Όλγα Κεφαλογιάννη προς Χάρη Δούκα: Σβήστε τα υβριστικά γκράφιτι κατά του Ισραήλ και Ισραηλινών στους δρόμους

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση υβριστικών γκράφιτι κατά του Ισραήλ και Ισραηλινών πολιτών από τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Στην επιστολή της, η Όλγα Κεφαλογιάννη εκφράζει την ανησυχία της για την εικόνα που εκπέμπει διεθνώς η Αθήνα και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής και φιλόξενη ταυτότητα της πόλης. Τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε φαινόμενα αντισημιτισμού ή διακρίσεων και καλεί τον δήμο να λάβει άμεσες πρωτοβουλίες.

Η υπουργός καταλήγει δηλώνοντας πως βρίσκεται στη διάθεση του δημάρχου για συνεργασία, με στόχο τη διατήρηση της εικόνας και της φήμης της Αθήνας ως προορισμού που αντανακλά τις αξίες της φιλοξενίας και του σεβασμού.