Η Σαντορίνη πιο κοντά στην Κορεατική αγορά

Επίσημη συνάντηση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Θήρας και αντιπροσωπείας της πόλης Yeosu της Νότιας Κορέας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025, στο δημαρχείο του νησιού, στο πλαίσιο της επικείμενης Παγκόσμιας Έκθεσης Νησιών Yeosu Expo 2026, στην οποία ο Δήμος Θήρας προτίθεται να συμμετάσχει.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τουριστικής Επιτροπής κα Γεωργία Νομικού, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ κ. Μηνάς Καφιέρης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Έξω Γωνιάς κ. Ιάκωβος Βάλβης και ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου στο Γραφείο Τύπου κ. Νίκος Ζαφειρόπουλος. Την αντιπροσωπεία της πόλης Yeosu αποτελούσαν ο Αντιδήμαρχος κ. Choi Junggi, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της ομάδας του Δήμου για την Yeosu Expo 2026 κ. Seongwon Myung και ο Γραμματέας κ. Kang Byeonguk.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι όροι και το πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Θήρας στην Yeosu Expo 2026, μια διεθνή διοργάνωση αφιερωμένη στις νησιωτικές περιοχές, τη βιωσιμότητα, τον πολιτισμό και την καινοτομία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Yeosu από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2026, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ν. Κορέας.

Κεντρικό σημείο της συνάντησης αποτέλεσε η υπογραφή επιστολής πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Θήρας στην έκθεση, ως έκφραση βούλησης για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο νησιωτικών περιοχών.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών εξωστρέφειας που έχει αναπτύξει ο Δήμος Θήρας προς την κορεατική αγορά, μετά και τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Σεούλ (KOTFA) τον Ιούνιο του 2025, καθώς και την στενή συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στη Κορέα με τελικό στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για την έναρξη απευθείας πτήσης Σεούλ-Αθήνας.

Η Yeosu World Island Exibition 2026 αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την προβολή της Σαντορίνης ως διεθνώς αναγνωρισμένου νησιωτικού προορισμού, με έμφαση στον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το περιβάλλον και τις βιώσιμες τουριστικές πρακτικές. Η παρουσία του Δήμου Θήρας στην έκθεση στοχεύει όχι μόνο στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Σαντορίνης στην ασιατική αγορά, αλλά και στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων δεσμών πολιτιστικής και θεσμικής συνεργασίας με την Κορέα.