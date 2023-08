Μ. Κόνσολας | «Κορυφαία προτεραιότητα η αποκατάσταση της τουριστικής φήμης της Ρόδου»

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για την καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας με το μήνυμα «Rhodes, What you love is here» από το Υπουργείο Τουρισμού, που έχει στόχο να αποκαταστήσει την τουριστική φήμη του νησιού και να αμβλύνει αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι ο Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε πριν από καιρό πρόταση 7 σημείων για την ανασυγκρότηση της Ρόδου στην οποία περιλαμβανόταν η αποκατάσταση της εικόνας και της φήμης του νησιού ως τουριστικού προορισμού μέσα από εκτεταμένη καμπάνια προβολής και επικοινωνίας από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και η ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού για τη Ρόδο.

«Η αποκατάσταση της τουριστικής φήμης της Ρόδου είναι κορυφαία προτεραιότητα αφού το νησί ζει από τον τουρισμό. Η καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού για μία εβδομάδα δωρεάν διακοπών στους επισκέπτες μας που αναγκάστηκαν να τις διακόψουν λόγω των πυρκαγιών, είναι πράξη σεβασμού απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και επισφράγισης του πνεύματος φιλοξενίας που χαρακτηρίζει το νησί», τονίζει ο Μάνος Κόνσολας.

Παράλληλα αναφέρει ότι: «η πιο ζωντανή ίσως καμπάνια προβολής και επικοινωνίας θα είναι να πρασινίσει και πάλι η Ρόδος.

Πιστεύω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και όλους τους διαθέσιμους πόρους για να υλοποιηθεί ένα τοπικό πρόγραμμα αναδάσωσης άμεσα».