καθώς όλη αυτή η συζήτηση και οι αλλαγές «αφορούν πρωτίστως την Ελλάδα. Γιατί η χώρα μας είναι πυλώνας και για το εμπόριο, και για τη ναυτιλία, και για τον τουρισμό, και για την εξωστρέφεια, και για την ανταγωνιστικότητα, και για την άμυνα της Ευρώπης. Οι αλλαγές αυτές δεν γίνονται ερήμην μας. Είμαστε, και επιδιώκουμε να είμαστε πάντοτε, στον σκληρό πυρήνα όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις. Και εκεί ακριβώς είμαστε, ιστορικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, και κυρίως σήμερα, τώρα που διαμορφώνουμε όλες αυτές τις νέες στρατηγικές. Το ειδικό βάρος της χώρας μας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πολλές φορές φανταζόμαστε. Πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά με ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Ειδική αναφορά έκανε και στην πρώτη πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό. Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι «για πρώτη φορά γίνεται ξεχωριστή αναφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τον τουρισμό ως βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τουρισμός σημαίνει: 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, 3 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά μέσο όρο, με ορισμένες περιοχές μάλιστα να εξαρτώνται πλήρως από τον τουρισμό». Ανέλυσε τις προτεραιότητες και τους στόχους της νέας στρατηγικής που εκπονεί, με κυρίαρχους: να παραμείνει η Ευρώπη πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, με την Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα σε όλο τον κόσμο και ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά και να βρεθεί και να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, ευημερίας των τοπικών κοινωνιών και προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των συνδυασμένων μεταφορών και στον κομβικό ρόλο των λιμανιών και της ναυτιλίας διαβεβαιώνοντας ότι «η Ευρώπη θα συνεχίσει να επενδύει στα λιμάνια, μέσα από τα οποία πραγματοποιείται το 77% του ευρωπαϊκού εμπορίου με τον υπόλοιπο κόσμο και το 35% του εμπορίου εντός της Ευρώπης, αναπτύσσοντας συστήματα ενέργειας και ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε οι ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Και φυσικά, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη ναυτιλία μας, αφού στην ΕΕ τα πλοία μεταφέρουν περισσότερους από 3,4 δισεκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και σχεδόν 400 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, δημιουργώντας 400.000 άμεσες θέσεις εργασίας και πολλές περισσότερες έμμεσες». Υπογράμμισε μάλιστα τις δυο νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές που ήδη εκπονεί και πρόκειται να παρουσιάσει το επόμενο διάστημα για τα λιμάνια και τη ναυτιλία.

«Όσο καλύτερες είναι οι υποδομές μεταφορών μας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη με τη σειρά της ενισχύει τη ζήτηση για υπηρεσίες μεταφορών, ενισχύει την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ένας διαρκής κύκλος ανάπτυξης και επέκτασης, με άμεσο αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις και στην ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Όμως και πέρα από το γεγονός ότι ωθούν την οικονομική ανάπτυξη, οι μεταφορές αποτελούν και οι ίδιες σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, με περισσότερες από ένα εκατομμύριο ευρωπαϊκές ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους», υπογράμμισε ο Επίτροπος.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο των υποδομών και των μεταφορών για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης: «Για προφανείς λόγους, η στρατιωτική κινητικότητα είναι σήμερα στρατηγική προτεραιότητα, κάτι που αποτυπώθηκε και στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπου οι πόροι για τη στρατιωτική κινητικότητα δεκαπλασιάζονται από τα 1,7 δισ. ευρώ στα 17 δισ. ευρώ. Για να μπορείς να υπερασπιστείς μια ήπειρο, πρέπει να μπορείς να τη διασχίσεις. Και αυτό σημαίνει έργα αναβάθμισης υποδομών σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Ήδη, μαζί με το ΝΑΤΟ και τα Κράτη Μέλη, χαρτογραφήσαμε τέσσερις διαδρόμους προτεραιότητας και πάνω από 500 έργα ύψιστης σημασίας. Αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι και γέφυρες χρειάζονται άμεσα αναβάθμιση και το επόμενο βήμα είναι η ταχεία υλοποίησή τους. Γιατί η ώρα για δράση είναι τώρα, όχι όταν ξεσπάσει η επόμενη κρίση. Παράλληλα, στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να μειώσουμε τους χρόνους μετακίνησης στρατιωτικών οχημάτων, εξοπλισμού και στρατευμάτων από εβδομάδες ή μήνες που απαιτούνται τώρα, σε λίγες μόλις ημέρες, το πολύ σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Έχουμε ήδη πετύχει την ελευθερία κίνησης για ανθρώπους και αγαθά, ήρθε η ώρα να εξασφαλίσουμε την ίδια ελευθερία και για τις μετακινήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια ‘Στρατιωτική Σένγκεν’, την οποία ήδη ετοιμάζουμε. Από τα έργα αναβάθμισης των υποδομών και των μεταφορών, ωφελημένοι θα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα οι συμπολίτες μας. Γιατί τα έργα αυτά είναι διπλής χρήσης, και για τους πολίτες και για τις ένοπλες δυνάμεις, αν χρειαστεί. Ουσιαστικά κάθε ευρώ που επενδύουμε στη στρατιωτική κινητικότητα είναι επένδυση τόσο στην ασφάλειά μας όσο και στην οικονομία μας».